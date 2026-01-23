Armáda letouny L-159 Kyjevu prodat nemůže, odkazuje se Zůna na NKÚ

Čtyři letouny L-159 česká armáda Ukrajině podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) prodat nemůže. Vychází to z loňského nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska náčelníka generálního štábu Karla Řehky, řekl Zůna v Táboře. Podle prezidenta Petra Pavla armáda letouny postrádat může.
„Je zde loňský nález NKÚ a stanovisko náčelníka generálního štábu z poloviny loňského roku, které zpracovával na základě pokynů (tehdejší) ministryně obrany (Jany Černochové, ODS), kde se uvádí seznam vojenského materiálu, který Armáda České republiky může poskytnout Ukrajině,“ sdělil v pátek Zůna.
Spor Hradu a vlády
Prezident Petr Pavel přitom letouny L-159 Alca minulý týden přislíbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Pavel mluvil o možnosti poskytnout několik menších letounů pro obranu proti dronům, prostředky včasného varování a generátory pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
„Předpokládám, že stanovisko armády, které říká, že čtyři letouny můžeme postrádat bez narušení obranyschopnosti, vejde ve známost,“ řekl pak ve čtvrtek Pavel při návštěvě Olomouckého kraje.
Proti prodeji letounů Kyjevu se dříve vyjádřila SPD, a to včetně ministra Zůny. Prodej následně odmítla celá koalice, tedy i Motoristé a ANO. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté prohlásil, že česká armáda stroje potřebuje.
Podle Babiše nebylo přenechání strojů Ukrajině ve hře ani v době, kdy vládl předchozí kabinet. Černochová v pondělí uvedla, že za její éry nebyly letouny vyřazené jako nepotřebný vojenský materiál, protože se používaly k výcviku.
Nabídka L-39 Skyfox
Prezident výrobce letadel Aero Viktor Sotona ve čtvrtek řekl, že firma nové letouny L-159 nedokáže vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Chce ale Ukrajině nabídnout stroje L-39 Skyfox, které jsou univerzální, mají levnější provoz a je možné je při likvidaci dronů využít.
Armáda má aktuálně ve výzbroji celkem 25 letounů řady L-159: šestnáct jednomístných L-159, pět dvoumístných L-159T1+ a tři dvoumístné L-159T2, tedy 24 aktivních letounů, píše server Armádní noviny s tím, že formálně je ve výzbroji ještě jeden jednomístný stroj, který ale neoficiálně slouží jako zdroj náhradních dílů.
Ministerstvo obrany rozhodlo o modernizaci osmi letadel L-159 za 1,7 miliardy korun, a to postupně od letošního roku do roku 2029. Modernizaci podle Sotony Aero spouští v těchto dnech.