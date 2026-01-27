Sybiha: Jednání s Ruskem pokročila, Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. V úterý zveřejněném rozhovoru s deníkem Jevropejska pravda to uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.

„Jednání jsou velmi složitá. Ale můžeme konstatovat kvalitativní změnu ve složení ruské delegace. Jsou to jiní lidé a už tam nebyly ty pseudohistorické přednášky. Rozhovory byly velmi soustředěné,“ řekl šéf ukrajinské diplomacie k třístranným rozhovorům v Abú Dhabí z minulého týdne.

Sporné podle Sybihy nadále zůstávají otázky území a Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny. „Právě kvůli jejich řešení je prezident připraven setkat se s Putinem a tyto otázky projednat," sdělil ukrajinský ministr zahraničí.

Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden
Třístranné jednání mezi delegacemi USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Dhabí

Ukrajina nadále trvá na tom, aby se územní otázky řešily na základě stávající frontové linie, zatímco Rusové stále požadují, aby Kyjev stáhl své jednotky i z neokupované části Doněcké oblasti.

Jedním z bodů plánu je vstup Ukrajiny do EU

Dvacetibodová rámcová dohoda má mít podle Sybihy charakter dvoustranného dokumentu, který Ukrajina podepíše s USA a samostatně USA s Ruskem. Připustil ale, že na toto téma se dále vedou jednání. Americký zdroj obeznámený s rozhovory v této souvislosti řekl agentuře Reuters, že Spojené státy sdělily Ukrajině, že musí přistoupit na mírovou dohodu s Ruskem, aby získala americké bezpečnostní záruky.

Evropa podle Sybihy zůstává přítomna ve vyjednávacím procesu tím, že se bude podílet na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jejich konkrétní podoba je nadále předmětem jednání, Spojené státy však mají být jakousi pojistkou těchto garancí.

Dohoda o bezpečnostních zárukách USA je připravena k podpisu, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na návštěvě Litvy

Jedním z bodů plánu je také vstup Ukrajiny do EU do roku 2027. Podle Sybihy bude muset EU tento bod odsouhlasit, ačkoliv nebude přímým účastníkem dohody. „Jsem přesvědčen, že najdeme způsob, jak to vyřešit,“ dodal Sybiha.

Ruský útok na vlak v Charkovské oblasti zabil pět lidí, píše Reuters

Ruský útok na vlak v Charkovské oblasti zabil pět lidí, píše Reuters

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při protestech v Íránu zemřelo podle AP přes šest tisíc lidí

Při protestech v Íránu zemřelo podle AP přes šest tisíc lidí

před 1 hhodinou
Zimní bouře si ve Spojených státech vyžádala už nejméně 35 obětí

Zimní bouře si ve Spojených státech vyžádala už nejméně 35 obětí

před 2 hhodinami
Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

13:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Muž zastřelený federálními agenty se je nepokusil zavraždit, míní Trump

Muž zastřelený federálními agenty se je nepokusil zavraždit, míní Trump

21:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

13:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

16:06Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

20:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

