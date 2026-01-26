Havel podporuje prodej bitevníků L-159 Ukrajině. Česko pomáhá i jinak, namítá Doležal

Česko by mělo prodat bitevníky L-159 Ukrajině, míní poslanec a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Poukázal na český zájem v řadě aspektů – podpora Ukrajině, stroje se také mohou vyzkoušet v boji. Hovořil i o aspektu ochrany civilního obyvatelstva. Nesouhlas vyjádřil poslanec SPD Tomáš Doležal. Citoval prohlášení některých členů současné i minulé vlády, podle nichž prodej není v zájmu Česka, ohrozil by prý potřeby a bojeschopnost tuzemské armády. Namítnul, že Česko pomáhá i jiným způsobem. Duel ČT24 moderoval Martin Řezníček.
Diskuze pokrývala také funkčnost struktur NATO a související americké snahy o Grónsko, koaliční podporu Ukrajině, prezidentského kandidáta vládní koalice či debatu o možném zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Poslanci probrali také zadržení čínského agenta na českém území.