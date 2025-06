Hormuzský průliv je ropná tepna, kterou může Írán ucpat. Naštěstí existuje bypass

Z hlediska světové ekonomiky existuje jen málo tak důležitých míst, jako je Hormuzský průliv. Představuje totiž jedinou možnost, jak se dá tankery přepravovat ropa z Perského zálivu, kde se těží, do zbytku světa. A jeho severní část kontroluje Írán, který by ho mohl v reakci na útoky Izraele a USA uzavřít.

Už to ale stačilo, aby začaly stoupat ceny ropy a takzvané futures – tedy dohody o budoucích nákupech ropy. Je to tím, jak klíčovým místem Hormuz pro obchod s touto „krví globální ekonomiky“ je. Průlivem se totiž dopravuje okolo dvaceti procent vytěžené ropy na světě a více než třicet procent ropy přepravované po moři. Kromě toho přes něj ale proudí také asi třetina světové spotřeby zkapalněného zemního plynu (LNG).

V roce 2024 byl dovoz ropy do USA ze zemí Perského zálivu na nejnižší úrovni za téměř čtyřicet let, protože se v posledních deseti letech díky frakování výrazně zvýšila domácí produkce, ale také dovoz z Kanady.

Dodávky paliva přes Hormuzský průliv směřují hlavně na asijské trhy. Podle odhadu EIA tudy loni směřovalo 84 procent veškeré přepravy ropy a 83 procent přepravy LNG do Asie, hlavně do Číny, Indie, Japonska a Jižní Koreje. Podle údajů společnosti Vortexa přepravuje nejvíc ropy a kondenzátu Hormuzským průlivem Saúdská Arábie. V roce 2024 tvořil vývoz těchto paliv ze Saúdské Arábie 38 procent celkového toku ropy přes průliv. Nejvíce LNG zase přepravuje průlivem Katar, který patří k největším světovým vývozcům LNG na světě.

Vzhledem k výše popsanému významu Hormuzu není divu, že analytici přirovnávají jeho možné zablokování k cévní příhodě, po níž následuje infarkt. Pokud by se někomu podařilo dopravu tímto průlivem opravdu zastavit, mělo by to zásadní dopad na světový obchod s fosilními palivy, na nichž zase závisí spousta dalších odvětví.

Saúdská Arábie i Spojené arabské emiráty (SAE) využívají i ropovody, které Hormuzský průliv obchází. Saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco provozuje ropovod vedoucí do rudomořského přístavu Janbu s kapacitou pěti milionů barelů denně s možností navýšení na sedm milionů. Touto cestou dodává Saúdská Arábie ropu na evropské trhy. SAE využívají od roku 2012 ropovod s kapacitou 1,8 milionu barelů denně vedoucí přes písečné duny na západě Emirátů do města Fudžajra v Ománském zálivu.

Pro Spojené státy představovalo v době, kdy byly na ropě z Perského zálivu závislé více než nyní, potenciální uzavření Hormuzského průlivu tak velkou hrozbu, že mu věnují už řadu let náležitou pozornost. Už roku 2002 proto chtěly ověřit, jestli by dokázaly takovou krizi, kdyby nastala, vojensky vyřešit. Uspořádaly vojenské cvičení Millenium Challenge , které zůstává dodnes tím nejdražším v dějinách americké armády: v přepočtu na dnešní kurzy se jeho cena odhaduje na necelých deset miliard korun.

Tato řešení by nedokázala problém vyřešit, ale zmírnila by dopady na mezinárodní obchod s ropou, zejména pro Evropu. Problém je, že tato trasa by mohla být vystavena útokům ze strany Íránem podporovaných hútíů v Jemenu, kteří v posledních letech vážně narušili lodní dopravu Suezským průplavem. Irák, Kuvajt a Katar navíc v současné době nemají k průlivu žádnou jasnou alternativu.

