Na Ukrajinu poputují další maskovací sítě z Česka

Maskovací sítě pro Ukrajinu nově pletou dobrovolníci v Jablonci nad Nisou. Vznikla tam iniciativa Motanka. Asi šestnáct sítí odtamtud mají v plánu poslat na konci ledna do centra ve Lvově. Pletení sítí pro zemi bránící se už téměř čtyři roky otevřené ruské invazi se v tuzemsku věnují i další organizace – například v Brně.
Dobrovolnická iniciativa Motanka vznikla na začátku prosince pod česko-ukrajinským centrem Krajanka v Jablonci nad Nisou. Podporuje ji také Nadační fond pro Ukrajinu. Dobrovolníci se scházejí v Motance třikrát týdně, zapojily se jich desítky.
První zásilku chtějí poslat do lvovského centra by_porokhova, které se pletení maskovacích sítí věnuje už od února 2022. Na začátku také vznikající Motance pomohli s nákupem materiálu. Organizace během zimy vyrábí kvůli dobrému krytí bílé sítě. „První várku zimních sítí, které aktuálně pleteme, chceme doručit do konce ledna do Lvova. A to právě kvůli probíhající zimní sezoně, aby je na Ukrajině mohli reálně využít, dokud je ještě sníh,“ přiblížil jeden z organizátorů Tomáš Novotný.
Nadační fond pro Ukrajinu by rád pletení sítí rozšířil i do dalších měst. „Chtěli bychom spustit plný provoz v pěti městech, zatím je to na dobré cestě. Čtyři centra by se měla zapojit už v průběhu února. Jednáme o Praze, Teplicích, Prostějově a Olomouci, postupně bychom chtěli přidat další,“ vyjmenoval pro ČT Jiří Ibl z projektu Dárek pro Putina, který spadá pod Nadační fond pro Ukrajinu.
„Zatím budeme dodávat lvovskému komunitnímu centru, které pak sítě doručí tam, kde budou potřeba. Další várky už začneme posílat s partnerskými organizacemi přímo ke konkrétním jednotkám,“ dodává Ibl. Sítě pro ukrajinské vojáky pletou i jiné organizace – například Brno pro Ukrajinu.