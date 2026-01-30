Důležité
Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku


30. 1. 2026

Pokud Moskva zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Kyjev přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku Kremlu, aby přijel do Moskvy k jednání s ruským vůdcem, pozval na oplátku Vladimira Putina do Kyjeva. Datum a místo dalšího kola třístranných rozhovorů o americkém plánu na ukončení války, které je naplánované na neděli v Abú Dhabí, se podle Zelenského ještě mohou změnit.

„Je to možnost, ale nikoliv dohoda,“ řekl Zelenskyj podle ukrajinských médií o případném energetickém příměří. „Zatím nemohu říct, zda to bude fungovat (...). Nevedla se o tom přímá jednání, nejsou o tom přímé dohody s Ruskem,“ přiznal.

„Každopádně chceme ukončit válku a jsme připraveni přistoupit ke snižování eskalace. Nebude-li Rusko na nás útočit, nesáhneme k odvetě. Je to možnost, a ne dohoda,“ prohlásil podle serveru RBK-Ukrajina.

Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev
Americký prezident Donald Trump

Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa slíbilo na týden přerušit vzdušné útoky na ukrajinskou metropoli i další města. Moskva toto dílčí příměří dosud nepotvrdila, nicméně ukrajinské úřady během noci na pátek neinformovaly o nových útocích na Kyjev či na energetiku.

Ukrajinu, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus dvacet stupňů.

Kreml v pátek podle agentur uvedl, že Trump požádal Putina, aby se Rusko „do 1. února“ zdrželo útoků na Kyjev „kvůli vytvoření příznivých podmínek pro jednání“. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov však neodpověděl na dotaz, jak Putin odpověděl.

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům
Polní kuchyně před vytápěnými stany na kyjevském sídlišti (25. ledna 2026)

„Informace o energetickém příměří se objevovala už během schůzky Zelenského s Trumpem ve švýcarském Davosu, kdy o tom informovala některá média, že jde o návrh, který chtějí Američané nabídnout Rusku,“ připomněla zpravodajka ČT Darja Stomatová.

Jiné deníky dle Stomatové informují o tom, že nabídka měla zaznít během první trojstranné schůzky v Abú Dhabí, kdy USA nabídly Rusku a Ukrajině, aby na sebe neútočily alespoň po omezenou dobu.

Zpravodajka ČT Darja Stomatová o možné dohodě o přerušení útoků na energetiku
Zdroj: ČT24

Jednání o ukončení ruské agrese

Další kolo rozhovorů o konci války by se mělo konat v neděli v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Zelenskyj ale dle agentury Reuters podotkl, že neví, kdy se další schůzka uskuteční. „Datum nebo místo konání se mohou změnit, protože podle našeho názoru se něco děje mezi Spojenými státy a Íránem. Tento vývoj by pravděpodobně mohl ovlivnit načasování,“ poznamenal Zelenskyj.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu avizoval, že Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, kteří se zúčastnili předchozího kola rozhovorů, se víkendové schůzky v Abú Dhabí nezúčastní.

„Je pro nás velmi důležité, aby se schůzky zúčastnili všichni, s nimiž jsme se dohodli, protože všichni očekáváme zpětnou vazbu,“ sdělil Zelenskyj.

Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden
Třístranné jednání mezi delegacemi USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Dhabí

Možné setkání s Putinem

„Samozřejmě je pro mne nemožné, abych se setkal s Putinem v Moskvě. To je stejné jako setkat se s Putinem v Kyjevě. Taky ho můžeme pozvat do Kyjeva, ať přijede. Veřejně jej zvu, ať se rozhodne,“ prohlásil podle RBK-Ukrajina lídr napadené země.

Kyjev si podle Zelenského přeje dohodnout se na skutečném ukončení války, a proto je také připraven domluvit se na reálné podobě schůzky nejvyšších představitelů, která by vedla k výsledkům a které by se podle něj měli zúčastnit i Evropané.

„Ale pokud si někdo nepřeje setkat se, ale nemůže si dovolit to přímo prohlásit, pak zaznívají pozvání do Moskvy. Je jasné, co se děje,“ dodal Zelenskyj. Moskva ani Bělorusko jako místo jednání o ukončení války podle ukrajinského prezidenta nepřipadají v úvahu z naprosto zřejmých důvodů – Moskva je hlavním městem státu, který proti Kyjevu rozpoutal agresivní válku a zabíjí Ukrajince, a Minsk se jeví komplicem ruského počínání.

Sybiha: Jednání s Ruskem pokročila, Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha

Pokud je Zelenskyj skutečně připraven se s Putinem sejít, bude očekáván v Moskvě, prohlásil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov po prvním třístranném jednání v Abú Dhabí o americkém mírovém plánu. „Garantujeme, že mu zajistíme bezpečnost i nezbytné podmínky pro práci,“ tvrdí.

Ušakov připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Trump.

Peskov v pátek prohlásil, že to Zelenskyj naléhal na osobní jednání s Putinem, a ne naopak: „Putin nikam Zelenského nezval a nenavrhoval Zelenskému žádné schůzky. O setkání žádal Zelenskyj (...) a v reakci mu Putin odvětil, že jsme připraveni, ale jen v Moskvě,“ tvrdí podle agentury TASS mluvčí Kremlu.

Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku

