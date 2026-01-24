Češi poslali na pomoc Ukrajině za den a půl přes 40 milionů


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Sbírky a výrobky pro Ukrajinu
Zdroj: ČT24

Od spuštění nové sbírky na pomoc Ukrajině ve středu večer se v tuzemsku do pátečního odpoledne vybralo přes čtyřicet milionů korun. Překonána tak byla obdobná výzvu v Polsku, kde za šest dní lidé naposílali v přepočtu na třicet milionů korun. Češi takto poslali po pokračujících ruských útocích na ukrajinskou energetickou síť peníze například na generátory a záložní zdroje. Napadené zemi pomáhají a přispívají ale i jinak – například výrobou zákopových svíček či maskovacích sítí. Do této produkce se zapojil Skaut i další organizace.

