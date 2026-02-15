Írán mluví o kompromisech, rakety jsou ale tabu


Írán je připraven na ústupky v rozhovorech o jaderné dohodě, pokud budou Spojené státy ochotny jednat o zrušení sankcí. BBC to řekl náměstek íránského ministra zahraničí Madžíd Ravánčí. O výrobě balistických střel ale Teherán diskutovat odmítá. Obnovené rozhovory s Washingtonem mají pokračovat v úterý v Ženevě.

Američtí představitelé opakovaně zdůrazňují, že pokrok ve zdlouhavém procesu vyjednávání brzdí Írán, nikoli USA. Ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu prohlásil, že prezident Donald Trump sice dohodu upřednostňuje, ale že je „velmi těžké ji uzavřít“.

Ravánčí naopak v rozhovoru pro BBC prohlásil, že míč je „na straně Ameriky, aby dokázala, že chce uzavřít dohodu“. „Pokud to myslí upřímně, jsem si jistý, že budeme na cestě k dohodě,“ konstatoval náměstek.

Trump hrozí údery proti Íránu, pokud se nepodaří omezit jeho nukleární program. USA v posledních týdnech posilují svou vojenskou přítomnost na Blízkém východě, kam poslaly už druhou letadlovou loď.

Trump vyslal na Blízký východ už druhou letadlovou loď, stupňuje tlak na Írán
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford (na snímku z prosince 2025 u Svatého Tomáše)

Šéf Bílého domu původně avizoval útok, pokud bude Teherán zabíjet demonstranty, i přes brutální potlačení protivládních demonstrací ale nakonec nezasáhl. Podle lidskoprávních skupin zemřely v islámské republice tisíce lidí.

USA a Írán vedly začátkem února nepřímá jednání v Ománu. Podle Ravánčího se rozhovory „víceméně ubírají pozitivním směrem, ale je příliš brzy na soudy“. Trump rovněž označil jednání za pozitivní, brzy po nich ale Washington oznámil nové ropné sankce na Írán.

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se svou delegací v Maskatu

Možné ústupky

Zástupce ministra zahraničí islámské republiky poukázal na nabídku Teheránu zředit jeho uran obohacený na 60 procent jako na důkaz jeho ochoty ke kompromisu. Írán dál popírá, že by chtěl vyvíjet atomovou bombu. „Jsme připraveni diskutovat o této a dalších otázkách týkajících se našeho programu, pokud budou ochotni hovořit o sankcích,“ řekl Ravánčí BBC. Nepotvrdil, zda to znamená zrušení všech nebo jen některých restrikcí.

Pokud jde o to, zda by Írán souhlasil s vyvezením svých zásob více než 400 kilogramů vysoce obohaceného uranu ze země, jak učinil při uzavření jaderné dohody z roku 2015, Ravánčí podotkl, že „je příliš brzy na to, aby se dalo říci, co se v průběhu jednání stane“. Asi jedenáct tun uranu obohaceného na nízkou úroveň tehdy přijalo Rusko, které se nyní podle BBC nabídlo, že se materiálu může opět ujmout.

Spojené státy podle médií žádají, aby obohacování uranu úplně skončilo, což Teherán považuje za červenou čáru. Ravánčí v rozhovoru pro BBC uvedl, že „otázka nulového obohacování uranu již není aktuální a pokud jde o Írán, tak už o ní nejde“. To je v rozporu s Trumpovými pátečními komentáři, kdy řekl novinářům, že „žádné obohacování nechceme“.

Íránský náměstek rovněž zopakoval, že Teherán odmítá diskutovat s americkými vyjednavači o svém programu balistických raket – což byl klíčový požadavek Izraele, důležitého spojence USA v regionu, připomíná BBC.

„Robustní raketová síla“

Loňská dvanáctidenní válka Izraele s Íránem, do níž se zapojily i USA, sice zpozdila íránský jaderný program a oslabila obranu islámské republiky, její arzenál balistických střel nicméně vyšel z konfliktu do značné míry neporušen. Americkým silám a jejich spojencům v regionu tak může způsobit reálné škody, píše list The Wall Street Journal (WSJ).

Teherán má v současné době odhadem dva tisíce balistických raket středního doletu, které mohou zasáhnout Izrael. Má také značné zásoby raket krátkého doletu, jimiž může udeřit na americké základny v Perském zálivu a lodě v Hormuzském průlivu. Írán disponuje rovněž protilodními střelami s plochou dráhou letu a torpédovými čluny, stejně jako mnoha drony, jež mohou ohrozit americké lodě, upozorňuje WSJ.

Jakýkoli útok ze strany USA by se tak mohl rychle vyhrotit, a to i přes to, že Trump dává přednost rozhodnému použití síly, které se nezmění v regionální konflikt. Kvůli obavám z ještě větší destabilizace už tak neklidného regionu odrazují Washington od úderu na Írán země jako Turecko, Omán či Emiráty.

Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz
Íránské vojenské cvičení u Hormuzského průlivu v roce 2022

