ÚOHS zastavil správní řízení se Seznam.cz, firma upravila podmínky


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou podezíral ze zneužití dominantního postavení. Důvodem byla cenová pravidla inzerce pro realitní zprostředkovatele na serveru Sreality.cz. Úřad zastavil řízení poté, co Seznam navrhl, že pravidla upraví. Rozhodnutí je pravomocné.

„Společnost Seznam.cz se měla dopouštět protisoutěžního jednání tím, že inzerentům s malým počtem inzerátů účtovala významně vyšší jednotkové ceny, a to až padesátkrát, než inzerentům s velkým počtem inzerátů. Současně se lišily ceny podle regionů a slevy podle toho, zda inzerent spadal do realitní franšízy nebo byl samostatným zprostředkovatelem,“ uvedl úřad.

ÚOHS se chováním Seznamu na trhu s on-line realitní reklamou zabýval od roku 2024, Seznam se po jednání s úřadem zavázal, že ceník upraví.

„Dojde ke snížení základní jednotkové ceny za zveřejnění inzerátu na prodej i pronájem nemovitosti a současně tyto ceny budou stejné pro všechny realitní zprostředkovatele a nebudou se lišit podle lokality inzerované nemovitosti,“ popsal změny antimonopolní úřad.

Antimonopolní úřad zasahoval v sídle Seznam.cz
Budova společnosti Seznam.cz v Praze

Dalším opatřením, které Seznam přijal, je nastavení nižších množstevních slev pro realitní zprostředkovatele z realitních sítí, což posílí konkurenční postavení menších realitních firem. Upravený ceník má firma zavést do devadesáti dnů od pravomocného rozhodnutí ÚOHS.

„Na společnosti s dominantním postavením se vztahují přísnější pravidla než na ostatní soutěžitele. Dominantní společnosti proto musí dbát na to, aby se svými dodavateli, odběrateli nebo zákazníky jednaly na základě nediskriminačně nastavených pravidel a podmínek. Přijetí závazkového rozhodnutí nepředjímá, že došlo skutečně k porušení soutěžního zákona ze strany šetřené společnosti, ale efektivně a rychle napravuje potenciálně soutěžně škodlivé jednání,“ vysvětlil místopředseda antimonopolního úřadu Kamil Nejezchleb, proč se úřad rozdílnými cenami inzerce zabýval.

Výběr redakce

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

10:19Aktualizovánopřed 13 mminutami
Babiš požádal poslance, aby ho k trestnímu stíhání nevydali

ŽivěBabiš požádal poslance, aby ho k trestnímu stíhání nevydali

03:41Aktualizovánopřed 15 mminutami
Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

08:28Aktualizovánopřed 24 mminutami
Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

před 51 mminutami
Japonsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

VideoJaponsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

před 4 hhodinami
V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

před 8 hhodinami
Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěBabiš požádal poslance, aby ho k trestnímu stíhání nevydali

Poslanci projednají soudní žádosti o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a dolní komory Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní mandátový a imunitní výbor už plénu hlasy koaliční většiny doporučil, aby žádostem nevyhovělo. Očekává se, že dolní komora rozhodne stejně. Opozice mluví o „koalici nevydávání“. Babiš na úvod poslance požádal, aby ho ke stíhání nevydali.
03:41Aktualizovánopřed 15 mminutami

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael, řekl Havlíček na konferenci

Všichni spojenci by měli jednoznačně podpořit USA a Izrael v souvislosti s úderem v Íránu, tamní jaderný program bylo nutné zastavit, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na konferenci Bezpečnost není samozřejmost. Mezi hosty akce jsou mimo jiné náčelník generálního štábu Karel Řehka, ale také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Odpoledne je v plánu projev prezidenta Petra Pavla.
08:28Aktualizovánopřed 24 mminutami

ÚOHS zastavil správní řízení se Seznam.cz, firma upravila podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou podezíral ze zneužití dominantního postavení. Důvodem byla cenová pravidla inzerce pro realitní zprostředkovatele na serveru Sreality.cz. Úřad zastavil řízení poté, co Seznam navrhl, že pravidla upraví. Rozhodnutí je pravomocné.
před 30 mminutami

O víkendu bude pokračovat slunečné počasí, místy budou mlhy

V Česku bude i o víkendu pokračovat převážně slunečné počasí bez srážek. Místy se ráno objeví mlhy. V sobotu by mohly denní teploty vystoupat až k sedmnácti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 55 mminutami

VideoÍrán dopadne na naši ekonomiku, míní Skopeček. Schillerová varuje před unáhlenými závěry

Je zřejmé, že konflikt v Íránu bude mít dopad na českou ekonomiku, míní místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Zmínil rostoucí cenu ropy a s tím spojené zdražování pohonných hmot. Dodal, že jde jenom o to, jak velký dopad bude a jak dlouho konflikt potrvá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má za to, že je v tuto chvíli třeba vyčkat na to, jak se konflikt vyvine a není podle ní čas na unáhlená rozhodnutí. Politici diskutovali také o okolnostech repatriačních a evakuačních letů z Blízkého východu. Debata se věnovala také návrhu státního rozpočtu, v němž opozice i prezident Petr Pavel apelují na navýšení výdajů na obranu. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 1 hhodinou

VideoČeši tloustnou. Moderní léky by mohla proplácet pojišťovna

Lidi v tuzemsku tloustnou – a nejen lékaři si kladou otázku, jak to zvrátit. Například v pražském IKEMu půl roku sledovali stovku pacientů, kteří hubli za pomoci čím dál populárnějších antiobezitik. Klinika uvádí, že každý shodil nejméně devět kilogramů. Moderní léky na obezitu má podle lékařů předepsáno až 80 tisíc Čechů. Léčbu, která vyjde měsíčně zhruba na tři až deset tisíc korun, si pacienti platí sami. Podle náměstka ministra zdravotnictví Igora Karena (za Motoristy) by se to ale mohlo v budoucnu změnit. Aktuálně vzniká pracovní skupina – ta by měla určit, kterým pacientům by mohla medikamenty hradit pojišťovna.
před 5 hhodinami

Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

Poslanci ve středečním druhém čtení návrhu letošního rozpočtu navrhli přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkovém objemu téměř 240 miliard korun. Je to asi deset procent jeho celkových výdajů. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu. Zákonodárci také propustili do třetího čtení předlohu, která zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Historik Ladislav Kudrna zůstává ředitelem ÚSTR

Historik Ladislav Kudrna zůstává na další funkční období ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Rada ÚSTR ho zvolila v tajné volbě, sdělila za ústav mluvčí Petra Jungwirthová. Pro Kudrnu hlasovalo v sedmičlenné radě šest lidí a jeden se zdržel. Další funkční období začne Kudrnovi 1. května, mandát je na pět let. O funkci se ucházeli dva lidé. Druhým byl historik Jan B. Uhlíř.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...