Prezident Pavel přijel vlakem do Kyjeva

16. 1. 2026
Zpravodajka Darja Stomatová k návštěvě prezidenta Pavla na Ukrajině
Český prezident Petr Pavel pokračuje druhým dnem v návštěvě Ukrajiny. Ráno přijel vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se měl v pátek setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli země.

V Kyjevě se v pátek ráno podle ukrajinských zdrojů ozývaly výbuchy a starosta Vitalij Klyčko informoval, že protivzdušná obrana sestřeluje nepřátelské drony. O možných následcích útoku zatím nejsou k dispozici žádné informace.

„Jde o potvrzení spolupráce a partnerství mezi Českem a Ukrajinou, protože pro Ukrajinu je Česká republika už s ohledem na pokračující muniční iniciativu velmi kvalitním spojencem,“ řekla po osmé hodině ranní k návštěvě zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová.

Připomněla také české investice do obnovy zdravotnických a vzdělávacích zařízení na Ukrajině. „V tomto ohledu je návštěva potvrzením toho, že Česko a český prezident Petr Pavel stále zůstává na straně Ukrajiny,“ dodala zpravodajka. Řekla rovněž, že noc na pátek byla v Kyjevě klidná a zatím podle ní nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo změnit. 

Uvedla také, že Ukrajina nyní zažívá extrémní mrazy, které mají pokračovat do neděle. „Problémy s energetikou jsou po ruských útocích obrovské. V Kyjevské oblasti fungovala energetická zařízení pouze na třicet procent, doplnila. „Úřady se snaží zajistit přísun tepla, vody a světla, ale mluví se o tom, že zhruba tři sta domů tady v Kyjevě nemá přístup k teplu.“ V hlavním městě podle ní také vzniklo několik „stanic nezlomnosti“, kam lidé mohou přijít a ohřát se, dát si teplý čaj, nabít si svá zařízení nebo se připojit k internetu.

Ukrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, řekl Pavel
Prezident Petr Pavel na Ukrajině

Návštěvu Ukrajiny zahájil český prezident ve čtvrtek. Po jednání s představiteli místní správy a s ministryní pro záležitosti veteránů Natalijí Kalmykovovou ve Lvově zmínil, že ukrajinská strana vyjádřila vděk za to, že se nová česká vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodla pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, dodal. Uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.

Kyjev týden před ním navštívil také český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Kyjevě se svým protějškem Andrijem Sybihou

Ve čtvrti Vynnyky na okraji Lvova si prezident ve čtvrtek prohlédl nemocnici, na jejíž rekonstrukci se podílela Česká republika, a také přidružené lékařské zařízení Superhumans pro protetiku a rehabilitaci, kde se léčí ukrajinští váleční veteráni. Seznámil se rovněž s projekty nevládní organizace Člověk v tísni na Ukrajině a sešel se českými krajany.

Jde o třetí Pavlovu cestu na Ukrajinu v úřadu hlavy státu. V dubnu 2023 kromě Kyjeva navštívil také východoukrajinské Dnipro, loni v březnu pak z Moldavska přijel do Oděsy na jihu Ukrajiny a odtud pokračoval do ukrajinské metropole. V obou případech jednal s prezidentem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli.

Je čas mluvit o Ukrajině také s Ruskem, soudí Meloniová
Italská premiérka Giorgia Meloniová

08:08
Český prezident Petr Pavel pokračuje druhým dnem v návštěvě Ukrajiny. Ráno přijel vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se měl v pátek setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli země.
Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen k pětiletému vězení

Jihokorejský soud odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k pěti rokům vězení. Bývalou hlavu státu shledal vinným z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače, který se vztahoval k jeho vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Rozsudek byl zveřejněn v přímém přenosu, informují agentury. Exprezidentův právník už informoval, že se jeho klient odvolá.
před 42 mminutami

Trump přijal od Machadové medaili spojenou s Nobelovou cenou míru, píše Reuters

Šlo to velmi dobře a bylo to skvělé, řekla dle Reuters po čtvrteční schůzce s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém domě venezuelská opoziční lídryně a nositelka Nobelovy ceny míru María Corina Machadová. Trumpovi při setkání předala medaili, která se k tomuto ocenění váže. Agentura Reuters později uvedla, že americký prezident její čin ocenil a má v úmyslu si medaili ponechat.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump oznámil ustavení Rady míru pro Gazu a podpořil novou palestinskou správu

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer (v noci na pátek SEČ) oznámil, že byla ustavena Rada míru pro Pásmo Gazy. Složení orgánu, který má dohlížet na dodržování Trumpova mírového plánu, jenž tento týden vstoupil do druhé fáze, bude podle něj zveřejněno v blízké době. Z pozice předsedy rady Trump rovněž podpořil nově jmenovaný palestinský technokratický výbor pro správu území, které zdevastovala dvouletá válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, zastavená říjnovým příměřím.
02:16Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Ukrajina nikdy nebyla a nebude překážkou míru, řekl Zelenskyj po výrocích Trumpa

Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak zjevně na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jej jmenoval jako příčinu pomalého postupu v jednáních o ukončení války. Tu rozpoutalo v únoru 2022 Rusko otevřenou invazí do sousední země na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina.
před 8 hhodinami

Alianční země posílají vojáky do Grónska

V grónském Nuuku přistálo letadlo s dánskými vojáky poté, co severská země a její autonomní území oznámily kroky k posílení obranyschopnosti ostrova. Podle AP přicházejí do Grónska vojáci z několika evropských zemí, vedle Francie a Německa také Británie, Norsko a Švédsko. Ve čtvrtek se k nim podle agentury Reuters připojilo také Finsko a Nizozemsko. Americký prezident Donald Trump trvá na získání ostrova. Případný vojenský zásah USA by podle polského premiéra Donalda Tuska byl konec světa, jak jej známe. Podle NATO roste v Arktidě přítomnost Ruska a Číny.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Írán tvrdí, že nechystá popravy demonstrantů

Íránská justice oznámila, že šestadvacetiletý demonstrant Erfán Soltání nebyl odsouzen k smrti. Píše to agentura Reuters s odkazem na státní média. Americký prezident Donald Trump dříve prohlásil s odkazem na neznámý „důvěryhodný zdroj“, že zabíjení protestujících skončilo. Podle lidskoprávních organizací bezpečnostní složky zabily bezmála 3,5 tisíce lidí.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Ukrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, řekl Pavel

Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, uvedl prezident Petr Pavel po jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově, kam se osobně vydal. Sdělil také, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná. Zmínil se také o Grónsku, spor o ostrov lze dle něj řešit diskusí v rámci NATO.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
