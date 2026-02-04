V Abú Dhabí začalo druhé kolo rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a USA


2026-02-04

V Abú Dhabí ve středu začalo druhé kolo rozhovorů mezi ukrajinskými a ruskými činiteli, které zprostředkovávají Spojené státy s cílem ukončit válku, jíž rozpoutalo před takřka čtyřmi lety Rusko proti Ukrajině. O zahájení jednání informoval vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov na platformě Telegram. „Proces jednání začal v třístranném formátu: Ukrajina, USA a Rusko. Dále bude práce v oddělených skupinách, poté je plánovaná společná synchronizace pozic,“ uvedl předseda ukrajinské bezpečnostní rady Umerov na sociální síti a dodal, že cílem je dosáhnout důstojného a trvalého míru.

Americkou stranu podle ruskojazyčného webu stanice BBC na jednání zastupují zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeť prezidenta USA Donalda Trumpa Jared Kushner. V čele ruské delegace je náčelník vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov, který – stejně jako Umerov – vedl vyjednávací tým už při předchozích přímých jednáních v Abú Dhabí. První kolo se konalo 23. a 24. ledna a po skončení jeho účastníci nevystoupili s prohlášením.

V uplynulém roce se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa snažila přimět Kyjev i Moskvu, aby dospěly ke kompromisu o ukončení války, ale obě strany se – i přes opakovaná jednání s americkými představiteli - nemohou v klíčových bodech shodnout, poznamenala agentura Reuters.

Nejcitlivějšími otázkami jsou podle ní požadavky Moskvy, aby se Kyjev vzdal území, které si Rusko nárokuje, ale nedokázalo ho dosud vojensky dobýt, a také osud Záporožské jaderné elektrárny, kterou Rusové okupují. Moskva žádá, aby Kyjev stáhl své jednotky z celé Doněcké oblasti, kde se nachází pás silně opevněných měst. Podle Kyjeva by se měl konflikt zmrazit podél současné frontové linie.

Rusko okupuje asi dvacet procent ukrajinského území včetně poloostrova Krym a podle vojenských analytiků ruská invazní armáda od začátku roku 2024 dobyla asi 1,5 procenta ukrajinského území, dodala agentura Reuters.

Rusko stále útočí na ukrajinskou energetiku

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu podle Reuters řekl, že ruští vojáci budou v bojích na Ukrajině pokračovat, dokud Kyjev neučiní „rozhodnutí“, která by mohla válku ukončit.

Ukrajina se brání celoplošné ruské vojenské agresi od 24. února 2022 a součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se v mrazech ocitají bez tepla a elektřiny.

Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý obvinil Moskvu, že krátkého částečného moratoria na útoky na energetiku zneužila k hromadění munice a po rozsáhlém ruském vzdušném úderu z noci na úterý řekl, že Rusové neberou diplomacii vážně a práce ukrajinského vyjednávacího týmu „se odpovídajícím způsobem upraví“.

