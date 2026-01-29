Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že šéf Kremlu Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy s dodávkami elektrické energie, tepla i vody. Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus dvacet stupňů Celsia.
„Osobně jsem požádal prezidenta Putina, aby po dobu jednoho týdne nestřílel na Kyjev a další města, a on s tím souhlasil,“ řekl Trump na zasedání vlády s odkazem na „mimořádnou zimu“ v této oblasti. „Bylo to velmi milé. Mnoho lidí mi říkalo: ‚Neztrácej čas, to se ti nepodaří.‘ A on to udělal,“ uvedl dle Reuters Trump.
Humanitární situace na Ukrajině je nyní kritická v důsledku systematických ruských útoků zaměřených na energetickou a tepelnou infrastrukturu. Po útocích z nedávných dnů se ocitlo téměř šedesát procent Kyjeva bez přístupu k elektřině a tisíce domácností byly bez vytápění. Bez dodávek proudu navíc často v domech neteče ani voda.