Izraelské útoky v Gaze si vyžádaly mrtvé

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily nejméně devět Palestinců, píše agentura Reuters s odvoláním na tamní zdravotníky. Podle agentury AFP, cituje tamní civilní ochranu, je obětí již jedenáct. Izraelská armáda tvrdí, že reagovala na porušení příměří Hamásem a že údery byly přesně cílené.
Vzdušný úder na stanový tábor na severu pásma, kde žijí váleční uprchlíci, zabil čtyři lidi, zatímco další úder v oblasti Chán Júnisu na jihu pásma zabil pět lidí, uvedli podle Reuters tamní zdravotníci.
Podle izraelské armády byly útoky reakcí na sobotní porušení příměří v oblasti Bajt Hánún, kde se z podzemního tunelu na východní straně takzvané žluté linie „vynořilo“ několik ozbrojenců. Izraelské letectvo už v sobotu provedlo úder, při kterém zabilo dva z ozbrojenců.
Žlutá linie je hranice, za niž se v rámci první fáze současného příměří stáhly izraelské jednotky a která prochází Pásmem Gazy od severu k jihu. Pod kontrolou izraelské armády zůstává 53 procent palestinského území na východ od linie. Izraelská armáda tuto linii vymezila žlutými betonovými bloky, na nichž jsou žluté kovové značky.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli do enklávy.
Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila přes 72 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Načítání...
Stovky mrtvých od začátku příměří
Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 601 Palestinců.
Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam v boji zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Podle izraelské armády zahynuli v enklávě od počátku klidu zbraní tři její vojáci, píše Reuters.