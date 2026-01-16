Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal


16. 1. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda

Ukrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, uvedl tamní ministr energetiky Denys Šmyhal. Země chce dovážet více elektřiny a chystá jednání se spojenci, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb.

„Státní podniky, obzvláště železnice a Naftogaz, musí nezbytně zajistit, aby během topné sezony 2025 až 2026 bylo obstaráno dostatečné množství elektřiny, která je potřeba k pokrytí nejméně 50 procent celkové spotřeby,“ řekl Šmyhal. Ukrajina chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny.

Šmyhal nesdělil žádné informace o tom, kolik elektřiny v současné době Ukrajina vyrábí a dováží. Stanice ntv poznamenala, že tyto údaje Kyjev kvůli válce tají.

Ukrajinska pravda napsala, že premiérka Julija Svyrydenková pověřila ministra zahraničí Andrije Sybihu, aby ve spolupráci s ministerstvem energetiky připravili schůzku kontaktní skupiny, známé též jako ramsteinská skupina, která by se složité energetické situaci země věnovala. Termín jednání zatím Kyjev neoznámil.

Ukrajina modernizuje tanky, nehodlá se jich vzdát
Ukrajinský voják jede na tanku T-72 během vojenských cvičení poblíž frontové linie v Záporožské oblasti

Uzavřené školy v Kyjevě

Primátor Kyjeva Vitalij Klyčko v pátek oznámil, že kvůli ruským úderům na energetický sektor je v metropoli mimořádně složitá situace, takže je nezbytné uzavřít školy. „Počínaje 19. lednem zůstanou školy v hlavním městě uzavřené do 1. února,“ napsal Klyčko na telegramu. Správa metropole rovněž uvedla, že v zájmu energetických úspor sníží intenzitu městského osvětlení na zhruba jednu pětinu.

„Opravy se provádějí po každém útoku. Máme velký počet opravářských týmů. Ale nemohou zvládnout vše sami, jedná se o složitou práci,“ sdělil Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda.

Podle Zelenského se každý den pracuje nejen na obnově elektráren, ale také na obnově technických kapacit pro dovoz elektřiny, které ničí ruské útoky.

Rusko během své téměř čtyři roky trvající invaze na Ukrajinu opakovaně ničí energetické objekty v sousední zemi, což leckdy vede k tomu, že miliony Ukrajinců musejí v zimě přežívat bez dodávek elektrického proudu, vody i tepla.

Na Ukrajinu poputují další maskovací sítě z Česka
Ukrajinci s houfnicí M777 v Záporožské oblasti

