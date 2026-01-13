Od začátku příměří bylo v Pásmu Gazy zabito nejméně sto dětí, uvedl UNICEF

Od loňského říjnového začátku příměří bylo v Pásmu Gazy zabito nejméně sto dětí, uvedl Dětský fond OSN (UNICEF). Část dětí se podle něj stala obětí dronových útoků.
„Přes sto dětí bylo v Pásmu Gazy zabito od zahájení příměří na začátku října,“ sdělil mluvčí UNICEF James Elder. „Přežití je i nadále nejisté. Přestože se během příměří bombardování i střelba zmírnily a jejich počet klesl, zcela neustaly.“
Téměř všechna úmrtí šedesáti chlapců a čtyřiceti dívek byla podle Eldera důsledkem vojenských útoků, včetně leteckých úderů, útoků dronů, tankového ostřelování, střelby a zásahů z bezpilotních kvadrokoptér. Jen několik úmrtí byla podle Eldera důsledkem výbuchů zbytků munice z války.
Mluvčí dodal, že skutečný počet obětí bude pravděpodobně vyšší, protože statistika vychází pouze z úmrtí, o nichž bylo k dispozici dostatečné množství informací.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při teroristickém útoku na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli.
Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného Hamásem zabila přes 71 tisíc Palestinců. Údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, podle zahraničních nevládních organizací ale bylo přes osmdesát procent obětí z řad civilistů.
Podle izraelských úřadů ve válce zahynulo asi dva tisíce Izraelců, z toho devět set civilistů při útoku 7. října a přes devět set izraelských vojáků od začátku války.
Válku v Gaze ukončilo začátkem října loňského roku křehké příměří, které je však opakovaně porušováno. Od jeho podepsání zabila izraelská armáda nejméně 414 Palestinců, uvádí Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy. Hamás pak za stejné období zabil tři izraelské vojáky, napsala agentura Reuters.