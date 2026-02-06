Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, ČT24

Washington a Teherán zahájily jednání o íránském jaderném programu, informuje v pátek dopoledne agentura Reuters s odvoláním na íránskou agenturu SNN. Schůzce předcházely rozhovory ministrů zahraničí Íránu a Ománu v Maskatu, který vyjednávání hostí, píše AFP. Rokování amerických a íránských zástupců ještě před jeho začátkem provázely spory o agendě.

USA, které reprezentuje vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, chtějí na rozdíl od Teheránu hovořit i o íránských balistických střelách a krvavém potlačování tamních demonstrací. Dosáhnout posunu v době, kdy na Blízkém východě hrozí při Trumpově tlaku na Írán další válka, tak bude velmi složité, napsal Reuters.

„Rovné postavení, vzájemný respekt a společné zájmy nejsou jen fráze – jsou a musí být pilíři udržitelné dohody,“ napsal íránský šéf diplomacie Abbás Arakčí na síti X. Zdůraznil, že jeho země má na paměti loňské události, kdy se americké letectvo v červnu připojilo k izraelskému bombardování íránských jaderných zařízení.

Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník
Teheránská ulice (19. ledna 2026)

Jednání přichází v čase zvýšeného napětí, kdy USA posilují přítomnost na Blízkém východě a regionální aktéři se snaží vyhnout vojenské konfrontaci, která by podle mnohých mohla eskalovat do širší války.

Teherán v týdnu hovořil o tom, že chce rozhovory věnovat svému jadernému programu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio naproti tomu ve středu uváděl, že USA se chtějí bavit i o balistických raketách, íránské podpoře militantních hnutí v oblasti a „zacházení s vlastními obyvateli“.

Výběr redakce

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

09:21Aktualizovánopřed 10 mminutami
Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

před 56 mminutami
Záplavy sužují jihozápad Evropy i Maroko

Záplavy sužují jihozápad Evropy i Maroko

před 1 hhodinou
Soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodné za postup exekutorky

Soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodné za postup exekutorky

před 1 hhodinou
Za poškození běžecké stopy nově hrozí pokuta

Za poškození běžecké stopy nově hrozí pokuta

před 1 hhodinou
Berlínské letiště je druhý den v řadě mimo provoz

Berlínské letiště je druhý den v řadě mimo provoz

před 1 hhodinou
USA navýšily humanitární pomoc Kubě. V tlaku skrze ropu nepolevují

USA navýšily humanitární pomoc Kubě. V tlaku skrze ropu nepolevují

před 6 hhodinami
Trump uvedl, že chce nahradit Nový START novou dohodou

Trump uvedl, že chce nahradit Nový START novou dohodou

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Hudba na olympiádě: Mariah Careyová zazpívá italsky a problém s Mimoni

Zahajovací a zakončovací olympijské ceremoniály vedle defilé sportovců přitahují pozornost i víceméně spektakulárními show, které se snaží překvapit hudebními hvězdami. Na zimní olympiádě, která začne 6. února v Itálii, mají být hlavními star Mariah Careyová a Andrea Bocelli. K nezapomenutelným číslům v historii se řadí to Luciana Pavarottiho, nebo dokonce jedno, které se nakonec vůbec neuskutečnilo.
včeraAktualizovánopřed 1 mminutou

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, generálporučík je v nemocnici, píše v pátek web Meduza. Alexejev je spojován s pokusem o vraždu Sergeje Skripala, podle Reuters také vyjednával s hlavou žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem.
09:21Aktualizovánopřed 10 mminutami

Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

Washington a Teherán zahájily jednání o íránském jaderném programu, informuje v pátek dopoledne agentura Reuters s odvoláním na íránskou agenturu SNN. Schůzce předcházely rozhovory ministrů zahraničí Íránu a Ománu v Maskatu, který vyjednávání hostí, píše AFP. Rokování amerických a íránských zástupců ještě před jeho začátkem provázely spory o agendě.
před 56 mminutami

Záplavy sužují jihozápad Evropy i Maroko

Více než 143 tisíc lidí evakuovaly marocké úřady na severu země kvůli rozsáhlým záplavám. Vyvolaly je mohutné přívalové deště. Extrémní srážky a povodně zasáhly i Pyrenejský poloostrov, trápí především regiony na jihu Portugalska a Španělska. Už tisíce obyvatel tam musely opustit své domovy. V Andalusii nejezdí vlaky a uzavřené zůstávají některé školy i silnice. Špatné počasí má pokračovat i v dalších dnech.
před 1 hhodinou

Berlínské letiště je druhý den v řadě mimo provoz

Mezinárodní letiště u Berlína je v pátek kvůli mrznoucímu dešti opět mimo provoz. Letadla nemohou vzlétat ani přistávat, uvedla ráno mluvčí letiště. Kdy bude provoz obnoven, není v tuto chvíli jasné. Rušení spojů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) i ve čtvrtek.
před 1 hhodinou

Američtí vědci spočítali dopady znečištění z lesních požárů na úmrtí

Znečištění z hořících lesů proniká do tkání hlouběji než třeba to z automobilů. Nová analýza tak varuje před dopady na veřejné zdraví.
před 2 hhodinami

Kandidát na vedení Fedu bude balancovat mezi Trumpem a důvěrou trhů

Prezident USA Donald Trump si od svého kandidáta do čela americké centrální banky Fed Kevina Warshe slibuje, že sníží úrokové sazby. Jedná se o dlouhodobý cíl Trumpovy administrativy, která čelí kritice kvůli vysokým životním nákladům. Pokud Kongres potvrdí Warshovu kandidaturu do čela Fedu, tak bude bankéř balancovat mezi Trumpovými požadavky a důvěrou klíčových hráčů na finančních trzích. Diskuzi o snížení sazeb poznamenalo i vyšetřování současného předsedy centrální banky Jeroma Powella.
před 3 hhodinami

USA oznámily, že udeřily na další loď s údajnými pašeráky drog

Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek zlikvidovala ve východním Pacifiku loď a zabila dva lidi, které označila za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli při amerických úderech na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128, napsala agentura AFP.
před 5 hhodinami
Načítání...