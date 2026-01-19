SPD odmítá prodej letounů L-159 Ukrajině

Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) včetně ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) je proti prodeji letounů L-159 Ukrajině. Před zasedáním koaliční rady to řekl předseda hnutí a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Letouny podle něj mají sice aktuálně nízkou zbytkovou hodnotu, jejich bojová hodnota je ale vysoká. Mnohem více peněz než prodej by také stálo pořídit náhradu, míní Okamura.
„S prodejem nesouhlasím, jsou tam věcné a odborné důvody,“ poznamenal Okamura. Také stanovisko ministra Zůny je odmítavé, mimo jiné s ohledem na záměr kabinetu posilovat protivzdušnou obranu, dodal.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce byla příležitost. Poskytnutí čtyř letounů z celkových dvaceti čtyř, které armáda má, podle něj představuje přijatelnou míru rizika.
Okamura kontroval, že nejde o vyřazené stroje, ale součást výzbroje armády. Ani generální štáb si podle něj nebyl v minulém volebním období jistý, zda by bylo vhodné letadla poskytnout. „Nákupní hodnota je velmi vysoká, zbytková je zlomková. My bychom ta letadla museli stejně znovu nakoupit,“ řekl Okamura.
Pavel podle Okamury při své návštěvě Ukrajiny zohlednil názor kabinetu ANO, SPD a Motoristů, který na rozdíl od bývalé vlády Petra Fialy (ODS) nechce dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu. Informaci o letounech podle šéfa sněmovny navíc částečně zkreslila ukrajinská média.
Pavel nabídku s vládou nekonzultoval, tvrdí Macinka
Ukrajinská média uvedla, že Pavel při návštěvě mluvil o poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v Otázkách Václava Moravce řekl, že prezident vládu o nabídce neinformoval a zachoval se jako slon v porcelánu.
„On není ten, kdo by měl něco takového říkat, slibovat, navrhovat nebo domlouvat. To opravdu není jeho role,“ řekl k prezidentovi Macinka. Šéf diplomacie dodal, že by se Pavel měl věnovat spíše symbolickým aktům, jako je pokládání věnců nebo přijímání státních vyznamenání. Podle Macinky prezident snížil pravděpodobnost, že Česko Ukrajině letouny poskytne.
Pavel kritiku odmítl. „Je znakem zkušených lidí a diplomatů zvlášť, že si informace ověřují dříve, než dojdou k nějakému závěru. Tím spíše, když se rozhodnou mentorovat prezidenta republiky,“ uvedl prezident. Letouny jsou předmětem zájmu Ukrajiny minimálně půl roku a nynější schůzka navazovala na všechna předchozí jednání české a ukrajinské strany, tedy i na nedávnou návštěvu Macinky na Ukrajině, konstatoval.
