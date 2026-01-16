Prezident Pavel přijel vlakem do Kyjeva

Český prezident Petr Pavel pokračuje druhým dnem v návštěvě Ukrajiny. Ráno přijel vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se měl v pátek setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli země.
V Kyjevě se v pátek ráno podle ukrajinských zdrojů ozývaly výbuchy a starosta Vitalij Klyčko informoval, že protivzdušná obrana sestřeluje nepřátelské drony. O možných následcích útoku zatím nejsou k dispozici žádné informace.
„Jde o potvrzení spolupráce a partnerství mezi Českem a Ukrajinou, protože pro Ukrajinu je Česká republika už s ohledem na pokračující muniční iniciativu velmi kvalitním spojencem,“ řekla po osmé hodině ranní k návštěvě zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová.
Připomněla také české investice do obnovy zdravotnických a vzdělávacích zařízení na Ukrajině. „V tomto ohledu je návštěva potvrzením toho, že Česko a český prezident Petr Pavel stále zůstává na straně Ukrajiny,“ dodala zpravodajka. Řekla rovněž, že noc na pátek byla v Kyjevě klidná a zatím podle ní nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo změnit.
Uvedla také, že Ukrajina nyní zažívá extrémní mrazy, které mají pokračovat do neděle. „Problémy s energetikou jsou po ruských útocích obrovské. V Kyjevské oblasti fungovala energetická zařízení pouze na třicet procent, doplnila. „Úřady se snaží zajistit přísun tepla, vody a světla, ale mluví se o tom, že zhruba tři sta domů tady v Kyjevě nemá přístup k teplu.“ V hlavním městě podle ní také vzniklo několik „stanic nezlomnosti“, kam lidé mohou přijít a ohřát se, dát si teplý čaj, nabít si svá zařízení nebo se připojit k internetu.
Návštěvu Ukrajiny zahájil český prezident ve čtvrtek. Po jednání s představiteli místní správy a s ministryní pro záležitosti veteránů Natalijí Kalmykovovou ve Lvově zmínil, že ukrajinská strana vyjádřila vděk za to, že se nová česká vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodla pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, dodal. Uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Kyjev týden před ním navštívil také český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ve čtvrti Vynnyky na okraji Lvova si prezident ve čtvrtek prohlédl nemocnici, na jejíž rekonstrukci se podílela Česká republika, a také přidružené lékařské zařízení Superhumans pro protetiku a rehabilitaci, kde se léčí ukrajinští váleční veteráni. Seznámil se rovněž s projekty nevládní organizace Člověk v tísni na Ukrajině a sešel se českými krajany.
Jde o třetí Pavlovu cestu na Ukrajinu v úřadu hlavy státu. V dubnu 2023 kromě Kyjeva navštívil také východoukrajinské Dnipro, loni v březnu pak z Moldavska přijel do Oděsy na jihu Ukrajiny a odtud pokračoval do ukrajinské metropole. V obou případech jednal s prezidentem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli.