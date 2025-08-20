Izrael povolá kvůli ofenzivě v Gaze 60 tisíc záložníků


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat šedesát tisíc záložníků, informovala agentura AFP. Podle serveru The Times of Israel (ToI) záložníci dostanou nejméně dva týdny na to, hlásit se do služby, a ne všichni se budou podílet na operaci ve městě Gaza, někteří nahradí izraelské jednotky v jiných částech fronty.

Na šedesát tisíc rezervistů má být povoláno v několika vlnách, napsal také server ToI. Asi čtyřicet až padesát tisíc se bude muset hlásit do služby 2. září. Další pak v listopadu a prosinci a zbytek v únoru a březnu příštího roku.

Už dříve tento měsíc izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán obsazení města Gaza, což vyvolalo silnou kritiku ze zahraničí kvůli obavám o další zhoršení už tak katastrofální humanitární situace civilistů.

Ve městě Gaza podle ToI nyní žije na 800 tisíc lidí, mnozí v domech poškozených bombardováním, s nímž začala izraelská armáda v říjnu 2023 v odvetě za útok palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. Proti plánu na obsazení města Gaza protestují v posledních týdnech také mnozí Izraelci, kteří se obávají o životy rukojmí, která zadržuje Hamás.

Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza, shodl se bezpečnostní kabinet
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Ofenziva bude rozdělena do několika fází

Ofenziva do města Gaza má mít podle serveru ToI několik fází. V té první mají být vydávány evakuační výzvy pro civilisty, poté hodlá armáda město obklíčit a následně postoupit do jeho centra. Přípravná fáze operace už podle armády začala, a to ofenzivou na předměstích Gazy.

Armáda rovněž uvedla, že zahájila budování humanitární infrastruktury na jihu Pásma Gazy, kam se má přesunout zhruba milion lidí z města Gaza a jeho okolí. Na jihu má být zřízeno také víc distribučních středisek a nejméně dvě polní nemocnice, o jejichž vytvoření jedná armáda s mezinárodními organizacemi, napsal server ToI s odvoláním na zdroj z armády.

Obnoven má být rovněž provoz v Evropské nemocnici ve městě Chán Júnis, na niž armáda židovského státu zaútočila letos v květnu, protože ji Hamás podle ní využíval jako velicí středisko. Při úderu na tuto nemocnici Izraelci zabili Muhammada Sinvára, který byl od loňského října lídrem Hamásu v Pásmu Gazy.

„Katastrofa po generace“, soudí o plánu pro Gazu izraelská opozice
Lídr izraelské opozice Ja'ir Lapid na snímku z roku 2024

Kac jednal o plánu obsazení města Gaza s armádními špičkami včetně náčelníka generálního štábu Ejala Zamira v úterý a plán schválil navzdory tomu, že Hamás v pondělí uvedl, že souhlasí s novým návrhem dohody o příměří, který vypracovali zprostředkovatelé dohody mezi Izraelem a Hamásem, což jsou Katar, Egypt a Spojené státy. Jeruzalém v reakci uvedl, že „odpověď Hamásu zkoumá“.

Server ToI také napsal, že pokud by byla dohoda o příměří uzavřena, plán na obsazení města Gaza by se pravděpodobně neuskutečnil.

