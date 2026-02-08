Právě se stalo
Izrael chce židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na okupovaném Západním břehu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil návrhy, jenž mají židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na Západním břehu, který Izrael desítky let v rozporu s mezinárodním právem okupuje. Šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v reakci na to vyzval Radu bezpečnosti OSN a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zasáhli. Kroky považuje za nelegální.

Série opatření má především zrušit desítky let starou normu, která izraelským soukromým osobám zakazovala kupovat půdu na Západním břehu. Toto území se má podle představ Palestinců i značné části mezinárodního společenství stát základem budoucího nezávislého palestinského státu, Izrael ho ale už od roku 1967 okupuje.

Bezpečnostním kabinetem schválené změny mají také dát izraelským úřadům více pravomocí nad Palestinci, kteří v oblasti žijí. Některé se týkají i správy náboženských památek.

Desítky tisíc mrtvých v Gaze jsou třeba, říká v nahrávce izraelský generál
Pásmo Gazy zdevastované izraelskými útoky

Krajně pravicoví ministři izraelské vlády – šéf resortu financí Becalel Smotrič a ministr obrany Jisra’el Kac – mluví podle serveru Times of Israel o dramatické změně izraelské politiky na Západním břehu, jejímž cílem je rychlejší rozvoj židovských osad. Ty jsou tam budovány v rozporu s mezinárodním právem.

Šéf Palestinské samosprávy Abbás kroky označil za nebezpečné, nelegální a de facto se rovnající anexi. Vyzval mezinárodní společenství k reakci.

Jaký je postoj USA?

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který se staví proti vzniku palestinského státu, se ve středu ve Washingtonu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten sice vyloučil, že by Izrael mohl Západní břeh anektovat, jeho administrativa ale podle Reuters neomezila zrychlenou výstavbu židovských osad.

Budoucí palestinský stát by měl podle představ Palestinců vedle Západního břehu, kde žijí více než tři miliony Palestinců a přes 500 tisíc Izraelců, vzniknout také v Pásmu Gazy a východním Jeruzalémě. Pásmo Gazy je teď prakticky celé zničené válkou a východní Jeruzalém Izrael před desítkami let anektoval.

Izraelská armáda přijala palestinský odhad 71 tisíc zabitých v Gaze, píše Ha'arec
Palestinka z Pásma Gazy se svým popáleným dítětem

Novým prezidentem Portugalska se stal středolevicový politik António José Seguro. Potvrzují to takřka konečné výsledky nedělního druhého kola voleb, podle kterých získal 66 procent hlasů, uvedla agentura AFP. Segurovým soupeřem byl šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura, který obdržel 34 procent hlasů.
Izraelský bezpečnostní kabinet schválil návrhy, jenž mají židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na Západním břehu, který Izrael desítky let v rozporu s mezinárodním právem okupuje. Šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v reakci na to vyzval Radu bezpečnosti OSN a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zasáhli. Kroky považuje za nelegální.
Američtí opoziční demokraté požadují vyšetření obchodu mezi vládnoucími rodinami USA a Abú Dhabí. Ropná monarchie získala od Američanů vysoce chráněné vyspělé čipy. Jen několik měsíců předtím přitom příbuzný šajcha Ál Nahjána koupil za půl miliardy dolarů podíl v Trumpově rodinné firmě. Bílý dům podezření ze střetu zájmů odmítá.
V Německu chybí desítky tisíc zdravotníků a problém se každý rok zhoršuje. Jedním z řešení je najímání odborníků ze zahraničí. Speciální integrační program láká zájemce o studium a zároveň jim nabízí práci.
Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové po nedělních předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu 313 z 465 křesel. Vyplývá to ze zpřesněného propočtu japonské stanice NHK. Ta původně uváděla, že dvoutřetinovou většinu získá LDP až s koaliční Japonskou stranou inovace (JIP), nově propočet koalici slibuje 345 hlasů. Dvoutřetinová většina vládě umožní přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá.
Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě „války“, podle agentury AFP to uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí. V souvislosti s posilováním vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu pak šéf íránské diplomacie prohlásil, že americkým vojenským tlakem se Teherán nenechá vystrašit.
Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, píše Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu.
Vydavatel a generální ředitel amerického deníku The Washington Post (WP) Will Lewis jen několik dní po rozsáhlém propouštění oznámil, že odstupuje z funkce. Podle agentur o tom informoval v e-mailu zaměstnancům. Na jeho pozici v deníku, který od roku 2013 vlastní miliardář a zakladatel internetového gigantu Amazon Jeff Bezos, nastoupí dosavadní finanční ředitel Jeff D'Onofrio.
