Poslanci projednají odvody živnostníků, čeká je i volba místopředsedy sněmovny


před 7 mminutami

Poslanci by v pátek měli projednávat zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků a novelu ke stabilizaci hospodaření menších zdravotních pojišťoven. Na programu jsou také změny sněmovního jednacího řádu a novela stavebního zákona. Odpoledne čeká poslance volba čtvrtého místopředsedy dolní komory. Jediným kandidátem je předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.

Koaliční novela o sociálních odvodech osob samostatně výdělečně činných vrací měsíční nejnižší vyměřovací základ 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Nyní zvýšené odvody živnostníků by se pokládaly za přeplatek. Dalším návrhem je přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šestici menších zdravotních pojišťoven kvůli stabilizaci jejich financování.

Změna pravidel sněmovního jednání má vést zejména k omezení možností obstrukcí. Novelu podepsali vedle zástupců koalice také někteří občanští demokraté. Předloha například omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Koaliční novela stavebního zákona zejména zavádí státní stavební správu a má přispět ke zrychlení povolování výstavby zejména bytů.

Babišova vláda získala důvěru sněmovny
Premiér Andrej Babiš (ANO) přijímá gratulace poté, co vláda získala důvěru sněmovny (15. ledna 2026)

Rakušanovo zvolení místopředsedou sněmovny se spíše nepředpokládá, byť má poslední volné místo připadnout STAN. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá už v úterý uvedla, že předseda STAN ve frakci příliš velkou podporu nemá.

