Trump uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že toto nařízení je konečné a nezvratné. Íránem zmítají protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů od přelomu roku zahynuly stovky lidí. Trump nevylučuje, že Spojené státy proti Teheránu zasáhnou.

„S okamžitou platností bude každá země, která obchoduje s Íránskou islámskou republikou, platit clo 25 procent za veškeré obchody se Spojenými státy americkými,“ napsal Trump.

V neděli Trump uvedl, že Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co Washington zvažoval i použití síly vůči tamnímu režimu. Přípravy na schůzku jsou v procesu.

Trump v posledních dnech opakovaně pohrozil Íránu intervencí a varoval Teherán, aby proti demonstrantům nepoužíval násilí. V sobotu řekl, že Spojené státy jsou „připravené pomoci“. Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal návrhy ohledně vojenských možnostech útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.

Írán navrhl jednání s USA, tvrdí Trump. Protesty si zřejmě vyžádaly stovky mrtvých
Prezident USA Donald Trump

V Íránu už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu. Kvůli přerušení internetového a mezinárodního telefonického spojení je nyní složité odhadovat rozsah demonstrací i počty obětí protestů.

Nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu v pondělí uvedla, že od 28. prosince bylo zabito nejméně 648 demonstrantů a tisíce dalších utrpěly zranění. Podle neověřených informací je však obětí mnohem více, některé odhady zmiňují více než 6000 zabitých, uvedla IHR.

Teherán svolal prorežimní manifestace, internet blokuje už přes tři dny
Příslušníci íránské policie
