Izrael chce židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na okupovaném Západním břehu

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil návrhy, jenž mají židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na Západním břehu, který Izrael desítky let v rozporu s mezinárodním právem okupuje. Šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v reakci na to vyzval Radu bezpečnosti OSN a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zasáhli. Kroky považuje za nelegální.
Série opatření má především zrušit desítky let starou normu, která izraelským soukromým osobám zakazovala kupovat půdu na Západním břehu. Toto území se má podle představ Palestinců i značné části mezinárodního společenství stát základem budoucího nezávislého palestinského státu, Izrael ho ale už od roku 1967 okupuje.
Bezpečnostním kabinetem schválené změny mají také dát izraelským úřadům více pravomocí nad Palestinci, kteří v oblasti žijí. Některé se týkají i správy náboženských památek.
Krajně pravicoví ministři izraelské vlády – šéf resortu financí Becalel Smotrič a ministr obrany Jisra’el Kac – mluví podle serveru Times of Israel o dramatické změně izraelské politiky na Západním břehu, jejímž cílem je rychlejší rozvoj židovských osad. Ty jsou tam budovány v rozporu s mezinárodním právem.
Šéf Palestinské samosprávy Abbás kroky označil za nebezpečné, nelegální a de facto se rovnající anexi. Vyzval mezinárodní společenství k reakci.
Jaký je postoj USA?
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který se staví proti vzniku palestinského státu, se ve středu ve Washingtonu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten sice vyloučil, že by Izrael mohl Západní břeh anektovat, jeho administrativa ale podle Reuters neomezila zrychlenou výstavbu židovských osad.
Budoucí palestinský stát by měl podle představ Palestinců vedle Západního břehu, kde žijí více než tři miliony Palestinců a přes 500 tisíc Izraelců, vzniknout také v Pásmu Gazy a východním Jeruzalémě. Pásmo Gazy je teď prakticky celé zničené válkou a východní Jeruzalém Izrael před desítkami let anektoval.