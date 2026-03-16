Vláda zařadila kanabinoid HHC na seznam zakázaných látek, držení bude trestné


16. 3. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Kanabinoid HHC bude v tuzemsku brzy patřit mezi zakázané látky, jejichž držení je trestné. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Po jejím jednání krok oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Proti zákazu HHC se stavěly vládní odbor protidrogové politiky i Hospodářská komora.

„Nařízení přeřazuje látky HHC na seznam návykových látek, v zásadě zakazuje jejich prodej,“ uvedl Vojtěch. Podle něj tak vláda reagovala na rozhodnutí komise OSN pro omamné látky, která HHC doplnila podle úmluvy o drogách z roku 1971 do seznamu zakázaných substancí před rokem a vyhověla tak mezinárodním závazkům.

Česko má od loňska zákon o psychomodulačních látkách. Podle něj vedle seznamu zakázaných návykových látek existují ještě další dva další. Jeden obsahuje psychoaktivní látky s neznámými dopady, které se mají nejvýš dva roky zkoumat. Při potvrzení nízkého rizika by se pak mohly zařadit na seznam psychomodulačních substancí s regulovaným prodejem. Na tomto soupisu je zatím kratom.

Na zmíněný seznam zkoumaných substancí, které by se při potvrzení nízkého rizika mohly v budoucnu za přísných pravidel prodávat dospělým, pak kabinet zapsal tři syntetické deriváty THC. Mají označení ADB-3en-BUTINACA, ADB-5en-HEXINACA a EDMB-4en-PINACA. Dva roky se mají testovat jejich účinky. Zvažovaný zákaz kratomových rostlin z nařízení o seznamu návykových látek naopak vypadl. 

HHC

HHC zakázala už minulá vláda

Hexahydrokanabinol (HHC) a jeho deriváty předloni zakázala už minulá vláda. Podle zákona o psychomodulačních látkách se od loňska dostal ze seznamu zakázaných na seznam zkoumaných substancí.

Zákaz HHC by měl začít platit den po zveřejnění nařízení ve Sbírce zákonů. Držení pak bude trestné. Autoři nařízení krok zdůvodňují i tím, že látka není dostatečně prozkoumaná, její užití vede ke změnám nálady, vnímání a chování, objevily se případy poruchy vědomí, agresivity, nevolnosti a intoxikovalo se i několik dětí.

90' ČT24 o HHC

Odpůrci zákazu: Posílí černý trh a objeví se rizikovější látky

Vládní odbor protidrogové politiky se stavěl proti zákazu. Podle něj není nutný, protože Česko požadavky úmluvy OSN svými pravidly naplňuje. Odbor žádá nechat HHC mezi zkoumanými látkami.

„Jediným důsledkem přeřazení HHC by tak bylo bezdůvodné přepětí práva v podobě kriminalizace společensky minimálně škodlivých uživatelů HHC, kteří tuto látku pro vlastní potřebu v malém množství přechovávají,“ uvedl odbor. Také podle Hospodářské komory by zákaz neměl žádný přínos k ochraně obyvatel, naopak by omezil výzkum možných terapeutických účinků substance.

Experti na problematiku závislostí už při předloňském zákazu upozorňovali na to, že krok může posílit černý trh a HHC také okamžitě nahradí nové rizikovější látky s neověřenými účinky.

Kratom

Výběr redakce

Vláda zařadila kanabinoid HHC na seznam zakázaných látek, držení bude trestné

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu

Prezident Petr Pavel nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu na letošní rok, řekla po jednání s ním ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Očekává, že přesný termín podpisu rozpočtu bude zveřejněn po úterním jednání prezidenta s premiérem Andrejem Babiše (ANO). Prezident už dříve avizoval, že rozpočet vetovat nebude.
03:15Aktualizovánopřed 1 mminutou

Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce navrhnout i cenový strop. Kabinet na své schůzi podpořil mimo jiné návrh cizineckého zákona, který má zcela nahradit dosavadní normu. Podle resortu vnitra pravidla nijak nerozvolňuje, zavést má ale digitalizaci řízení. Ministři schválili i novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Vláda rovněž rozhodla, že HHC začne brzy patřit mezi zakázané látky, jeho držení bude trestné.
13:06Aktualizovánopřed 19 mminutami

Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

Únik informací z neveřejného přípravného řízení v bitcoinové kauze vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Stalo se tak na základě trestního oznámení, jež podala dozorová státní zástupkyně Lucie Slámová, uvedl v pondělí dopoledne olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Únik se týká i návrhu žalobkyně Petry Lastovecké obvinit exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) a jeho náměstka Radomíra Daňhela ze zneužití pravomoci úřední osoby.
09:55Aktualizovánopřed 23 mminutami

V kauze vytunelované záložny MSD uložil soud sedm až devět let vězení

V kauze vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva (MSD) uložil soud v pondělí manažerům záložny a spoluobžalovaným podnikatelům tresty sedm až devět let vězení. Součástí nepravomocného verdiktu jsou i maximální možné, tedy desetileté zákazy působení v bankovnictví nebo ve statutárních orgánech firem.
11:44Aktualizovánopřed 35 mminutami

Shoda jen ve dvou případech. Ve studii o defibrilátorech se manipulovalo, píší SZ

Loňská interní prověrka v olomoucké fakultní nemocnici (FNOL) odhalila rozsáhlé úpravy dokumentace lidí zařazených do mezinárodní studie o defibrilátorech. Plná shoda mezi studijní dokumentací, kritérii studie a daty nemocničního elektronického systému byla zjištěna pouze u dvou z přibližně sedmi desítek olomouckých kardiaků. Ukázal to již loni interní audit, uvedl v pondělí portál Seznam Zprávy. Případ dál vyšetřuje policie.
před 46 mminutami

Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura

Koalice se dohodla, že zákon, který by měl zajistit podle ní transparentnější financování neziskových organizací, vznikne na ministerské úrovni, uvedl šéf sněmovny Tomia Okamury (SPD). Předpis má podle Okamury hlavně zajistit, aby občané věděli, kdo čerpá veřejné peníze. Neziskové organizace přitom pravidelně své financování zveřejňují. Opozice kritizovala uniklou pracovní verzi poslanecké novely, podle které by se musely povinně registrovat subjekty se zahraničními vazbami.
před 1 hhodinou

Nafta od útoku na Írán zdražila o více než devět korun, benzin o více než čtyři

Nafta v Česku od konce února, kdy Izrael a USA zaútočily na Írán, zdražila v průměru o 9,02 koruny na 42,12 koruny za litr. Průměrná cena dieselu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu 2022, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejprodávanější benzin Natural 95 se nyní u tuzemských čerpacích stanic prodává za průměrných 38 korun za litr, což je o 4,39 koruny více než na konci února. Stejně drahý byl benzin naposledy v srpnu 2024, uvádí CCS.
před 2 hhodinami
Načítání...