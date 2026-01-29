Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že šéf Kremlu Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy s dodávkami elektrické energie, tepla i vody. Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus dvacet stupňů Celsia.

„Osobně jsem požádal prezidenta Putina, aby po dobu jednoho týdne nestřílel na Kyjev a další města, a on s tím souhlasil,“ řekl Trump na zasedání vlády s odkazem na „mimořádnou zimu“ v této oblasti. „Bylo to velmi milé. Mnoho lidí mi říkalo: ‚Neztrácej čas, to se ti nepodaří.‘ A on to udělal,“ uvedl dle Reuters Trump.

Humanitární situace na Ukrajině je nyní kritická v důsledku systematických ruských útoků zaměřených na energetickou a tepelnou infrastrukturu. Po útocích z nedávných dnů se ocitlo téměř šedesát procent Kyjeva bez přístupu k elektřině a tisíce domácností byly bez vytápění. Bez dodávek proudu navíc často v domech neteče ani voda.

Rusové při útoku na vlak v Charkovské oblasti zabili pět lidí, uvádí úřady
Útok ruskými drony na vlak v Charkovské oblasti

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

Ministři zahraničí EU se shodli na zařazení íránských revolučních gard na seznam teroristických organizací, oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dříve schválili uvalení dalších sankcí na íránské představitele a subjekty, uvedlo české zastoupení při Evropské unii. V Bruselu hovořili také o situaci na Ukrajině, v souvislosti s tím podle Kallasové přidali Rusko na seznam zemí podezřelých z praní špinavých peněz. Česko zastupoval ministr Petr Macinka (Motoristé).
04:36Aktualizovánopřed 15 mminutami

před 1 hhodinou

Vymřely. Vědci popsali, co se stalo s ježovkami u Kanárských ostrovů

Úplné vyhynutí. To je něco, co se děje s ježovkami, které laici označují i jako mořské ježky, v moři kolem Kanárských ostrovů. Podle vědců navíc existují náznaky, že by tento problém mohl být ještě mnohem rozšířenější.
před 2 hhodinami

Pretti se střetl s federálními agenty jedenáct dní před smrtí, ukázalo video

V médiích se objevilo video, které ukazuje střet mezi Alexem Prettim a federálními agenty několik dní před tím, než ho jiní agenti v Minneapolisu zastřelili. Uvedla to stanice CNN nebo list The New York Times (NYT), podle nichž záběry zveřejnil portál The News Movement.
10:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Íránci na pohřbech vzdorují režimu

Nová svědectví a videa z Íránu ukazují, že masakry protestujících represe v zemi zdaleka neskončily. Řada Íránců se po brutálním zásahu bezpečnostních složek marně snažila získat pozůstatky svých blízkých. Úřady často pohřbívaly demonstranty na tajných místech nebo zakázaly uspořádat veřejné pohřby. Přesto se řada ceremonií proměnila v protesty. Některé rodiny místo truchlení zvolily cestu oslav s tancem a hudbou, aby tak vyjádřily odpor proti teokratické vládě.
16:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Přijel jsem obnovit právo a pořádek, řekl Trumpův zmocněnec v Minnesotě

Úkolem zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Toma Homana je obnovit právo a pořádek v Minneapolisu a pracovat na odstranění hrozeb z komunity. Snížení počtu federálních imigračních agentů v tomto městě podle něj závisí na tom, jak budou s federální vládou spolupracovat místní představitelé.
12:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Indie a její sousedé zesilují opatření proti viru nipah. Obávají se epidemie

Stačily dva případy nakažených virem nipah v indickém Západním Bengálsku a rovnou několik okolních asijských států zavádí nebo posiluje opatření na letištích a v přístavech. Kolem nákazy se navíc začaly na sociálních sítích šířit nepravdivé zprávy a spekulace, které musejí úřady vyvracet.
před 4 hhodinami

Uživatelé TikToku v USA si stěžují na cenzuru příspěvků kritických k Trumpovi

Tisíce uživatelů sociální platformy TikTok v USA si stěžují, že společnost cenzuruje videa kritická vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, Úřadu pro imigraci a cla (ICE) či zmínky o sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Děje se tak po uzavření dohody o oddělení americké divize TikToku od čínské mateřské společnosti Byte Dance oznámené minulý týden. TikTok popřel tvrzení, že jeho nové americké operace omezují, jaké příspěvky mohou uživatelé sdílet. O kauze informují agentura AP a stanice BBC.
před 6 hhodinami
