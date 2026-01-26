Státy EU schválily zákaz dovozu ruského plynu, Maďarsko a Slovensko byly proti


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Členské státy Evropské unie v pondělí definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska, oznámila Rada EU. Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) podle nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, dovoz potrubního plynu bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti hlasovaly Slovensko a Maďarsko.

Nedodržení nových pravidel může mít za následek pokuty od 2,5 milionu eur pro fyzické osoby a od čtyřiceti milionů eur (970 milionů korun) pro firmy, případně minimálně 3,5 procenta jejich celkového celosvětového ročního obratu nebo 300 procent odhadovaného obratu transakce.

Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. Česko hlasovalo pro. Budapešť už avizovala, že chce zákaz napadnout u evropského soudu v Lucemburku.

„Slovensko hlasovalo proti přijetí nařízení z důvodu očekávaných negativních hospodářských a finančních dopadů, jakož i jeho potenciálních nepříznivých účinků na bezpečnost dodávek plynu,“ uvedl slovenský státní tajemník Marek Eštok.

Slovensko podle Eštoka podporuje společné evropské úsilí postupně snižovat závislost na dovážených fosilních palivech, ale volá po zohlednění geografických a ekonomických specifik nejdotčenějších států.

Ustoupení od ruského plynu

Zákaz dovozu ruského plynu začne pro krátkodobé smlouvy o dodávkách uzavřené před 17. červnem 2025 platit pro LNG od 25. dubna a pro potrubní plyn od 17. června. Pro dlouhodobé smlouvy na LNG začne zákaz platit od 1. ledna 2027.

Maďarsko a Slovensko dají zákaz dovozu ruských surovin k soudu, uvedl Szijjártó
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó

U nejcitlivějších smluv, tedy dlouhodobých kontraktů na dovoz plynu potrubím, začne zákaz platit 30. září 2027, pokud členské země budou schopny zajistit své cíle naplněnosti zásobníků. Nejzazší termín začátku zákazu dovozu plynu potrubím je 1. listopadu 2027.

Rusko bylo dlouhodobě největším dodavatelem zemního plynu do Evropy, podle unijního statistického úřadu Eurostat ještě v roce 2020 zajišťovalo téměř čtyřicet procent spotřeby plynu v Evropské unii. Po zahájení ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 západní státy zavedly četné sankce, jejichž smyslem je omezit Rusku příjmy z prodeje surovin, kterými financují válku. V roce 2025 ruský plyn představoval asi třináct procent dovozu do EU v hodnotě přes patnáct miliard eur.

