Izrael má v plánu převzít vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy a později jej předá arabským složkám, které budou území řádně spravovat, oznámil ve čtvrtek stanici Fox News podle Reuters izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň prohlásil, že Jeruzalém si Pásmo Gazy nechce ponechat.
Netanjahu: Izrael chce převzít kontrolu nad celým Pásmem Gazy
„Máme to v plánu,“ odpověděl Netanjahu na otázku, zda Izrael plánuje převzít kontrolu nad celým Pásmem Gazy. „Nechceme si ho nechat. Chceme bezpečnostní perimetr. Nechceme tam vládnout. Chceme, aby tam byl vládnoucí orgán,“ dodal izraelský premiér.
Odpoledne má o dalším postupu ve válce jednat bezpečnostní kabinet židovského státu. Očekává se, že bude diskutovat o možném rozšíření ofenzivy a zabrání celého pásma.
Válka v Pásmu Gazy začala, když Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok hnutí Hamás a jeho spojenců ze 7. října 2023, při němž ozbrojenci na jihu židovského státu zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru byla při dvou příměřích velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně. Nyní je v pásmu na padesát rukojmí, z nichž asi jen dvacet je naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví pod kontrolou Hamásu zabito nejméně 61 158 Palestinců a dalších 151 442 bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.
Riberaová: Velmi to připomíná genocidu
Podle místopředsedkyně Evropské komise Teresy Riberaové to, co Izrael dělá v Pásmu Gazy, přinejmenším velmi připomíná genocidu. Palestinci jsou podle ní „cíleně napadáni, zabíjeni a odsouzeni k smrti hladem“. Řekla to serveru Politico, podle něhož jde o jedno z nejtvrdších dosavadních vyjádření ze strany Bruselu týkající se toho, jak Jeruzalém v Pásmu Gazy vede válku.
Riberaová uvedla, že Palestinci jsou uvězněni, a to bez domovů, které jsou ničeny, bez jídla, vody či léků. Navíc jsou vystaveni bombardování a střelbě, když se snaží získat humanitární pomoc. „Jakákoli lidskost chybí,“ podotkla.
„Pokud to není genocida, pak to vypadá velmi podobně jako definice, která se používá k vyjádření jejího významu,“ komentovala.
Izraelské úřady na žádost Politica o vyjádření nereagovaly. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua, na něhož je kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC), se ale opakovaně brání nařčení z genocidy, tedy cílené likvidace určité populace nebo její části.