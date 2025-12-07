Maďarsko a Slovensko dají zákaz dovozu ruských surovin k soudu, uvedl Szijjártó


7. 12. 2025Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Maďarsko a Slovensko budou u Soudního dvora EU iniciovat zrušení chystaného zákazu dovozu ruských energetických surovin do Evropské unie, oznámil v neděli maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Bratislava a Budapešť podle něj budou také požadovat pozastavení tohoto plánu, známého pod označením REPowerEU, po dobu soudního řízení.

Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se tento týden dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena Evropským parlamentem a členskými státy Rady EU. Na začátku příštího roku plánuje Evropská komise předložit také legislativní návrh na ukončení dovozu ruské ropy.

Postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie schválili unijní ministři energetiky v říjnu, přičemž k prosazení návrhu stačila kvalifikovaná většina, takže bylo možné Bratislavu a Budapešť přehlasovat.

Ministr: Jde o sankční opatření, které žádá jednomyslnost

Szijjártó v nedělním příspěvku zopakoval argument, že zákaz dovozu ruských energetických surovin by znemožnil zajištění dodávek energií do Maďarska a na Slovensko a vedl by k prudkému nárůstu cen.

„Toto nařízení je také obrovským právním podvodem, protože se jedná o jasně sankční opatření, které by vyžadovalo jednomyslné schválení,“ míní šéf maďarské diplomacie. „Je v rozporu i se smlouvami EU, které stanoví, že energetická politika je v pravomoci jednotlivých států, a je v rozporu i s vlastním hodnocením Bruselu,“ doplnil Szijjártó.

„Proto jakmile bude plán REPowerEU přijat, společně se Slovenskem podáme k evropskému soudnímu dvoru žádost o zrušení a požádáme o pozastavení nařízení po dobu trvání soudního řízení," avizoval.

Maďarsko a Slovensko ruský plyn stále odebírají. K ukončení odběru ruských energií oba státy opakovaně vyzývala jak EU, tak i její členové a další státníci.

EU chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině. Chce také, aby členské státy EU získaly nezávislost na dovozu energie z Ruska, a byly tak méně zranitelné vůči vydírání. Nová pravidla doplňují stávající sankce o omezení dovozu plynu.

Szijjártó už v týdnu avizoval, že Maďarsko přijme právní kroky kvůli plánu EU na ukončení dovozu plynu z Ruska a že se má přidat i Slovensko. Premiér Robert Fico (Smer) ale sdělil, že v této věci zatím nerozhodl.

Rada EU se dohodla s europarlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska
Závod na zpracování plynu v ruském Orenburgu, snímek ze září 2023

Výběr redakce

Turek na pondělní jednání s Pavlem ze zdravotních důvodů nedorazí, oznámil Hrad

Turek na pondělní jednání s Pavlem ze zdravotních důvodů nedorazí, oznámil Hrad

16:49Aktualizovánopřed 5 mminutami
Maďarsko a Slovensko dají zákaz dovozu ruských surovin k soudu, uvedl Szijjártó

Maďarsko a Slovensko dají zákaz dovozu ruských surovin k soudu, uvedl Szijjártó

18:08Aktualizovánopřed 10 mminutami
Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady

Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady

09:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

11:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

14:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

08:44Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo minimálně 25 lidí

Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo minimálně 25 lidí

01:08Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Kreml vítá novou strategii USA, která neoznačuje Rusko za přímou hrozbu

Kreml vítá novou strategii USA, která neoznačuje Rusko za přímou hrozbu

05:53Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Maďarsko a Slovensko dají zákaz dovozu ruských surovin k soudu, uvedl Szijjártó

Maďarsko a Slovensko budou u Soudního dvora EU iniciovat zrušení chystaného zákazu dovozu ruských energetických surovin do Evropské unie, oznámil v neděli maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Bratislava a Budapešť podle něj budou také požadovat pozastavení tohoto plánu, známého pod označením REPowerEU, po dobu soudního řízení.
18:08Aktualizovánopřed 10 mminutami

Afričanky jako „Putinovi pěšáci“ montují smrtící drony

Rusko láká v rámci náborového programu Alabuga Start do země Afričanky, které sní o práci v logistice či hoteliérství, místo toho ale končí u výrobní linky v největší továrně na drony. Píše to server BBC News. Na ruské praktiky už dříve upozornila nevládní Globální iniciativa proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Alabuga odmítá, že by ženy oklamala. Moskva vyrábí tisíce dronů měsíčně, kterými pak devastuje sousední Ukrajinu.
před 46 mminutami

Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady

Rusko v noci na neděli opět cílilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Škody na ní hlásí Poltavská oblast, rozsáhlý útok mířil i na tamní město Kremenčuk. Pravidelné odstávky proudu, které kvůli opravám zažívá každý den většina napadené země, se přitom už po masivním ruském náletu z předchozí noci prodloužily až na šestnáct hodin denně. V Charkovské oblasti zasáhli okupanti hráz přehrady a důležitou zásobovací cestu pro ukrajinskou armádu, několik oblastí hlásí po ruských útocích oběti či zraněné. Ruská média zaznamenala v sobotu zřejmě další případ, kdy tamní armáda omylem svrhla bombu na ruské město.
09:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Skupina vojáků oznámila v neděli ráno v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc, informovaly tiskové agentury. AFP o něco později s odvoláním na okolí hlavy státu uvedla, že Talon je v bezpečí, armáda zmařila pokus o puč a převzala zpět kontrolu nad situací. Tyto informace následně potvrdilo ministerstvo vnitra. Pokus o převrat odsoudily Africká unie a Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS).
11:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami

EK by mohla brzy představit zmírnění zákazu spalovacích motorů, píše Reuters

Evropská komise by mohla 16. prosince zveřejnit balíček opatření na podporu automobilového průmyslu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Jeho součástí by měla být i mírnější verze plánovaného zákazu spalovacích motorů od roku 2035.
před 2 hhodinami

Lyžování v Itálii se tuto zimu kvůli olympiádě citelně prodraží

V tuzemsku roste zájem o lyžování v Alpách. Letos se tam chystá o desetinu Čechů víc než loni, vyplývá z dat cestovních kanceláří a rezervačních platforem. Tuto sezonu si ale lyžaři budou muset připlatit. V době zimní olympiády, která v Itálii začíná 6. února, se v tamních střediscích zvýší ceny až na pětinásobky. Kvůli tomu se zvedá zájem i o menší lyžařské areály – a to i v sousedním Rakousku nebo ve Francii.
před 5 hhodinami

Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

Čínské armádní stíhačky během letu nad mezinárodními vodami dvakrát namířily na japonský letoun radar navádějící střely před palbou, uvedl podle agentur Reuters a AFP japonský ministr obrany. Tokio kvůli incidentu, který označuje za provokaci, protestovalo u čínských úřadů. Peking uvedl, že se zmíněné letadlo nebezpečně přiblížilo cvičení čínského námořnictva.
08:44Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo minimálně 25 lidí

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě Góa, informují světové tiskové agentury. Mezi oběťmi plamenů v oblasti vyhledávané zahraničními návštěvníky jsou nejméně čtyři turisté. Tuzemské ministerstvo zahraničí uvedlo, že nemá informace o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Dalších šest lidí je zraněných.
01:08Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...