Jehličí začalo maskovat armádu před 60 lety. Vydrželo i po revoluci

Ta od poloviny 50. let začala připravovat nový polní stejnokroj, který by nahradil nejen široké spektrum oděvů druhoválečného původu, ale také zelenou uniformu používanou s drobnými obměnami od časů první republiky. Stejnokroj 21 měl řadu nevýhod – sukno bylo příliš drsné, materiál snadno promokl, vojáci se v něm necítili příliš pohodlně a ani příliš nemaskoval. Českoslovenští výstrojní odborníci proto ve spolupráci s NDR i Sovětským svazem začali chystat novou uniformu. Vyvíjel se nejen potisk, ale také střih.

Právě v Německu, tedy tom meziválečném, lze vysledovat původ kamufláže s malými souběžnými čárkami. Objevil se na začátku 30. let u ještě přednacistického reichswehru, kde ale zelené čárky jen doplňovaly tříbarevnou kamufláž tvořenou skvrnami šedobéžové, zelené a hnědé barvy, a to ještě ne na celé ploše. Vzor se v drobně se lišících podobách objevoval i za druhé světové války, uniformy v této úpravě nosili například výsadkáři. Po konci války německé stejnokroje jako kořistní materiál využívala i československá armáda.

Stejnokrojový předpis z roku 1964 uvádí jak variantu s čárkovaným potiskem („jehličí“), tak variantu s kamuflážním potiskem („mlok“), nicméně v ilustracích je jen „jehličí“, které se v té době už několik let objevovalo u jednotek napříč republikou. Dodávky nové uniformy začaly v roce 1960 (odtud získala označení), přestrojení naprosté většiny útvarů bylo hotové o pět let později. Základ nového stejnokroje tvořily kalhoty, blůza, kabát zvaný kongo a čepice se štítkem.

Je poměrně paradoxní, že zatímco střih uniformy byl víceméně jasný, nějakou dobu trvalo, než se našel optimální design maskování. Polní stejnokroj vzor 60 totiž měl zprvu dokonce tři barevné varianty. Kromě později vítězného „jehličí“ to byla čistě zelená uniforma uvažovaná pro použití u ministerstva vnitra a také strakatá varianta potištěná plochami tmavě hnědé, zelené, pískové a žluté barvy, které se říkalo „mlok“. Ta se ale používala jen do roku 1966 a přebytky nakonec zamířily do Jižní Ameriky nebo na Blízký východ.

„Jehličí“ bylo základní polní uniformou Československé lidové armády (ale i pohraniční stráže nebo komunistických Lidových milic) až do 80. let. Teprve v roce 1985 přišla nová, čistě zelená uniforma, která ale byla spíše krokem zpět – a to nejen kvůli barvě, ale také střihem, zejména kalhot. Ještě koncem 80. let se chystal nový maskovací stejnokroj, dočkala se jej ale až v roce 1995 armáda samostatného Česka. Stejnokroj vzor 60 ale česká armáda využívala ještě mnoho let poté, třeba při některých cvičeních jej oblékali „agresoři“.

Dnes se „jehličí“ těší oblibě u členů klubů vojenské historie, najde se také mezi hráči airsoftu, a občas se dá dokonce potkat na ulici jako módní doplněk. Kromě kusů z pomalu docházejících armádních přebytků se dají pořídit i nově šité repliky.