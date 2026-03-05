ÚOHS zastavil správní řízení se Seznam.cz, firma upravila podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou podezíral ze zneužití dominantního postavení. Důvodem byla cenová pravidla inzerce pro realitní zprostředkovatele na serveru Sreality.cz. Úřad zastavil řízení poté, co Seznam navrhl, že pravidla upraví. Rozhodnutí je pravomocné.
„Společnost Seznam.cz se měla dopouštět protisoutěžního jednání tím, že inzerentům s malým počtem inzerátů účtovala významně vyšší jednotkové ceny, a to až padesátkrát, než inzerentům s velkým počtem inzerátů. Současně se lišily ceny podle regionů a slevy podle toho, zda inzerent spadal do realitní franšízy nebo byl samostatným zprostředkovatelem,“ uvedl úřad.
ÚOHS se chováním Seznamu na trhu s on-line realitní reklamou zabýval od roku 2024, Seznam se po jednání s úřadem zavázal, že ceník upraví.
„Dojde ke snížení základní jednotkové ceny za zveřejnění inzerátu na prodej i pronájem nemovitosti a současně tyto ceny budou stejné pro všechny realitní zprostředkovatele a nebudou se lišit podle lokality inzerované nemovitosti,“ popsal změny antimonopolní úřad.
Dalším opatřením, které Seznam přijal, je nastavení nižších množstevních slev pro realitní zprostředkovatele z realitních sítí, což posílí konkurenční postavení menších realitních firem. Upravený ceník má firma zavést do devadesáti dnů od pravomocného rozhodnutí ÚOHS.
„Na společnosti s dominantním postavením se vztahují přísnější pravidla než na ostatní soutěžitele. Dominantní společnosti proto musí dbát na to, aby se svými dodavateli, odběrateli nebo zákazníky jednaly na základě nediskriminačně nastavených pravidel a podmínek. Přijetí závazkového rozhodnutí nepředjímá, že došlo skutečně k porušení soutěžního zákona ze strany šetřené společnosti, ale efektivně a rychle napravuje potenciálně soutěžně škodlivé jednání,“ vysvětlil místopředseda antimonopolního úřadu Kamil Nejezchleb, proč se úřad rozdílnými cenami inzerce zabýval.