„Na druhou stranu, pokud by kterýkoli stát zaútočil na íránské území bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, vyvstala by otázka, zda by se nadále uplatňovala ustanovení o tranzitním průjezdu podle úmluvy UNCLOS, nebo zda by se Írán mohl odvolat na válečné právo a zakročit proti tankerům, zejména pokud by byly považovány za pomoc nepříteli. I kdyby se však namísto práva na nerušený tranzitní průjezd uplatnilo obyčejové právo námořní války, jakýkoli nárok na sebeobranu, který by Írán mohl uplatnit jako ospravedlnění blokování průjezdu ropných tankerů v Hormuzském průlivu, zejména kladením min, by pravděpodobně nesplňoval požadavky nezbytnosti a přiměřenosti,“ dodává právní vědec.

„Pokud by Írán v reakci na hospodářské sankce Západu splnil svou hrozbu zablokovat průjezd ropných tankerů Hormuzským průlivem, jednalo by se o porušení mezinárodního práva, neboť by zasáhl do práva na tranzitní průjezd podle úmluvy UNCLOS (Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu) i do práva na neškodný průjezd, který nelze pozastavit, podle Ženevské úmluvy z roku 1958. Uvalení hospodářských sankcí nemá žádný vztah k fyzickému aktu průjezdu plavidel Hormuzským průlivem. Zákonné právo pobřežního státu bránit tranzitu nebo nezastavitelnému neškodnému průjezdu lodí je omezeno na jednání, k němuž dojde v době, kdy loď proplouvá průlivem, a které představuje hrozbu silou nebo skutečné použití síly proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti států sousedících s průlivem, nebo na jednání, které je v rozporu se zásadami mezinárodního práva zakotvenými v Chartě OSN,“ píše ve své analýze turecký expert na námořní právo Nilufer Oral.

Podobné válečné cvičení uspořádal o devět let později také Írán. Nebyl ani zdaleka tak transparentní jako Spojené státy, ale během desetidenního cvičení se podle armády právě na tento scénář úspěšně připravil.

Velitel operace prohlásil, že zablokování průlivu by bylo pro íránské jednotky velmi snadné. O rok později tyto schopnosti Íránu potvrdil i generál Martin Depmsey, v té době předseda sboru náčelníků štábů americké armády, když pro agenturu Bloomberg uvedl, že Írán „investoval do schopností, které by mohly na určitou dobu zablokovat Hormuzský průliv“. Současně ale vyslovil přesvědčení, že USA by dokázaly Írán v boji o Hormuz porazit.

Kdyby se Írán rozhodl zakázat pohyb úžinou, mohl by ho také vynutit snadno tím, že by ji zkrátka zaminoval. Podle analýzy z roku 2012 by to trvalo jen několik hodin a znemožnilo by to plavbu na značně dlouhou dobu: cena tankerů a zranitelnost jejich nákladu (plus případné ekonomické i ekologické následky katastrofy) představují takovou hrozbu, že by lodě nevypluly, dokud by nebyla oblast zcela vyčištěná, což ale může trvat i řadu měsíců.

Další možností by byly i přímé útoky na cizí plavidla, což je varianta, kterou si Írán už v minulosti také vyzkoušel.

Případné dopady

Dopady možného zablokování Hormuzského průlivu se jen těžko odhadují, zřejmě by ale nebyly tak dramatické, jako kdyby k blokaci došlo o dvacet let dříve – zejména vzhledem k větší diverzifikaci těžebních kapacit.

Podle analýzy agentury Reuters by tedy na „infarktové scénáře“ zřejmě nedošlo. Historie navíc opakovaně ukázala, že vážná narušení celosvětových dodávek ropy měla obvykle jen krátké trvání. Například irácká invaze do sousedního Kuvajtu v srpnu 1990 způsobila, že se cena ropy Brent do poloviny října zdvojnásobila na čtyřicet dolarů za barel. Ceny se vrátily na původní úroveň ale ještě před invazí v lednu 1991, kdy koalice vedená USA zahájila operaci Pouštní bouře, která pak vedla k osvobození Kuvajtu následující měsíc.