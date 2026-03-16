Vláda zařadila kanabinoid HHC na seznam zakázaných látek, držení bude trestné

Kanabinoid HHC bude v tuzemsku brzy patřit mezi zakázané látky, jejichž držení je trestné. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Po jejím jednání krok oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Proti zákazu HHC se stavěly vládní odbor protidrogové politiky i Hospodářská komora.
„Nařízení přeřazuje látky HHC na seznam návykových látek, v zásadě zakazuje jejich prodej,“ uvedl Vojtěch. Podle něj tak vláda reagovala na rozhodnutí komise OSN pro omamné látky, která HHC doplnila podle úmluvy o drogách z roku 1971 do seznamu zakázaných substancí před rokem a vyhověla tak mezinárodním závazkům.
Česko má od loňska zákon o psychomodulačních látkách. Podle něj vedle seznamu zakázaných návykových látek existují ještě další dva další. Jeden obsahuje psychoaktivní látky s neznámými dopady, které se mají nejvýš dva roky zkoumat. Při potvrzení nízkého rizika by se pak mohly zařadit na seznam psychomodulačních substancí s regulovaným prodejem. Na tomto soupisu je zatím kratom.
Na zmíněný seznam zkoumaných substancí, které by se při potvrzení nízkého rizika mohly v budoucnu za přísných pravidel prodávat dospělým, pak kabinet zapsal tři syntetické deriváty THC. Mají označení ADB-3en-BUTINACA, ADB-5en-HEXINACA a EDMB-4en-PINACA. Dva roky se mají testovat jejich účinky. Zvažovaný zákaz kratomových rostlin z nařízení o seznamu návykových látek naopak vypadl.
HHC zakázala už minulá vláda
Hexahydrokanabinol (HHC) a jeho deriváty předloni zakázala už minulá vláda. Podle zákona o psychomodulačních látkách se od loňska dostal ze seznamu zakázaných na seznam zkoumaných substancí.
Zákaz HHC by měl začít platit den po zveřejnění nařízení ve Sbírce zákonů. Držení pak bude trestné. Autoři nařízení krok zdůvodňují i tím, že látka není dostatečně prozkoumaná, její užití vede ke změnám nálady, vnímání a chování, objevily se případy poruchy vědomí, agresivity, nevolnosti a intoxikovalo se i několik dětí.
Odpůrci zákazu: Posílí černý trh a objeví se rizikovější látky
Vládní odbor protidrogové politiky se stavěl proti zákazu. Podle něj není nutný, protože Česko požadavky úmluvy OSN svými pravidly naplňuje. Odbor žádá nechat HHC mezi zkoumanými látkami.
„Jediným důsledkem přeřazení HHC by tak bylo bezdůvodné přepětí práva v podobě kriminalizace společensky minimálně škodlivých uživatelů HHC, kteří tuto látku pro vlastní potřebu v malém množství přechovávají,“ uvedl odbor. Také podle Hospodářské komory by zákaz neměl žádný přínos k ochraně obyvatel, naopak by omezil výzkum možných terapeutických účinků substance.
Experti na problematiku závislostí už při předloňském zákazu upozorňovali na to, že krok může posílit černý trh a HHC také okamžitě nahradí nové rizikovější látky s neověřenými účinky.