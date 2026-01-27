Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání


Brífink ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) ke sporu s prezidentem Pavlem
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil zprávy prezidentské kanceláři za politické vyjednávání. Dodal, že na summitu NATO by Česko prezident Petr Pavel neměl reprezentovat, neboť se „nepohybuje v ústavním rámci“, protože odmítá jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem. Pavel považuje zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie obdržela od Kanceláře prezidenta republiky podnět k prošetření obsahu textových zpráv.

Macinka prohlásil, že snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podstatou každého vyjednávání, své zprávy nepovažuje za vydírání. „Psal jsem to s vědomím, že ke zveřejnění může dojít,“ řekl na briefingu, kam ministr odmítl přístup redaktorce Deníku N.

Dodal, že celý jeho postoj „je založen na faktu, že prezident se ocitl mimo ústavní rámec svým nestandardním přístupem ke vzniku vlády“. Vyčítá mu nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Kompetenční žalobu ovšem nezvažuje. „Nechceme pouštět do této věci Ústavní soud. Pokud má někdo měnit ústavní rámec České republiky, má to být parlament a nikoliv Ústavní soud,“ sdělil.

Na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku by podle Macinky neměl Česko reprezentovat Pavel, jak bylo v plánu. Šéf diplomacie chce svůj postoj sdělit ve středu generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu při jednání v Bruselu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil Macinkova slova za „nešťastná“, nepovažuje je ale za vydírání. Opozice žádá odvolání Macinky. „Opozice odvolává Tomia Okamuru (SPD), nenávidí Andreje Babiše, je to jejich sport,“ okomentoval Macinka výzvu k rezignaci. „Mně nevadí, že opozice křičí po vládě ‚odstupte, odstupte‘,“ dodal s tím, že je mu to úplně jedno.

Rozumí tomu, že premiér volá po zklidnění situace. „Myslím, že máme ve vládní koalici vztahy velmi dobré,“ řekl na dotaz, zda má podporu premiéra a koaličních stran.

Pavel: Na mě žádné zastrašování neplatí

Zprávy ministra prezident zveřejnil na sociální síti X. Macinka ve zprávách mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na MŽP. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl šéf diplomacie.

„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic,“ uvedl Macinka. „Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ dodal.

„Na mě žádné zastrašování neplatí, budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky,“ řekl Pavel na mimořádném brífinku.

