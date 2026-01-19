Úlohou prezidenta není v cizině slibovat dary, říká David. Chucpe, míní Nerudová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
40 minut
Duel ČT24: Danuše Nerudová (STAN) a Ivan David (SPD)
Zdroj: ČT24

„Úlohou prezidenta není bez konzultace s vládou v zahraničí slibovat nějaké dary nebo obchodní aktivity,“ reagoval europoslanec Ivan David (SPD) na návštěvu hlavy státu Petra Pavla na Ukrajině. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) měl Pavel při návštěvě Kyjeva říct, že Česko může v krátké době dodat několik bojových letadel. Prezident kritiku odmítl. „Považuji to za chucpe,“ reagovala na celou záležitost europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Dodala, že Macinkův postoj nepovažuje za správný, oslabuje dle ní pozici tuzemska navenek. Duelem ČT24 provázel Martin Řezníček.

V diskusi hosté pořadu probrali také snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o zisk Grónska, možnou celní válku mezi Evropou a Spojenými státy či budoucnost Česka v „režii“ nové vlády.

