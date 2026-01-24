Ruské drony zaútočily na Kyjev a Charkov

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinského hlavního města Kyjev. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Útok drony hlásilo i druhé největší ukrajinské město, Charkov. Celkem bylo při obou útocích zraněno třináct osob. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na představitele měst.
Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko uvedl, že útoky postihly dvě čtvrti na obou stranách řeky Dněpr, která město rozděluje. „Kyjev je pod masivním útokem nepřítele,“ napsal Kličko na sociální Telegram. Při útocích byly zraněny na dvě osoby.
Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko informoval o útocích v minimálně třech čtvrtích, které způsobily požáry na dvou místech.
Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že ruské drony zaútočily na několik čtvrtí a zranily jedenáct lidí. Zasáhly nejméně tři obytné budovy – ubytovnu pro vysídlené osoby, nemocnici a porodnici.
Útoky následovaly poté, co ve Spojených arabských emirátech skončilo první kolo třístranných rozhovorů mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Jejich cílem je projednat plán zprostředkovaný USA na ukončení války na Ukrajině. Jednání mají druhým a posledním dnem pokračovat v sobotu.