Představy jsou odlišné, kritizoval Okamura hradní návrh před schůzkou


26. 1. 2026
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura po jednání koaliční rady
Zdroj: ČT24

Pro celou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před pondělním jednáním nejvyšších ústavních činitelů připravil Pražský hrad. Novinářům to po ranním jednání koaliční rady řekl předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura. O návrhu, k němuž měli účastníci schůzky do pátku zaslat připomínky, očekává Okamura velmi komplikovanou debatu, protože představy prezidenta a koalice jsou diametrálně odlišné. Účastníci schůzky obdrželi podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) jen teze k připomínkování, žádnou deklaraci.

Pavel při schůzce ústavních činitelů poprvé přivítá premiéra Andreje Babiše (ANO), Okamuru a ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), které doplní i Vystrčil.

Šéf Senátu v reakci na Okamuru na síť X napsal, že neobdržel z Hradu návrh deklarace, pouze teze k připomínkování, o nichž by měli účastníci schůzky na jednání hovořit.

„Jsou tam body, které prosazovala koalice Petra Fialy (ODS). Jako by si u prezidenta nevšimli, že v říjnu došlo k výměně Fialovy vlády. A my jsme vláda, která má jiný program zahraniční politiky,“ kritizoval Okamura neveřejný návrh deklarace vypracovaný prezidentskou kanceláří.

Zároveň řekl, že návrh Hradu je pro celou koalici absolutně nepřijatelný. „Není to v souladu s programovým prohlášením naší vlády. Poslechneme si představy pana prezidenta, ale představy koalice jsou diametrálně odlišné,“ uvedl šéf sněmovny.

Sněmovna vyzvala Pavla ke jmenování ministrů. Postoj Hradu nezměnila
Filip Turek (za Motoristy) a Petr Macinka (Motoristé)

Jednání by se mělo podle Pavla týkat aktuálních zahraničněpolitických témat, návštěv zahraničních státníků v Česku i koordinace cest politiků. Setkání považuje za vyjádření kontinuity přístupu k zahraniční politice. Debata se povede i o akcích na úrovni Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Před letním summitem NATO v Turecku má podle hlavy státu Česko řadu konkrétních úkolů.

Posty velvyslanců a nejmenování Turka ministrem

Podle serveru Seznam Zprávy chce kabinet zrušit vyslání velvyslanců, které schválila Fialova vláda a podepsal Pavel. Téma podle Okamury projednávala koalice, chce o něm mluvit i prezident na Hradě. „Myslím, že prezident by měl v první řadě dodržovat a reflektovat usnesení sněmovny,“ připomněl Okamura nedávnou výzvu poslanců, aby prezident jmenoval ministry na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení jejich vhodnosti.

Výzva se týká poslance Motoristů Filipa Turka, kterého Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí. „Pokud pan prezident brání kompletnímu jmenování naší vlády, tak jestli má nějaké požadavky na naši vládu, tak by se obě strany měly k tomu postavit tak, aby dodržovaly pravidla. My si myslíme, že prezident nepostupuje v dikci ústavy. Z této pozice bude vycházet i naše jednání na Pražském hradě,“ podotkl Okamura.

Babiš v pátek řekl, že vláda chce prosazovat pragmatickou zahraniční politiku zaměřenou na export a ekonomické úspěchy českých firem. Okamura před jednáním ústavních činitelů odmítl upřesnit, zda se rozpory mezi hlavou státu a koalicí týkají Ukrajiny, nebo jiných témat. Zmínil ale také spor kolem možnosti poskytnout čtyři letouny L-159 Ukrajině. Náčelník generálního štábu Karel Řehka je podle něj podřízený ministrovi obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD) a nemá si dělat vlastní tiskové konference. Podobně se už v sobotu vyjádřil premiér.

Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel
Letouny L-159 Alca na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR (září 2025)

Pro celou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před pondělním jednáním nejvyšších ústavních činitelů připravil Pražský hrad. Novinářům to po ranním jednání koaliční rady řekl předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura. O návrhu, k němuž měli účastníci schůzky do pátku zaslat připomínky, očekává Okamura velmi komplikovanou debatu, protože představy prezidenta a koalice jsou diametrálně odlišné. Účastníci schůzky obdrželi podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) jen teze k připomínkování, žádnou deklaraci.
Krádež Kadyrovova koně se nepotvrdila, policie řeší možné porušení sankcí

Oznámení o krádeži hřebce jménem Zazou, který měl podle dostupných informací patřit čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovovi, se nepotvrdilo. Policie nově věc prověřuje jako možné porušení mezinárodních sankcí. Koně údajně po dohodě s majitelem odvezlo několik lidí. Uvedla to mluvčí ústecké policie Pavla Kofrová. Hřebec byl na sankčním seznamu, který zakazoval jeho prodej, převod nebo vývoz mimo Evropsku unii. Zvíře podle policie někdo převezl přes Polsko a následně vyvezl mimo EU, pravděpodobně do Čečenska.
Žalobkyně znovu žádá pro Cimického vězení a zákaz činnosti

Státní zástupkyně navrhla v závěrečné řeči pro psychiatra Jana Cimického viněného ze znásilnění a vydírání pět let vězení. Zároveň pro něj žádá i desetiletý zákaz činnosti. Návrh žalobkyně je stejný jako při prvním hlavním líčení, kdy soud Cimického nepravomocně uznal vinným. Rozhodnutí ale tehdy zrušil odvolací soud. Obhájce Cimického navrhl v pondělí lékaře obžaloby zprostit. Rozhodnutí soud vynese v úterý.
Vláda jedná o návrhu rozpočtu, výdaje na obranu se podle Okamury nebudou zvedat

Vládu Andreje Babiše (ANO) čeká schvalování návrhu letošního státního rozpočtu. Kabinet na zákonu pracuje od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítl návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) také kabinetu předloží nařízení, podle kterého se od dubna zvýší platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku. Před jednáním vlády jako obvykle zasedla koaliční rada.
Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

V Praze přecházejí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka pod společné vedení Petra Koloucha, dosavadního ředitele pražské zdravotnické záchranné služby. Fakultní nemocnici Brno zase povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že cílem je posílení koordinace specializované péče a efektivity řízení nemocnic. Změny začnou platit od 2. února.
Pražskou zoo povede její bývalá zaměstnankyně Poliaková

Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, rozhodli městští radní. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.
Pavel navrhl na ombudsmana Šimáčkovou Laurenčíkovou a Dohnala

Prezident Petr Pavel navrhl na veřejného ochránce práv bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a advokáta Vítězslava Dohnala. Na webu to v pondělí oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Havel podporuje prodej bitevníků L-159 Ukrajině. Česko pomáhá i jinak, namítá Doležal

Česko by mělo prodat bitevníky L-159 Ukrajině, míní poslanec a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Poukázal na český zájem v řadě aspektů – podpora Ukrajině, stroje se také mohou vyzkoušet v boji. Hovořil i o aspektu ochrany civilního obyvatelstva. Nesouhlas vyjádřil poslanec SPD Tomáš Doležal. Citoval prohlášení některých členů současné i minulé vlády, podle nichž prodej není v zájmu Česka, ohrozil by prý potřeby a bojeschopnost tuzemské armády. Namítnul, že Česko pomáhá i jiným způsobem. Duel ČT24 moderoval Martin Řezníček.
