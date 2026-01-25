Dohoda o bezpečnostních zárukách USA je připravena k podpisu, řekl Zelenskyj


25. 1. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrinform, X

Dokument o bezpečnostních zárukách Spojených států pro Ukrajinu je kompletně připraven, čeká se jen na americké potvrzení místa a data podpisu, řekl v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters.

„Pro nás jsou bezpečnostní záruky v první řadě zárukami bezpečnosti ze strany Spojených států. Dokument je stoprocentně připraven a čekáme, až naši partneři potvrdí datum a místo, kdy jej podepíšeme,“ přiblížil Zelenskyj na tiskové konferenci během návštěvy litevského hlavního města Vilniusu. „Dokument bude poté zaslán k ratifikaci americkému Kongresu a ukrajinskému parlamentu,“ nastínil další kroky.

Zelenskyj se v neděli spolu s prezidenty Polska a Litvy Karolem Nawrockým a Gitanasem Nausédou zúčastnil ve Vilniusu oslav výročí vypuknutí povstání proti carskému Rusku v roce 1863.

V hlavním městě Litvy ukrajinský lídr sdělil, že se zmenšil počet „problematických bodů“ zásluhou prvních třístranných jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a USA, která se v pátek a v sobotu konala v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. „Problematických otázek bylo velmi mnoho, ale ubylo jich,“ řekl na společné tiskové konferenci tří prezidentů dle portálu BBC News.

Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden
Třístranné jednání mezi delegacemi USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Dhabí

Současně ale upozornil, že Rusko nadále usiluje o ovládnutí celé východní Ukrajiny, včetně částí Donbasu, které ruská vojska ani za čtyři roky nedobyla. S tím ovšem Kyjev nesouhlasí. „Toto jsou dva zásadně odlišné postoje – ukrajinský a ruský. Američané se snaží najít kompromis,“ podotkl Zelenskyj podle Reuters a dodal, že všechny strany musí být připraveny ke kompromisu – včetně Američanů.

Podle Zelenského je důležité stanovit datum vstupu Ukrajiny do EU

Zelenskyj podle Ukrinformu také prohlásil, že pro Ukrajinu je důležité stanovit v mírové dohodě konkrétní datum přistoupení k EU, aby si jeho země zajistila jasné bezpečnostní záruky a zabránila jakémukoli blokování svého členství v Unii. Maďarský premiér Viktor Orbán přitom nedávno prohlásil, že „žádný maďarský parlament v příštích sto letech nebude hlasovat pro vstup Ukrajiny do EU“.

Na to na síti X reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha s tím, že tento plán je odsouzen k neúspěchu. „Pane premiére. Váš pán v Moskvě nevydrží sto let, i kdybyste mu byl ochoten darovat všechny orgány. A v den, kdy Ukrajina vstoupí do EU, zarámujeme tento titulek v parlamentu, abychom si vaše lži pamatovali dalších sto let,“ vzkázal do Budapešti.

„Druhou vrstvou záruk pro Ukrajinu jsou evropské bezpečnostní garance, koalice ochotných a především členství v Evropské unii. To jsou ekonomické bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Naším cílem je rok 2027, kdy bude stanoveno přesné datum vstupu do EU,“ přiblížil Zelenskyj.

Bezpečnostní záruky by měly Rusko odradit od dalšího útoku

Dříve vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff informoval, že dokument o bezpečnostních zárukách je prakticky hotov, ale zbývá dohodnout jednu důležitou záležitost. Soudě podle Zelenského vyjádření jde právě o územní otázku, poznamenala BBC.

Ukrajina, která se bezmála čtyři roky brání s pomocí Západu plnohodnotné ruské invazi, žádá v rámci mírových rozhovorů od západních partnerů bezpečnostní záruky, které by Rusko odradily od dalšího útoku v budoucnu.

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer

Kyjev argumentuje, že Moskva v minulosti opakovaně porušila své smluvní závazky – nejprve v roce 2014, kdy po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání jím řízených a koordinovaných „separatistů“ v Donbasu na východě země proti nové prozápadní vládě v Kyjevě. Poté v únoru 2022 vládce Kremlu Vladimir Putin dal ruským vojskům rozkaz ke vpádu do sousední země, čímž rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Výběr redakce

Dohoda o bezpečnostních zárukách USA je připravena k podpisu, řekl Zelenskyj

Dohoda o bezpečnostních zárukách USA je připravena k podpisu, řekl Zelenskyj

18:21Aktualizovánopřed 27 mminutami
Demokraté hodlají po další střelbě v Minneapolisu zablokovat financování části vlády

Demokraté hodlají po další střelbě v Minneapolisu zablokovat financování části vlády

09:35Aktualizovánopřed 47 mminutami
Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny, kterou odstavily kvůli kejdě

Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny, kterou odstavily kvůli kejdě

15:44Aktualizovánopřed 50 mminutami
Sněhová bouře zasáhla jih USA, bez elektřiny jsou statisíce odběratelů

