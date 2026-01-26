Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo zahraničí poskytne elektrické generátory Ukrajině, vzhledem k rozpočtovému provizoriu maximálně za deset milionů korun. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Ministerstvo tak po dohodě s koaličními partnery reaguje podle Macinky na kritickou situaci na Ukrajině, kde jsou kvůli ruským útokům dlouhodobé výpadky elektřiny, místy i přerušeny dodávky vody. Generátory poputují zejména do Dněpropetrovské oblasti.

Například v sobotu oznámil ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba, že po ruských nočních útocích bylo na Ukrajině více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny.

Kyjev po ruském útoku (24. ledna 2026)

Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín

Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas, uvedl Hrad. Předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura už dříve před tím zmínil, že pro celou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před jednáním činitelů Hrad připravil. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) dostali účastníci schůzky však jen teze k připomínkování, žádnou deklaraci.
12:49Aktualizovánopřed 1 mminutou

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

V Praze přecházejí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a Fakultní nemocnice Bulovka pod společné vedení Petra Koloucha, dosavadního ředitele pražské zdravotnické záchranné služby. Fakultní nemocnici Brno zase povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že cílem je posílení koordinace specializované péče a efektivity řízení nemocnic. Změny začnou platit od 2. února.
13:19Aktualizovánopřed 2 mminutami

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

Kabinet Andreje Babiše (ANO) na pondělím zasedání schválil státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Vláda na zákonu pracovala od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítla návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard. Poslanci by aktuální návrh měli finálně schvalovat 11. března. Opozice výši deficitu kritizuje.
04:09Aktualizovánopřed 30 mminutami

Pražskou zoo povede její bývalá zaměstnankyně Poliaková

Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, rozhodli městští radní. Funkce se ujme 1. března, funkční období bylo stanoveno na šest let. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.
11:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu čtrnáctiletý Čech

V lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy zemřel po pádu čtrnáctiletý chlapec z Česka, informoval server lokálních novin Oberösterreichische Nachrichten. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu.
14:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Krádež Kadyrovova koně se nepotvrdila, policie řeší možné porušení sankcí

Oznámení o krádeži hřebce jménem Zazou, který měl podle dostupných informací patřit čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovovi, se nepotvrdilo. Policie nově věc prověřuje jako možné porušení mezinárodních sankcí. Koně údajně po dohodě s majitelem odvezlo několik lidí. Uvedla to mluvčí ústecké policie Pavla Kofrová. Hřebec byl na sankčním seznamu, který zakazoval jeho prodej, převod nebo vývoz mimo Evropsku unii. Zvíře podle policie někdo převezl přes Polsko a následně vyvezl mimo EU, pravděpodobně do Čečenska.
před 3 hhodinami

Žalobkyně znovu žádá pro Cimického vězení a zákaz činnosti

Státní zástupkyně navrhla v závěrečné řeči pro psychiatra Jana Cimického viněného ze znásilnění a vydírání pět let vězení. Zároveň pro něj žádá i desetiletý zákaz činnosti. Návrh žalobkyně je stejný jako při prvním hlavním líčení, kdy soud Cimického nepravomocně uznal vinným. Rozhodnutí ale tehdy zrušil odvolací soud. Obhájce Cimického navrhl v pondělí lékaře obžaloby zprostit. Rozhodnutí soud vynese v úterý.
12:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami
