Dohoda o bezpečnostních zárukách USA je připravena k podpisu, řekl Zelenskyj

Dokument o bezpečnostních zárukách Spojených států pro Ukrajinu je kompletně připraven, čeká se jen na americké potvrzení místa a data podpisu, řekl v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters.
„Pro nás jsou bezpečnostní záruky v první řadě zárukami bezpečnosti ze strany Spojených států. Dokument je stoprocentně připraven a čekáme, až naši partneři potvrdí datum a místo, kdy jej podepíšeme,“ přiblížil Zelenskyj na tiskové konferenci během návštěvy litevského hlavního města Vilniusu. „Dokument bude poté zaslán k ratifikaci americkému Kongresu a ukrajinskému parlamentu,“ nastínil další kroky.
Zelenskyj se v neděli spolu s prezidenty Polska a Litvy Karolem Nawrockým a Gitanasem Nausédou zúčastnil ve Vilniusu oslav výročí vypuknutí povstání proti carskému Rusku v roce 1863.
V hlavním městě Litvy ukrajinský lídr sdělil, že se zmenšil počet „problematických bodů“ zásluhou prvních třístranných jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a USA, která se v pátek a v sobotu konala v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. „Problematických otázek bylo velmi mnoho, ale ubylo jich,“ řekl na společné tiskové konferenci tří prezidentů dle portálu BBC News.
Současně ale upozornil, že Rusko nadále usiluje o ovládnutí celé východní Ukrajiny, včetně částí Donbasu, které ruská vojska ani za čtyři roky nedobyla. S tím ovšem Kyjev nesouhlasí. „Toto jsou dva zásadně odlišné postoje – ukrajinský a ruský. Američané se snaží najít kompromis,“ podotkl Zelenskyj podle Reuters a dodal, že všechny strany musí být připraveny ke kompromisu – včetně Američanů.
Podle Zelenského je důležité stanovit datum vstupu Ukrajiny do EU
Zelenskyj podle Ukrinformu také prohlásil, že pro Ukrajinu je důležité stanovit v mírové dohodě konkrétní datum přistoupení k EU, aby si jeho země zajistila jasné bezpečnostní záruky a zabránila jakémukoli blokování svého členství v Unii. Maďarský premiér Viktor Orbán přitom nedávno prohlásil, že „žádný maďarský parlament v příštích sto letech nebude hlasovat pro vstup Ukrajiny do EU“.
Na to na síti X reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha s tím, že tento plán je odsouzen k neúspěchu. „Pane premiére. Váš pán v Moskvě nevydrží sto let, i kdybyste mu byl ochoten darovat všechny orgány. A v den, kdy Ukrajina vstoupí do EU, zarámujeme tento titulek v parlamentu, abychom si vaše lži pamatovali dalších sto let,“ vzkázal do Budapešti.
„Druhou vrstvou záruk pro Ukrajinu jsou evropské bezpečnostní garance, koalice ochotných a především členství v Evropské unii. To jsou ekonomické bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Naším cílem je rok 2027, kdy bude stanoveno přesné datum vstupu do EU,“ přiblížil Zelenskyj.
Bezpečnostní záruky by měly Rusko odradit od dalšího útoku
Dříve vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff informoval, že dokument o bezpečnostních zárukách je prakticky hotov, ale zbývá dohodnout jednu důležitou záležitost. Soudě podle Zelenského vyjádření jde právě o územní otázku, poznamenala BBC.
Ukrajina, která se bezmála čtyři roky brání s pomocí Západu plnohodnotné ruské invazi, žádá v rámci mírových rozhovorů od západních partnerů bezpečnostní záruky, které by Rusko odradily od dalšího útoku v budoucnu.
Kyjev argumentuje, že Moskva v minulosti opakovaně porušila své smluvní závazky – nejprve v roce 2014, kdy po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání jím řízených a koordinovaných „separatistů“ v Donbasu na východě země proti nové prozápadní vládě v Kyjevě. Poté v únoru 2022 vládce Kremlu Vladimir Putin dal ruským vojskům rozkaz ke vpádu do sousední země, čímž rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
