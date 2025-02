Naprosté selhání, hodnotí zpráva izraelské armády 7. říjen 2023

27. 2. 2025 Aktualizováno před 15 m minutami | Zdroj: ČTK , Jerusalem Post , Times of Israel

Útok palestinských teroristů 7. října 2023 byl absolutním selháním izraelské armády, která zcela podcenila Hamás. Uvedly to závěry vnitřního vyšetřování armády, píše agentura AFP. Podle serveru The Jerusalem Post reagovaly síly židovského státu se značným zpožděním mimo jiné proto, že v ústředí armády vypukl chaos a někteří velitelé popírali, že by se mohl odehrát takto bezprecedentní útok na jih Izraele.