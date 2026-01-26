Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

Ministerstvo zahraničí poskytne elektrické generátory Ukrajině, vzhledem k rozpočtovému provizoriu maximálně za deset milionů korun. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ministerstvo tak po dohodě s koaličními partnery reaguje podle Macinky na kritickou situaci na Ukrajině, kde jsou kvůli ruským útokům dlouhodobé výpadky elektřiny, místy i přerušeny dodávky vody. Generátory poputují zejména do Dněpropetrovské oblasti.
Například v sobotu oznámil ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba, že po ruských nočních útocích bylo na Ukrajině více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny.