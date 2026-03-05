Pro Čechy míří letadlo do Jordánska i Dubaje, čeká se spoj Emirates


Pro Čechy ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Ještě odpoledne vyrazí let tohoto dopravce do ománského Maskatu. Vyplývá to z vyjádření Smartwings, premiéra Andreje Babiše (ANO) a informací pražského letiště. Větší armádní airbus je na cestě z ománského Maskatu do Prahy, menší speciál odletěl do Ománu v 10:00. Na cestě do Prahy je také pravidelný let společnosti Emirates z Dubaje do Prahy.

„Letadlo Smartwings, pronajaté Českou republikou, je právě na cestě do jordánského Ammánu pro naše občany,“ uvedl Babiš krátce před 9:00 na síti X.

Podle informací pražského letiště spoj odletěl z Prahy v 5:58, vrátit by se podle Smartwings měl odpoledne. Původně měl odletět už ve středu, kvůli uváznutí skupiny Čechů na izraelsko-jordánské hranici se ale vrátil zpět.

Další lety

„Další dvě letadla ve čtvrtek zamíří do Ománu pro klienty cestovních kanceláří. Jedno je již na cestě do Salály a další letadlo odpoledne odletí do Maskatu. A jedno letadlo míří aktuálně na Maledivy,“ sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Dodala, že další lety na Blízký východ společnost ve čtvrtek zajišťuje také z Bratislavy, Osla nebo Athén.

Před třetí hodinou v noci na čtvrtek také v Praze přistálo letadlo Smartwings z Dubaje, které přivezlo 189 cestujících. Zpět do Dubaje vyrazilo letadlo kolem 7:30.

Nic nepodceňujeme, řekl Macinka k pomoci Čechům uvázlým na Blízkém východě
Petr Macinka

Podle leteckého radaru je také na cestě do Prahy letadlo společnosti Emirates z Dubaje, které by mělo přistát kolem 13:00. Let stejné společnosti z Prahy do Dubaje, který byl naplánován na 7:00, podle webu pražského letiště poletí až odpoledne, zřejmě kolem 16:45.

Premiér Babiš ve středu uvedl, že spoje Emirates budou mít kapacitu pro 615 lidí. Budou podle předsedy vlády létat každý den a český konzulát tam bude umisťovat občany, kteří jsou registrovaní v cestovatelském systému ministerstva zahraničí Drozd a na repatriačním seznamu. Mediální zástupkyně Emirates pro Českou republiku Nina Černá to ale nepotvrdila.

Emirates zahájí lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš. Firma to nechce komentovat
Letadla společnosti Emirates na dubajském letišti

