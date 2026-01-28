Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

Je předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla, uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání se šéfem NATO Markem Ruttem v Bruselu. Bylo by však podle něj vhodné, kdyby Česko na summitu reprezentoval premiér Andrej Babiš (ANO). Předmětem diskuze s Ruttem byla například muniční iniciativa.
V úterý Macinka zmínil, že by Ruttemu rád sdělil svůj postoj, že na letním summitu NATO v Turecku by tuzemsko neměl reprezentovat prezident Pavel, neboť odmítá jmenovat členem vlády kandidáta Motoristů Filipa Turka. Po středečním jednání se šéfem NATO však uvedl, že toto téma nebylo předmětem jednání.
Podle Macinky je předčasné řešit složení delegace na summitu, bylo by však vhodné, kdyby Česko reprezentoval premiér Babiš, dodal. Stejný názor zastává i šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD). Podle něj ale zatím není jasné, kdo se summitu v létě zúčastní.
Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga v úterý uvedl, že ve věci účasti Pavla je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem. Babiš dříve opakovaně řekl, že bude Česko na summitu zastupovat Pavel.
Rutte ocenil pokračování muniční iniciativy
„Mark Rutte ocenil, že Česko bude nadále organizačně zajišťovat muniční iniciativu. Pro naše ukrajinské a západní partnery je důležité, že Česko sice nebude iniciativu financovat, ale bude v ní pokračovat,“ uvedl po jednání se šéfem NATO Macinka.
„Generální tajemník NATO a ministr zahraničí Macinka si vyměnili názory na řadu témat souvisejících s aktuální agendou NATO,“ sdělil dříve alianční zdroj.
„Ministr zahraničích věcí Petr Macinka dnes (ve středu) na jednání s generálním tajemníkem NATO představil priority nové české vlády. Diskutovali zejména o bezpečnosti v Arktidě, situaci na Ukrajině a také o příspěvku Česka ke kolektivní bezpečnosti,“ uvedl Černínský palác.
Návštěva Bruselu začíná den poté, co se na veřejnost dostala kauza SMS zpráv, jež ministr Macinka (Motoristé) zaslal poradci prezidenta Petru Kolářovi a které Petr Pavel pokládá za pokus o vydírání své osoby. Macinka to odmítá, podle něj jde o součást vyjednávání.
„Není možné, aby prezident Petr Pavel torpédoval a tvrdě se opíral do nejvýznamnějšího politika Motoristů (Filipa Turka), proto jsem se ozval. Nechci dále situaci eskalovat a jsem připraven jednat za zavřenými dveřmi,“ prohlásil ve středu Macinka.