Sybiha: Jednání s Ruskem pokročila, Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem

V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. V úterý zveřejněném rozhovoru s deníkem Jevropejska pravda to uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.
„Jednání jsou velmi složitá. Ale můžeme konstatovat kvalitativní změnu ve složení ruské delegace. Jsou to jiní lidé a už tam nebyly ty pseudohistorické přednášky. Rozhovory byly velmi soustředěné,“ řekl šéf ukrajinské diplomacie k třístranným rozhovorům v Abú Dhabí z minulého týdne.
Sporné podle Sybihy nadále zůstávají otázky území a Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny. „Právě kvůli jejich řešení je prezident připraven setkat se s Putinem a tyto otázky projednat," sdělil ukrajinský ministr zahraničí.
Ukrajina nadále trvá na tom, aby se územní otázky řešily na základě stávající frontové linie, zatímco Rusové stále požadují, aby Kyjev stáhl své jednotky i z neokupované části Doněcké oblasti.
Jedním z bodů plánu je vstup Ukrajiny do EU
Dvacetibodová rámcová dohoda má mít podle Sybihy charakter dvoustranného dokumentu, který Ukrajina podepíše s USA a samostatně USA s Ruskem. Připustil ale, že na toto téma se dále vedou jednání. Americký zdroj obeznámený s rozhovory v této souvislosti řekl agentuře Reuters, že Spojené státy sdělily Ukrajině, že musí přistoupit na mírovou dohodu s Ruskem, aby získala americké bezpečnostní záruky.
Evropa podle Sybihy zůstává přítomna ve vyjednávacím procesu tím, že se bude podílet na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jejich konkrétní podoba je nadále předmětem jednání, Spojené státy však mají být jakousi pojistkou těchto garancí.
Jedním z bodů plánu je také vstup Ukrajiny do EU do roku 2027. Podle Sybihy bude muset EU tento bod odsouhlasit, ačkoliv nebude přímým účastníkem dohody. „Jsem přesvědčen, že najdeme způsob, jak to vyřešit,“ dodal Sybiha.