Trump nesouhlasí s možnou izraelskou anexí Západního břehu

Americký prezident Donald Trump nesouhlasí s možnou izraelskou anexí okupovaného palestinského Západního břehu Jordánu. V noci na úterý to s odvoláním na nejmenovaného představitele Bílého domu napsala agentura Reuters. Izraelská vláda v neděli rozhodla o rozšíření kontroly nad Západním břehem, což mimo jiné kritizovaly Británie, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.
„Stabilní Západní břeh zajišťuje Izraeli bezpečnost a je ve shodě s cílem (Trumpovy) vlády dosáhnout v regionu mír,“ řekl zmíněný činitel Bílého domu.
Série izraelských opatření má především zrušit desítky let starou normu, která izraelským soukromým osobám zakazovala kupovat půdu na Západním břehu. Toto území se má podle představ Palestinců i značné části mezinárodního společenství stát základem budoucího nezávislého palestinského státu, Izrael je ale už od roku 1967 okupuje. Návrhy, které mají židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na Západním břehu a izraelským úřadům dát více pravomocí nad Palestinci, kteří v oblasti žijí, podle kritických ohlasů směřují přímo k anexi okupovaného území.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který vznik palestinského státu odmítá, se ve středu ve Washingtonu setká s Trumpem. Ten sice vylučuje, že by Izrael mohl Západní břeh anektovat, jeho administrativa ale podle Reuters zrychlenou výstavbu židovských osad nijak nebrzdí.