Sněhová bouře zasáhla jih USA, bez elektřiny jsou statisíce odběratelů

09:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pragmatický, říká o přístupu Babiše ke Grónsku Juchelka. Pštrosí politika, míní Jurečka

Pragmatický, říká o přístupu Babiše ke Grónsku Juchelka. Pštrosí politika, míní Jurečka

před 4 hhodinami
V Myanmaru skončily „volby“. Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

V Myanmaru skončily „volby“. Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

před 6 hhodinami
Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

před 7 hhodinami
Lipavský podle Kupky zvažuje vstup do ODS

Lipavský podle Kupky zvažuje vstup do ODS

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Dohoda o bezpečnostních zárukách USA je připravena k podpisu, řekl Zelenskyj

Dokument o bezpečnostních zárukách Spojených států pro Ukrajinu je kompletně připraven, čeká se jen na americké potvrzení místa a data podpisu, řekl v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters.
18:21Aktualizovánopřed 27 mminutami

Demokraté hodlají po další střelbě v Minneapolisu zablokovat financování části vlády

Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana federálními agenty v Minneapolisu ve státě Minnesota, informovala v neděli agentura AP. Federální úřady v souvislosti s případem následně dostaly dočasný zákaz ničit nebo pozměňovat důkazy.
09:35Aktualizovánopřed 47 mminutami

Sněhová bouře zasáhla jih USA, bez elektřiny jsou statisíce odběratelů

Kvůli sněhové bouři Fern se ve Spojených státech amerických ocitly bez elektřiny stovky tisíc odběrných míst, napsala v neděli odpoledne SEČ agentura Reuters. Podle ní letiště zrušila přibližně čtrnáct tisíc letů. Meteorologové vydali pro neděli a několik dalších dní varování před intenzivním sněžením, ledovkou a dalšími extrémními projevy počasí pro dvě třetiny země. Dopady dle meteorologů mohou být „paralyzující až lokálně katastrofické“.
09:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hlavní ruská námořní základna musela nahodit generátory, píše Reuters

Domovské město hlavní ruské námořní základny muselo přejít na nouzové generátory, aby si zajistilo elektřinu poté, co se během špatného zimního počasí zhroutilo stárnoucí elektrické vedení. To způsobilo přerušení dodávek elektřiny a částečně i tepla, napsala v neděli agentura Reuters o situaci ve městě Severomorsk na severu evropského Ruska.
před 2 hhodinami

Pragmatický, říká o přístupu Babiše ke Grónsku Juchelka. Pštrosí politika, míní Jurečka

V případě územních ambicí USA vůči Grónsku obhajuje ministr práce Aleš Juchelka postup premiéra Andreje Babiše (oba ANO) jako nezbytný pragmatismus a snahu o deeskalaci napětí vyvolaného prezidentem USA Donaldem Trumpem, který dříve nevyloučil použití armády. Opozice ale postup vlády kritizuje. Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) hovoří o „pštrosí politice“, zmínil prý pozdní postavení se za územní celistvost Dánska. Olga Richterová (Piráti) apeluje na bezpodmínečnou ochranu mezinárodního práva.
před 4 hhodinami

Vstup do Rady pro mír by Bžoch řídil podle spojenců, Dvořák ho chce „vymlčet“

Česko ve čtvrtek obdrželo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil prezident USA Donald Trump. Odpovědí na pozvání i dalšími tématy se v Otázkách Václava Moravce zabývali europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) a exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Podle Bžocha Trumpovo úsilí dává smysl v případě zaměření na Blízký východ, cíl budování paralely k OSN ale nechápe. Případné přijetí pozvání by však projednával a koordinoval s partnery z EU a NATO. Podle Dvořáka projekt rady vzbuzuje pochybnosti, označil ho za projev narůstajícího narcisismu Trumpa. Nabídku ke vstupu by tak doporučoval „vymlčet“.
před 4 hhodinami

V Myanmaru skončily „volby“. Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

V Myanmaru se v neděli uskutečnila závěrečná třetí fáze všeobecných „voleb“, které jsou v zemi první od vojenského převratu v roce 2021. Vládnoucí vojenská junta a její podporovatelé si již v předchozích kolech zajistili většinu křesel v parlamentu. Kritici však zpochybňují důvěryhodnost „voleb“, které se konaly v době, kdy ve velké části země probíhá občanská válka.
před 6 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vliv Trumpovy politiky na obchod s USA

Rok vlády Donald Trumpa přinesl spoustu změn, včetně nejistoty a nových obchodních pravidel spojených s vyššími dovozními poplatky. O tom, jak Trumpova politika mění obchodování českých firem s USA, v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali místopředseda Republican Overseas Czech Republic Marek Koten, ekonom Petr Bartoň a spoluvlastník firmy Eduard Model Accessories Vladimír Šulc. Debatou provázeli Nina Ortová a Jakub Musil. Dalším tématem pořadu byl vstup firmy Czechoslovak Group (CSG) na burzu a využívání bankovní identity v Česku.
před 9 hhodinami
Načítání...