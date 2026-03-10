Počet vysokoškolských oborů v angličtině roste, Čechů na ně ale chodí minimum


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24

Počet univerzitních oborů v angličtině v Česku roste, potvrdilo ČT dvanáct oslovených vysokých škol. Například Univerzita Karlova už jich má celkem 321. Za rostoucím počtem anglických programů je podle univerzit vysoký počet výměnných studentů, kterým univerzity musí zajistit předměty v angličtině. Z dílčích kurzů se jim pak vyplatí sestavit celé studijní obory. Vzhledem k tomu, že jsou ze zákona placené, Čechů na nich studuje minimum. Školy z takto získaných peněz ale doplňují své rozpočty.

Jaderná fyzika, zubní medicína nebo umělá inteligence – to všechno se dá na českých vysokých školách studovat v angličtině. Největší počet studijních programů v anglickém jazyce nabízí Univerzita Karlova. Minulý rok přijala přes šest a půl tisíce přihlášek na celkem 321 oborů. „Kromě angličtiny máme cizojazyčné programy také v němčině, francouzštině a ruštině,” dodává mluvčí školy Michaela Lagronová.

Deset ze čtrnácti oslovených univerzit ČT potvrdilo, že otevření nových programů v angličtině plánuje i v dalších letech. „Do budoucna počítáme s postupným rozšiřováním výuky v angličtině. Pro akademický rok 2026/2027 má fakulta informačních technologií dva nové magisterské programy v angličtině – modernizovaný magisterský program informatika a nový program Aplikovaná informatika,“ uvedla mluvčí pražského ČVUT Kateřina Veselá.

O úspěchu ve škole v Česku často rozhoduje už narození
Ilustrační foto

Podobná je situace i v Ostravě. „Ostravská univerzita postupně rozšiřuje svoji nabídku studijních programů vyučovaných v angličtině. V přípravě jsou navazující magisterské studijní programy Social Work a Inclusion Studies,“ konkretizoval mluvčí školy Tomáš Neščák.

Za počty stojí zahraniční studenti

Důvodem, proč anglických programů přibývá, je podle oslovených univerzit vysoký počet přijíždějících studentů na výměnné pobyty. Pro ty totiž vysoké školy zřizují cizojazyčné předměty, ze kterých se jim vyplatí složit celý program. „Naším cílem je primárně kvalitní studium v češtině. Jeho součástí by podle nás měl být i výjezd do zahraničí. Smlouvy jsou pochopitelně oboustranné, takže škola musí nabízet i předměty v angličtině. A když už je nabízíme, vyplatí se nám z nich sestavit celý program,“ říká prorektorka pro bakalářské a magisterské studium ČVUT Gabriela Achtenová.

To potvrzuje i prorektor Masarykovy univerzity pro internacionalizaci a vnější vztahy Petr Suchý. „Rozvoj studijních programů vyučovaných v angličtině také umožňuje prohlubovat spolupráci se zahraničními partnerskými univerzitami a současně zatraktivňovat vlastní studijní nabídku.“ Podle něj také díky vyššímu počtu předmětů v angličtině a studentů z ciziny na škole dochází k „internacionalizaci doma“.

Zákon univerzitám ukládá povinnost zavést na bakalářských a magisterských programech vyučovaných v cizím jazyce školné. To je podle většiny oslovených škol také hlavním důvodem, proč na těchto oborech tvoří až 90 procent studujících cizinci. „Nízký počet českých studentů zapsaných v anglickojazyčných programech je způsoben tím, že za studium v těchto studijních programech je vybírán poplatek, na rozdíl od studia ve studijních programech v českém jazyce, kde poplatek není,“ potvrdil mluvčí VŠCHT Michal Janovský.

Nové vysokoškolské obory reflektují trendy i požadavky firem
Ilustrační fotografie

Kromě peněz od státu jsou anglické obory dalším způsobem, jak mohou univerzity získávat finance na provoz. „Školné pokrývá náklady spojené s výukou, personálním zajištěním, administrativou a rozvojem programů,“ řekla mluvčí VŠE Kateřina Macháčková.

Na Univerzitě Palackého vidí pro otevírání nových oborů v angličtině podobné důvody. „Významným důvodem pro realizaci placených anglických studijních programů je také nutné dofinancování programu Zubní lékařství, kde státní dotace nepokrývá reálné náklady na přípravu zubních lékařů pro zajištění zubní péče občanů Česka. Tento deficit činí ročně přes 50 milionů korun, které musí lékařská fakulta UPOL hradit z vlastních zdrojů,“ potvrdil mluvčí Egon Havrlant.

