Smrt desítek tisíc Palestinců v Gaze je „nezbytná a potřebná pro budoucí generace“. Na uniklé zvukové nahrávce to uvedl generálmajor a bývalý šéf zpravodajské služby izraelské armády Aharon Haliva. Informovala o tom americká stanice CNN. Nahrávky zveřejnila izraelská televize Channel 12. Jeruzalém opakovaně odmítá nařčení z válečných zločinů či genocidy.
Desítky tisíc mrtvých v Gaze jsou třeba, říká v nahrávce izraelský generál
„Za všechno, co se stalo 7. října, za každého jednoho člověka musí zemřít padesát Palestinců,“ konstatoval Haliva v nahrávkách, které v pátek zveřejnil Channel 12.
„Teď už nezáleží na tom, jestli jsou to děti. Skutečnost, že v Gaze je již padesát tisíc mrtvých, je nezbytná a potřebná pro budoucí generace,“ říká dále generálmajor ve zvukovém záznamu. Podle Halivy Palestinci čas od času „potřebují nakbu“, aby pochopili, že vše má svou cenu.
Nakba znamená v arabštině „pohroma“ a jde o izraelskou etnickou čistku proti palestinským Arabům prostřednictvím jejich násilného vysídlování a vyvlastňování půdy. Vztahuje se k událostem po vzniku židovského státu v roce 1948, kdy ze svých domovů uprchlo nebo bylo vyhnáno ozbrojenými židovskými skupinami na 700 tisíc Palestinců.
Podle CNN není jasné, kdy se hovor odehrál, ale počet mrtvých v Gaze podle tamních úřadů ovládaných Hamásem překročil padesát tisíc letos v březnu. Aktuálně je údajně obětí přes 62 tisíc, převážně civilistů, tvrzení však nelze nezávisle ověřit.
Haliva v nahrávkách hovoří s neznámou osobou i o tom, že izraelská armáda není jedinou organizací zodpovědnou za selhání, která vedla k útokům ze 7. října. Viní z něj izraelské politické vedení a také kontrarozvědku Šin Bet, které podle něj nevěřily tomu, že Hamás svůj brutální plán zrealizuje.
Generálmajor pravost nahrávek nepopřel. Odehrály se v „uzavřeném fóru a toho mohu jen litovat,“ prohlásil pro stanici Channel 12. Zvukové záznamy jsou ale podle něj pouhé „fragmenty dílčích věcí, které nemohou odrážet celý obraz – zejména pokud jde o složité a detailní záležitosti, z nichž většina je přísně tajná“.
Hamás Halivovy výroky odsoudil. Nahrávky podle teroristické skupiny „potvrzují, že zločiny proti našemu lidu jsou rozhodnutími na vysoké úrovni a oficiální politikou politického a bezpečnostního vedení nepřítele“.
Přiznané selhání
Haliva odstoupil z funkce šéfa zpravodajské služby loni v srpnu. Armádu opustil po 38 letech. Už krátce po brutálním útoku Hamásu na jih židovského státu ze 7. října 2023 přijal odpovědnost za to, že mu nedokázal zabránit.
„Selhání zpravodajského sboru bylo mou vinou,“ prohlásil tehdy Haliva a vyzval k celostátnímu vyšetřování, „abychom prozkoumali a hluboce pochopili“ důvody, které vedly ke stále pokračující válce mezi Izraelem a Hamásem.
Útok ze 7. října silně pošramotil pověst izraelské armády a zpravodajských služeb, které byly dříve považovány za téměř neporazitelné teroristickými palestinskými skupinami, podotkla agentura Reuters.
V časných ranních hodinách 7. října po intenzivním raketovém útoku tisíce teroristů z Hamásu a dalších skupin prorazily bezpečnostní bariéry kolem Pásma Gazy, překvapily izraelské síly a napadly obce na jihu židovského státu.
Podle izraelských údajů bylo při útoku zabito přibližně 1200 Izraelců a cizinců, většinou civilistů, a asi 250 jich padlo do zajetí v Gaze. Některé z nich se během přechodného klidu zbraní podařilo dostat zpět, desítky jich ale v enklávě stále zůstávají. Podle Jeruzaléma by mohlo být naživu kolem dvaceti z nich.
Náznaky genocidy
Jeruzalém nyní čelí kritice ze zahraničí i ze strany izraelské opozice kvůli plánu na obsazení města Gaza, který počítá s dalšími masivními přesuny zbídačeného obyvatelstva.
Zpráva Zvláštního výboru OSN zveřejněná loni v listopadu upozornila, že chování Izraele v Gaze „je v souladu s charakteristikami genocidy“. V podobném duchu se vyjádřila i řada lidskoprávních organizací.
Vedení židovského státu obvinění odmítá a tvrdí, že jedná v souladu s mezinárodním právem. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakuje, že je třeba úplně zničit Hamás, aby byla zajištěna bezpečnost jeho země.