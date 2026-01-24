Nové vysokoškolské obory reflektují trendy i požadavky firem

Vysoké školy v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech otevřou příští akademický rok nové obory. Podle mluvčích oslovených škol reagují nové studijní programy na konkrétní požadavky zaměstnavatelů, kteří kromě praktických znalostí žádají i schopnost kritického myšlení. Školy zohledňují i společenské trendy. Nové studijní programy se často týkají životního prostředí nebo umělé inteligence.
„Trh práce má zájem o profesionály, kteří jsou schopni nejen programovat a technicky pracovat s daty, ale především kriticky myslet a správně analyzovat dané problémy,” řekl ČT24 mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot. Univerzita od příštího roku otevře obor Statistická a datová věda. Výuka zpracování dat reaguje na vývoj umělé inteligence.
Univerzita Tomáše Bati otevře s ohledem na poptávku po budování infrastruktury pro umělou inteligenci obor Polovodičové materiály, které se využívají třeba v procesorech nebo grafických kartách. Vysokoškoláci budou moci od příštího roku studovat práci s polovodičovými materiály ve Zlíně nebo zpracování složitých datových souborů v Brně.
Fakulta elektrotechnická na ČVUT bude připravovat odborníky pro moderní elektroniku a strategicky významnou oblast čipů. Rozdělí proto obor Elektronika a komunikace na Elektronika a integrované systémy a Komunikace a internet věcí. Studenti se podle mluvčího fakulty Radovana Suka v programu Elektronika a integrované systémy naučí celý vývojový cyklus – od návrhu čipů přes nanoelektroniku až po jejich nasazení v komplexních systémech. Na Komunikaci a internetu věcí se budou věnovat oblasti moderních komunikačních sítí.
Část škol sází na udržitelnost
Novinky, se kterými přijdou vysoké školy v příštím roce, pokrývají širokou škálu oborů. Ať už jde například o Chemickou biologii rostlinných surovin na Univerzitě Palackého v Olomouci, Dopravní inženýrství na ČVUT nebo Praktická audiovizuální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Nejčastěji ale budou školy otevírat programy spojené s udržitelností, které se často objevovaly mezi novými obory už v minulých letech.
V nastaveném trendu budou pokračovat také na ČVUT, kde nabídnou studijní programy Stavby, krajina a životní prostředí. „Studenti se naučí navrhovat technická řešení, a to s ohledem na změnu klimatu,” říká mluvčí ČVUT Kateřina Veselá. Klimaticky šetrná řešení budou hledat studenti i v rámci programu Udržitelná mobilita, který se v částečné spolupráci s VŠCHT zaměřuje hlavně na alternativní a obnovitelné zdroje energie pro dopravu.
Kromě technicky zaměřených univerzit se udržitelnost objeví i na těch humanitních. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci například spustí program Právo a udržitelnost. Přírodovědecká fakulta na Univerzitě Karlově otevře obor Management udržitelnosti.
Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV) se mohou studenti nově zapsat na obor Udržitelnost v marketingu a mediální komunikaci, který je zaměřený na kritické myšlení ve spojitosti s informacemi kolem klimatické krize. Výuka na FSV ale bude probíhat pouze v angličtině se školným ve výši necelých 170 tisíc korun. FSV nabízí v angličtině nově i magisterské obory Transnacionální dějiny a Herní studia, kde se studenti seznámí s historií a současnými trendy jak digitálních, tak nedigitálních her.
Novinku připravují i na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde na základně rostoucí poptávky po odbornících spustí program Průmyslová farmacie. „Výchovou nových odborníků chce Masarykova univerzita přispět k lékové soběstačnosti České republiky i středoevropského regionu,” řekl Sajbot.
Na stejné fakultě škola otevře i magisterský program Kosmetologie a kosmetické prostředky. „V posledních letech vzrůstá zájem o účinné a bezpečné kosmetické prostředky. Studenti tohoto studijního programu získají pokročilé znalosti v oblasti účinků, formulace, přípravy, inovativních přístupů i etických aspektů kosmetických prostředků,“ říká Tünde Ambrus, proděkanka pro kvalitu a rozvoj studijních programů FaF MU.
Podniky hledají kvalifikované pracovníky s technickým vzděláním
Nové studijní programy se také snaží vyjít vstříc požadavkům lokálních firem. Například Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích otevře obory Výrobní technologie a Manipulační a dopravní technika. „Programy vznikly jako odpověď na potřeby regionálních podniků, které dlouhodobě hledají kvalifikované pracovníky s technickým vzděláním,“ uvedla mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
Podobně je na tom i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která spouští kromě programu Polovodičové materiály také Radiologickou asistenci. „V obou případech reagujeme na poptávku trhu a potřeby Zlínského kraje, kde pracovníků v těchto oborech je již dlouhodobě nedostatek,” vysvětlila mluvčí UTB Zlín Petra Svěráková.
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pak nabídne například Chemii pro požární ochranu nebo Inovativní polymerní materiály a nátěrové hmoty. „Jde o profesní studijní programy, které obsahují velké množství hodin praxe ve firmách a přednášky expertů z praxe,“ popisuje mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.