U bakalářského a magisterského studia se výše školného většinou pohybuje ve vyšších desítkách tisíc za akademický rok. Může ale vystoupat až na více než 600 tisíc korun. „Rozpětí začíná na 40 eurech a končí na 24 250 eurech za akademický rok. Medián máme kolem 6500 eur za rok studia,“ uvedla mluvčí UK Michaela Lagronová s tím, že nejdražší jsou anglické programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. To jsou zároveň i nejdražší obory v celé republice.

Doktorské programy bývají zdarma nebo za symbolický poplatek.

Výběr redakce

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ceny ropy prudce rostly. Po skončení obchodování ale začaly výrazně klesat

Ceny ropy prudce rostly. Po skončení obchodování ale začaly výrazně klesat

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí

Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
„Ženy toho mají dost.“ V Německu se protestovalo za rovné odměňování

Video„Ženy toho mají dost.“ V Německu se protestovalo za rovné odměňování

před 9 hhodinami
Bolavým kusem VZP je IT, říká její odvolaný šéf Kabátek

VideoBolavým kusem VZP je IT, říká její odvolaný šéf Kabátek

před 10 hhodinami
Prezident Petr Pavel je ve funkci přesně tři roky

VideoPrezident Petr Pavel je ve funkci přesně tři roky

před 10 hhodinami
Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Počet vysokoškolských oborů v angličtině roste, Čechů na ně ale chodí minimum

Počet univerzitních oborů v angličtině v Česku roste, potvrdilo ČT dvanáct oslovených vysokých škol. Například Univerzita Karlova už jich má celkem 321. Za rostoucím počtem anglických programů je podle univerzit vysoký počet výměnných studentů, kterým univerzity musí zajistit předměty v angličtině. Z dílčích kurzů se jim pak vyplatí sestavit celé studijní obory. Vzhledem k tomu, že jsou ze zákona placené, Čechů na nich studuje minimum. Školy z takto získaných peněz ale doplňují své rozpočty.
před 21 mminutami

Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robin Böhnisch končí. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedli zástupci Správy KRNAP a ministerstva. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoBolavým kusem VZP je IT, říká její odvolaný šéf Kabátek

Dvě kauzy spojené s IT zakázkami, kterými Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v posledních letech prošla, byly jedním z témat Interview ČT24 se Zdeňkem Kabátkem, kterého správní rada v únoru odvolala po třinácti letech z funkce ředitele VZP. „Postavil jsem se k tomu čelem. Podnikli jsme veškeré kroky pro to, abychom nastavili procesy, které vyloučí opakování,“ vyjádřil se ke zmíněným kauzám a dodal, že důvody svého odvolání nezná. V rozhovoru s Barborou Kroužkovou rozebíral změny, které ve fungování pojišťovny provádí jeho nástupce Ivan Duškov, i ty, o které se snažil on. „Je nutné měnit zdravotnictví, měnit ho i v rámci těch úhradových mechanismů,“ komentoval Kabátek aktuální téma ve VZP, která chce mimo jiné cílit na kvalitu poskytovaných služeb. Její definice je dle exšéfa největší tuzemské pojišťovny velmi komplikovaná.
před 10 hhodinami

VideoPrezident Petr Pavel je ve funkci přesně tři roky

Prezident Petr Pavel zastává funkci prezidenta přesně tři roky, další dva má před sebou. V den jeho inaugurace 9. března 2023 na Pražský hrad dorazily stovky lidí, on v proslovu mluvil ke svým příznivcům, ale i těm, kteří ho nevolili – hovořil o spojování společnosti. K jeho dosavadnímu působení je kritičtější vláda, která ho považuje za opoziční hlavu státu. Opozice si to však nemyslí a rovněž k němu má některé výhrady.
před 10 hhodinami

Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pondělí představil novinky v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zásadní ohlášenou změnou je, že stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí zájemcům bezúročný úvěr. Na státní dotace budou mít nově nárok jen nízkopříjmové domácnosti. Brífink se konal po skončení Rady pro využití výnosů z dražeb emisních povolenek.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Týden přinese přeháňky, teploty ale zůstanou jarní

Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ministerstva zahraničních věcí se deseti repatriačními vládními lety vrátilo do Česka více než 1500 lidí. V pondělí večer je v plánu další let do Egypta.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

Důchodový věk se na 65 letech nezastropuje od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Vláda na pondělním jednání schválila návrh na ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce. Odvolala ředitele Digitální informační agentury Petra Kuchaře, kterého nahradí Bohdan Urban. Kabinet také odmítl opoziční návrh zákazu mobilů ve školách.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...