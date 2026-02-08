Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie

Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě „války“, podle agentury AFP to uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí. V souvislosti s posilováním vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu pak šéf íránské diplomacie prohlásil, že americkým vojenským tlakem se Teherán nenechá vystrašit.
Americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem, pokud režim v Teheránu neuzavře dohodu, v níž by se zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně. Možný zásah zdůvodňoval šéf Bílého domu také brutálním potlačením nedávných nedávných masových protestů v Íránu. Spojené státy přesto v pátek za zprostředkování Ománu zahájily nové kolo jednání s Teheránem.
Arakčí tvrdí, že Írán se nevzdá obohacování uranu, ani kdyby mu byla vnucena válka. „Írán zaplatil velmi vysokou cenu za svůj mírový jaderný program a za obohacování uranu,“ zdůraznil podle AFP Arakčí na fóru v Teheránu.
Írán dlouhodobě uvádí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ale v minulosti opakovaně upozornila, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba.
Uranové obohacování je proces, který v přírodním uranu zvyšuje koncentraci uranu-235, tedy štěpitelného izotopu. Zatímco pro využití v medicíně je třeba jen minimální obohacení a pro využití jako palivo v jaderných elektrárnách obohacení v řádu procent, v případě využití pro jadernou zbraň je třeba obohacení na devadesát i více procent.
„Proč tak trváme na obohacování (uranu) a odmítáme se ho vzdát, i kdyby nám byla vnucena válka? Protože nikdo nemá právo diktovat, co budeme dělat,“ prohlásil Arakčí, který se v pátek v Ománu setkal s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem.
V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA). Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat.
Arakčí: Vojenské nasazení USA nás neděsí
Nyní Trump usiluje o novou dohodu s Teheránem. Spojené státy mezitím v Perském zálivu soustředily námořní síly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln, zpřísnily sankce proti íránskému ropnému sektoru a hrozí dalšími cly zemím, které budou s Teheránem nadále obchodovat.
„Jejich vojenské nasazení v regionu nás neděsí,“ konstatoval íránský ministr zahraničí. „Jsme národem diplomacie, jsme také národem války, ale to neznamená, že o válku usilujeme,“ dodal.
Arakčí už v sobotu televizi al-Džazíra řekl, že zatím nebyl stanoven nový termín příštího kola rozhovorů o íránském jaderném programu s Washingtonem. Obě strany se však domnívají, že nové kolo by se mělo uskutečnit brzy, dodal. Předmětem jednání ale podle něj nemůže být balistický raketový program jeho země.
Zároveň však Arakčí znovu varoval, že Teherán se zaměří na americké základny v regionu, pokud Spojené státy na Írán zaútočí.
