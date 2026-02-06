Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

Washington a Teherán zahájily jednání o íránském jaderném programu, informuje v pátek dopoledne agentura Reuters s odvoláním na íránskou agenturu SNN. Schůzce předcházely rozhovory ministrů zahraničí Íránu a Ománu v Maskatu, který vyjednávání hostí, píše AFP. Rokování amerických a íránských zástupců ještě před jeho začátkem provázely spory o agendě.
USA, které reprezentuje vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, chtějí na rozdíl od Teheránu hovořit i o íránských balistických střelách a krvavém potlačování tamních demonstrací. Dosáhnout posunu v době, kdy na Blízkém východě hrozí při Trumpově tlaku na Írán další válka, tak bude velmi složité, napsal Reuters.
„Rovné postavení, vzájemný respekt a společné zájmy nejsou jen fráze – jsou a musí být pilíři udržitelné dohody,“ napsal íránský šéf diplomacie Abbás Arakčí na síti X. Zdůraznil, že jeho země má na paměti loňské události, kdy se americké letectvo v červnu připojilo k izraelskému bombardování íránských jaderných zařízení.
Jednání přichází v čase zvýšeného napětí, kdy USA posilují přítomnost na Blízkém východě a regionální aktéři se snaží vyhnout vojenské konfrontaci, která by podle mnohých mohla eskalovat do širší války.
Teherán v týdnu hovořil o tom, že chce rozhovory věnovat svému jadernému programu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio naproti tomu ve středu uváděl, že USA se chtějí bavit i o balistických raketách, íránské podpoře militantních hnutí v oblasti a „zacházení s vlastními obyvateli“.