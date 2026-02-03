Americký letoun sestřelil íránský dron blížící se k letadlové lodi


Americký stíhací letoun sestřelil íránský dron, který se nebezpečně přiblížil k letadlové lodi Abraham Lincoln. Při dalším incidentu musela jiná válečná loď USA ochránit tanker Stena Imperative před několika íránskými ozbrojenými čluny. Bílý dům sestřel dronu označil za oprávněnou reakci a zdůraznil, že zatím nezrušil jednání s Teheránem naplánovaná na tento týden. Teherán ovšem dle zdrojů serveru Axios požaduje přesunutí jednání z Turecka do Ománu.

Íránský bezpilotní letoun typu Šáhed-139 mířil podle úřadu k lodi s nejasným úmyslem a pokračoval po dráze letu navzdory snahám amerických sil o deeskalaci. „Stíhací letoun F-35C z USS Abraham Lincoln sestřelil íránský dron v sebeobraně a za účelem ochrany letadlové lodi a personálu na palubě,“ uvedl mluvčí regionálního velitelství americké armády v oblasti Tim Hawkins.

Při incidentu nebyl zraněn žádný příslušník amerických ozbrojených sil, informoval také Hakwins. Nebylo poškozeno ani žádné americké vybavení, doplnil podle agentury Reuters. Letadlová loď plula v mezinárodních vodách přibližně osm set kilometrů od pobřeží Íránu.

Íránská mise při OSN se podle Reuters k incidentu odmítla vyjádřit.

Sestřelení íránského dronu potvrdila ve vysílání Fox News také mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Uvedl také, že USA zatím nezruší setkání amerického vyslance Steva Witkoffa s představiteli íránského režimu. Americký prezident Donald Trump dříve varoval, že pokud se nepodaří najít shodu, pravděpodobně bude muset využít americké bojové lodě plující k Íránu a stanou se „špatné věci“.

Letadlová loď Abraham Lincoln je nejviditelnější součástí zesílené americké vojenské přítomnosti na Blízkém východě po násilném potlačení íránských protivládních demonstrací v minulých týdnech. Trump, který několikrát zopakoval, že v zemi zasáhne na podporu protestujících, nakonec svá slova nenaplnil. Požaduje ale od Teheránu ústupky v jaderné otázce, píše Reuters.

Ozbrojené lodě u tankeru

Íránská ozbrojená plavidla v úterý také ohrožovala tanker Stena Imperative plující pod americkou vlajkou. K lodi se přiblížila v Hormuzském průlivu, podle specializované námořní společnosti Vanguard Tech šlo o šestici menších plavidel, která posádku tankeru vyzvala, aby loď zastavila. Místo toho však tanker zvýšil rychlost a pokračoval v plavbě. Podle společnosti je nyní pod ochranou americké vojenské lodi.

Podle íránských médií tanker vplul do íránských výsostných vod, což ale prohlášení Vanguard Tech popírá. Po upozornění loď „okamžitě opustila íránské vody“, uvádí íránská státní média.

