Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě „války“, podle agentury AFP to uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí. V souvislosti s posilováním vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu pak šéf íránské diplomacie prohlásil, že americkým vojenským tlakem se Teherán nenechá vystrašit.

Americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem, pokud režim v Teheránu neuzavře dohodu, v níž by se zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně. Možný zásah zdůvodňoval šéf Bílého domu také brutálním potlačením nedávných nedávných masových protestů v Íránu. Spojené státy přesto v pátek za zprostředkování Ománu zahájily nové kolo jednání s Teheránem.

Arakčí tvrdí, že Írán se nevzdá obohacování uranu, ani kdyby mu byla vnucena válka. „Írán zaplatil velmi vysokou cenu za svůj mírový jaderný program a za obohacování uranu,“ zdůraznil podle AFP Arakčí na fóru v Teheránu.

Írán dlouhodobě uvádí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ale v minulosti opakovaně upozornila, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba.

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se svou delegací v Maskatu

Uranové obohacování je proces, který v přírodním uranu zvyšuje koncentraci uranu-235, tedy štěpitelného izotopu. Zatímco pro využití v medicíně je třeba jen minimální obohacení a pro využití jako palivo v jaderných elektrárnách obohacení v řádu procent, v případě využití pro jadernou zbraň je třeba obohacení na devadesát i více procent.

„Proč tak trváme na obohacování (uranu) a odmítáme se ho vzdát, i kdyby nám byla vnucena válka? Protože nikdo nemá právo diktovat, co budeme dělat,“ prohlásil Arakčí, který se v pátek v Ománu setkal s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem.

V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA). Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat.

Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí
Ilustrační foto: Rakety v parku v Teheránu

Arakčí: Vojenské nasazení USA nás neděsí

Nyní Trump usiluje o novou dohodu s Teheránem. Spojené státy mezitím v Perském zálivu soustředily námořní síly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln, zpřísnily sankce proti íránskému ropnému sektoru a hrozí dalšími cly zemím, které budou s Teheránem nadále obchodovat.

„Jejich vojenské nasazení v regionu nás neděsí,“ konstatoval íránský ministr zahraničí. „Jsme národem diplomacie, jsme také národem války, ale to neznamená, že o válku usilujeme,“ dodal.

Arakčí už v sobotu televizi al-Džazíra řekl, že zatím nebyl stanoven nový termín příštího kola rozhovorů o íránském jaderném programu s Washingtonem. Obě strany se však domnívají, že nové kolo by se mělo uskutečnit brzy, dodal. Předmětem jednání ale podle něj nemůže být balistický raketový program jeho země.

Zároveň však Arakčí znovu varoval, že Teherán se zaměří na americké základny v regionu, pokud Spojené státy na Írán zaútočí.

Načítání...

Výběr redakce

Jsou tam chyby, říká o stavební novele Kovářová. Velká část stížností je dle Doležala obsažena

Jsou tam chyby, říká o stavební novele Kovářová. Velká část stížností je dle Doležala obsažena

před 4 mminutami
Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie

Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie

před 1 hhodinou
Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun

Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun

před 2 hhodinami
Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara

Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara

před 4 hhodinami
Některé sněmovní výbory stále nemají vedení

Některé sněmovní výbory stále nemají vedení

před 5 hhodinami
Filmoví kritici vyzdvihli Sbormistra

Filmoví kritici vyzdvihli Sbormistra

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Největší nábytkářské řetězce posilují svou pozici na trhu

Největší nábytkářské řetězce posilují svou pozici na trhu

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie

Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě „války“, podle agentury AFP to uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí. V souvislosti s posilováním vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu pak šéf íránské diplomacie prohlásil, že americkým vojenským tlakem se Teherán nenechá vystrašit.
před 22 mminutami

Portugalci volí ve druhém kole voleb příštího prezidenta

Portugalci v nedělním druhém kole prezidentských voleb vybírají příští hlavu státu. O post se ucházejí středolevicový politik António José Seguro a šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura. Analytici očekávají triumf Segura, nicméně podle agentury AFP bude výsledek krajně pravicového politika „pozorně sledován“.
05:14Aktualizovánopřed 46 mminutami

Moskva tvrdí, že zadržela muže podezřelého z postřelení zástupce šéfa GRU

Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, píše Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu.
před 1 hhodinou

Generální ředitel Washington Post Lewis odstoupil z funkce

Vydavatel a generální ředitel amerického deníku The Washington Post (WP) Will Lewis jen několik dní po rozsáhlém propouštění oznámil, že odstupuje z funkce. Podle agentur o tom informoval v e-mailu zaměstnancům. Na jeho pozici v deníku, který od roku 2013 vlastní miliardář a zakladatel internetového gigantu Amazon Jeff Bezos, nastoupí dosavadní finanční ředitel Jeff D'Onofrio.
před 2 hhodinami

Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara

S blížícími se parlamentními volbami v Maďarsku je zřejmé, že se utkají dva hlavní soupeři. Premiér Viktor Orbán po šestnácti letech usiluje o páté vítězství v řadě. Proti němu stojí strana Tisza Pétera Magyara, která tentokrát sjednotila dosud roztříštěnou opozici. Podle průzkumů má náskok několika procent.
před 4 hhodinami

Japonsko hlasuje v předčasných volbách

Úderem sobotní 23. hodiny SEČ se v Japonsku otevřely volební místnosti. Tamní voličky a voliči v předčasných volbách hlasují pro nové složení dolní komory tamního parlamentu. Agentura Reuters označila za favoritku voleb dosavadní premiérku Sanae Takaičiovou. Upozornila však na to, že vlivem sněhových srážek v některých oblastech by účast při volbách mohla být nižší.
00:38Aktualizovánopřed 5 hhodinami

V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

Při několika lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé a další utrpěli zranění, uvedla agentura DPA. V italských horách platí vysoké lavinové nebezpečí.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon

V důsledku sobotního ruského útoku musely ukrajinské jaderné elektrárny snížit svůj výkon. Informuje o tom Ministerstvo energetiky Ukrajiny. Drony a rakety podle instituce mířily především na rozvodny a vzdušné vedení. Jaderné elektrárny jsou největším zdrojem elektřiny v zemi. Jednu z nich za přísných bezpečnostních opatření navštívil štáb České televize.
před 14 hhodinami
Načítání...