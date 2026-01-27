Rusko rozsáhle zaútočilo na Oděsu. Bez elektřiny zůstal Charkov


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, Ukrinform

Nejméně 23 lidí bylo zraněno při ruském útoku na Oděsu, informovaly úřady. Tři lidé mohou být podle záchranářů pod ruinami, píše Ukrajinska pravda a Ukrinform. Drony přilétly od Černého moře. V Charkově pak bylo po kombinovaném útoku osmdesát procent města bez elektřiny.

Náčelník oděské vojenské správy Serhij Lysak uvedl, že bylo poškozeno několik výškových obytných budov a domů. „Údery způsobily rozsáhlé požáry. Poškozena byla také budova kostela v centru města a mateřská škola,“ uvedl server Ukrajinska pravda.

Lysak také upozornil, že pod troskami mohou být uvězněni lidé. Pátrací a záchranné operace proto stále pokračují.

Přístavní město Oděsa je pravidelně terčem útoků. Rusko v posledních týdnech opakovaně útočilo na ukrajinské přístavy, ve kterých zasáhlo i zahraniční plavidla. Stalo se tak poté, co ruský vůdce Vladimir Putin slíbil, že Ukrajinu odřízne od moře jako odvetu za ukrajinské útoky na prázdné tankery z takzvané stínové flotily plující pro ropu do ruských přístavů. Kyjev se již dlouho snaží omezit tento zdroj příjmů pro financování ruské války proti Ukrajině, připomněla agentura Reuters.

Ruské útoky na další místa

Ukrajinský server také zmínil, že v důsledku ruského útoku na zařízení energetické infrastruktury v pondělí večer zůstalo přibližně osmdesát procent města Charkov a Charkovské oblasti bez elektřiny. Odvolal se při tom na vedoucího této oblasti Oleha Syněhubova.

Ten rovněž uvedl, že se jednalo o kombinovaný útok s použitím raket a dronů, při kterém byly dvě osoby zraněny. Zasaženy byly také dvě školy.

Terčem ruských útoků se stala také Lvovská oblast na západě země, Sumská oblast na severovýchodě Ukrajiny a také město Kryvyj Rih v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě.

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům
Polní kuchyně před vytápěnými stany na kyjevském sídlišti (25. ledna 2026)

Dva lidé zahynuli při ruském bombardování města Slovjansk na východě Ukrajiny. „Dnes ráno o půl páté nepřítel podnikl nálet na město. Řízené letecké bomby zasáhly čtvrť rodinných domů, nejméně pět poškodily, dva zcela zničily. Z trosek byli vyproštěni tři lidé: zraněný chlapec je v nemocnici. Jeho rodiče se bohužel nepodařilo zachránit,“ oznámil šéf vojenské správy města Vadym Ljach.

Ve městě Brody v regionu hoří ropné látky, informovala místní radnice, která varovala lidi před nadýcháním se spalin.

Moskva tvrdí, že Gerasimov navštívil Ukrajinu

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov v úterý prohlásil, že ruské síly dosud v lednu obsadily sedmnáct osad a převzaly kontrolu nad více než 500 čtverečními kilometry území na Ukrajině. Tato tvrzení nelze v bojových podmínkách nezávisle ověřit.

Ruské ministerstvo obrany v úterý sdělilo, že Gerasimov navštívil jednotky bojující na východě Ukrajiny. Ministerstvo neupřesnilo, kdy a kde se tato návštěva uskutečnila, dodala agentura AFP.

