Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka


28. 1. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Brífink ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé)
Zdroj: ČT24

Je předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla, uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání se šéfem NATO Markem Ruttem v Bruselu. Bylo by však podle něj vhodné, kdyby Česko na summitu reprezentoval premiér Andrej Babiš (ANO). Předmětem diskuze s Ruttem byla například muniční iniciativa.

V úterý Macinka zmínil, že by Ruttemu rád sdělil svůj postoj, že na letním summitu NATO v Turecku by tuzemsko neměl reprezentovat prezident Pavel, neboť odmítá jmenovat členem vlády kandidáta Motoristů Filipa Turka. Po středečním jednání se šéfem NATO však uvedl, že toto téma nebylo předmětem jednání.

Podle Macinky je předčasné řešit složení delegace na summitu, bylo by však vhodné, kdyby Česko reprezentoval premiér Babiš, dodal. Stejný názor zastává i šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD). Podle něj ale zatím není jasné, kdo se summitu v létě zúčastní.

Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga v úterý uvedl, že ve věci účasti Pavla je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem. Babiš dříve opakovaně řekl, že bude Česko na summitu zastupovat Pavel.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla

Rutte ocenil pokračování muniční iniciativy

„Mark Rutte ocenil, že Česko bude nadále organizačně zajišťovat muniční iniciativu. Pro naše ukrajinské a západní partnery je důležité, že Česko sice nebude iniciativu financovat, ale bude v ní pokračovat,“ uvedl po jednání se šéfem NATO Macinka.

„Generální tajemník NATO a ministr zahraničí Macinka si vyměnili názory na řadu témat souvisejících s aktuální agendou NATO,“ sdělil dříve alianční zdroj.

„Ministr zahraničích věcí Petr Macinka dnes (ve středu) na jednání s generálním tajemníkem NATO představil priority nové české vlády. Diskutovali zejména o bezpečnosti v Arktidě, situaci na Ukrajině a také o příspěvku Česka ke kolektivní bezpečnosti,“ uvedl Černínský palác.

Návštěva Bruselu začíná den poté, co se na veřejnost dostala kauza SMS zpráv, jež ministr Macinka (Motoristé) zaslal poradci prezidenta Petru Kolářovi a které Petr Pavel pokládá za pokus o vydírání své osoby. Macinka to odmítá, podle něj jde o součást vyjednávání.

„Není možné, aby prezident Petr Pavel torpédoval a tvrdě se opíral do nejvýznamnějšího politika Motoristů (Filipa Turka), proto jsem se ozval. Nechci dále situaci eskalovat a jsem připraven jednat za zavřenými dveřmi,“ prohlásil ve středu Macinka.

Nahrávám video
Zpravodaj ČT Petr Obrovský k jednání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) se šéfem NATO Markem Ruttem
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

MPSV připraví důchodovou novelu se stropem věku na 65 letech, řekl Juchelka

MPSV připraví důchodovou novelu se stropem věku na 65 letech, řekl Juchelka

16:41Aktualizovánopřed 6 mminutami
Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

16:44Aktualizovánopřed 8 mminutami
Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

04:29Aktualizovánopřed 9 mminutami
Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

16:29Aktualizovánopřed 19 mminutami
Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

ŽivěPoslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

12:16Aktualizovánopřed 45 mminutami
Putin jednal se Šarou. Ocenil jeho snahu o obnovení územní celistvosti Sýrie

Putin jednal se Šarou. Ocenil jeho snahu o obnovení územní celistvosti Sýrie

před 1 hhodinou
Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

11:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

MPSV připraví důchodovou novelu se stropem věku na 65 letech, řekl Juchelka

Ministerstvo práce připraví v brzké době návrh důchodové novely se zastropováním penzijního věku na 65 letech, návratem k valorizaci o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny, navyšováním důchodu za práci v penzi a se zvednutím penze podle věku. Norma by mohla platit od příštího roku. Novinářům to řekl ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Vláda ANO, SPD a Motoristů slíbila změny v programovém prohlášení. Zrušila by tak část důchodové reformy k udržitelnosti systému penzí, kterou prosadila minulá vláda.
16:41Aktualizovánopřed 6 mminutami

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádala vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Opozice volá po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu. Zároveň svolala schůzi o vyslovení nedůvěry vládě.
04:29Aktualizovánopřed 9 mminutami

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

Je předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla, uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání se šéfem NATO Markem Ruttem v Bruselu. Bylo by však podle něj vhodné, kdyby Česko na summitu reprezentoval premiér Andrej Babiš (ANO). Předmětem diskuze s Ruttem byla například muniční iniciativa.
16:29Aktualizovánopřed 19 mminutami

ŽivěPoslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

Poslanci ve středu nezvolili ani na druhý pokus předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře zůstala neobsazená. Uskuteční se nová volba, do níž budou moci poslanecké kluby navrhovat nové nominanty. Na programu mají poslanci i další body. Sněmovna souhlasila s prodloužením středečního jednání po 19. hodině.
12:16Aktualizovánopřed 45 mminutami

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Vyplácení nové superdávky, která nahradila čtyři nynější příspěvky, by se mohlo pro dosavadní příjemce pomoci od státu o čtvrt roku odložit. Nynější částku by tak pobírali až do července místo do dubna. Důvodem odkladu je náročnost přepočtu podpory. Novelu o dávce státní sociální pomoci předložil jako poslanec ve sněmovně ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Podle předlohy by se mělo odložit i zvýšení životního minima, a to z května na říjen.
11:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Dezinformace se často snaží působit na naše emoce, říká odborník

Podle průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vnímá dezinformace jako jednu z největších výzev pro demokracii v EU více než čtyřicet procent Evropanů. Jako vůbec největší výzvu lidé vidí rostoucí nedůvěru k institucím. Někteří odborníci ale varují, že výsledky studie nemusí být úplně vypovídající. Samotné otázky totiž mohou napovídat, co jako problém vnímají autoři studie.
před 2 hhodinami

Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

Ministerstvo financí chce mít návrh zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET) hotový a schválený vládou v první polovině roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve sněmovně. Obnovená povinnost evidovat tržby má platit od ledna 2027, bude se týkat obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Má srovnat podmínky pro podnikatele, omezit šedou ekonomiku a také posílit příjmy státního rozpočtu, řekla na kongresu Samoška v Olomouci ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
před 2 hhodinami

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy, sdělil na mimořádném brífinku ve sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) oznámil, že se bude o post ucházet a že na podzim se také chystá kandidovat do Senátu v obvodu Vyškov.
09:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...