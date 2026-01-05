Kabinet chce přísnější dohled nad neziskovkami, prostor pro radikální škrty je ale malý


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
28 minut
Bilance: Boj o neziskovky
Zdroj: ČT24

V pondělí schválený program vlády Andreje Babiše (ANO) slibuje přísnější dohled nad hospodařením neziskových organizací. Někteří politici hovoří dokonce o možnosti ušetřit v oblasti nevládních spolků desítky miliard korun. Podrobná analýza státních výdajů však ukazuje, že prostor pro radikální škrty je minimální, aniž by došlo k ohrožení sportu mládeže, školství, sociálních služeb nebo ochrany přírody. Vyplývá to z rozhovorů pro nový díl ekonomické publicistiky ČT Bilance.

Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým na XTV uvedl, že jejich plán je „vyhladovět politické neziskové organizace“. Poslankyně Markéta Šichtařová (Svobodní, klub SPD) pak v posledních měsících uváděla, že na neziskových organizacích lze ušetřit 15 miliard korun ročně.

Veřejně dostupná data však ukazují, že stát za služby nevládního sektoru každý rok platí kolem dvaceti miliard korun a většina těchto prostředků jde na činnosti a služby, které není možné zrušit. Neziskové organizace totiž svojí činností suplují roli státu.

Oddlužení může pomoci nejen lidem v exekuci. Provází ho však mýty a nejasnosti
Ilustrační foto

Dotace státu jdou zejména sportu

Podle analytika Národní rozpočtové rady Daniela Bárty patří mezi největší příjemce státních dotací instituce nezávislé na vládě, a to zejména ty v oblasti sportu, jako například Fotbalová asociace ČR nebo Český svaz ledního hokeje, dále církevní školství, horská služba a sociální služby.

„Stát absolutně nemá potřebnou kapacitu pro zajištění potřeb všech zranitelných skupin a je závislý právě na nestátních neziskových organizacích,“ vysvětlila v pořadu Bilance bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Příkladem je spolek Romodrom, který s ročním obratem kolem dvě stě milionů korun provozuje přes třicet poboček po celém tuzemsku. Organizace pomáhá lidem z vyloučených lokalit s bydlením, zadlužením, motivuje romské rodiny k posílání dětí do škol nebo pomáhá v komunikaci s úřady a s vyřizováním sociálních dávek.

Spolupráce s neziskovkami je pro stát výhodná

Pro stát je tato spolupráce výhodná, jelikož si u neziskových organizací objednává služby, které sám nedokáže zajistit. Spolek navíc dokáže získat peníze i z dalších zdrojů, například z evropských fondů.

Podobně funguje i Člověk v tísni. Přestože má organizace rozpočet přes pět miliard korun, absolutní většina těchto prostředků pochází ze zahraničí, například od vlády USA či z Evropské unie, a směřuje na humanitární pomoc ve světě. Z českých veřejných zdrojů získává kolem 280 milionů korun, které využívá zejména na sociální a charitativní práci v tuzemsku i zahraničí.

Ačkoliv nová vláda plánuje zavést centrální registr dotací a zvýšit transparentnost, ekonomové varují před nerealistickými očekáváními stran úspor. Bárta z Národní rozpočtové rady upozorňuje, že 95 procent z dvacetimiliardového balíku jde do oblastí, jako je právě sport, sociální služby či církve. Pokud vláda nebude chtít omezit tyto klíčové služby, prostor pro škrtání zbývajících pěti procent prostředků pro stát podle něj neznamená výrazné posílení vlastního rozpočtu.

V Gaze je apokalyptická situace, míní Štys z Člověka v tísni
Vedoucí humanitárních programů Člověka v tísni Marek Štys

Kritika míří zejména na organizace věnující se vzdělávání

Největší kritika politiků míří na organizace, které se věnují vzdělávání nebo lobbingu za změny zákonů. Zástupci SPD nebo Motoristů pro Bilanci uvedli, že chtějí zastavit veřejné financování spolků, které označí jako politické. Někteří politici nové vládní koalice v anketě uvedli, že neziskovky vůbec nemají působit na školách.

Současná praxe je v rozporu s takovým požadavkem, protože například primární prevenci proti vzniku závislostí školy zásadně delegují na specializované neziskové organizace a jejich protidrogové odborníky.

Stejně tak se přes tři tisíce českých škol přihlásilo k programu Jeden svět na školách, který připravuje Člověk v tísni. V jeho rámci mají školy k dispozici několik set dokumentárních filmů a pracovních listů pro hodiny dějepisu, občanské výuky či společenských věd. Tématem jsou například moderní české dějiny, zločiny komunismu a nacismu, boj za svobodu či demokracii, lidská práva nebo postavení žen ve společnosti. Výuku a výběr filmu vždy vede učitel a samotná neziskovka u hodiny není přítomná.

Dvě třetiny učitelů se nezabývají moderními dějinami. Žáci by se jim chtěli věnovat více
Ilustrační foto

Krok o desítky let zpět, míní pedagog

V pořadu Bilance označovali učitelé program za nepostradatelný, protože sami nemají kapacitu tak kvalitní podklady připravit či sehnat přístup k rozsáhlému portfoliu dokumentů.

Zástupce ředitele Gymnázia Evolution Sázavská Michael Řezáč pro pořad uvedl, že nápad, že by neziskovky na školách nesměly působit, je absurdní krok o desítky let zpět. „Občanská společnost tady vytvořila nabídku a je na školách, zda ji využijí, ale učitelé ani stát nemají kapacitu tyto aktivity nahradit,“ řekl Řezáč.

Vedoucí programu Jeden svět na školách Karel Strachota pro Bilanci řekl, že každá připravená lekce je zařazena do rámcových vzdělávacích programů, „takže pokud někdo říká, že přinášíme do škol něco, co vlastně do škol nepatří, tak je to úplný nesmysl“.

Podle ministerstva školství je na každé škole, zda si do výuky pustí externisty, jediný vyžadovaný soulad je právě s rámcovým vzdělávacím programem. Resort samotný přehled o externích subjektech působících na školách nemá, tedy vyjma oblasti primární prevence.

Vzdělání je důležité proti dezinformacím, školám ale chybí materiály
Ilustrační foto

Podle politologické definice politických činností je možné, že bude za politické neziskovky označena většina nestátních organizací, a to především proto, že mezi takové činnosti patří lobbing. Řada velkých spolků, včetně těch poskytujících sociální služby, otevřeně přiznává, že lobuje u politiků ve prospěch svých klientů. V případě sociálních služeb v zájmu nejchudších obyvatel a v případě environmentálních sdružení zase ve prospěch ochrany přírody. Často jde o tlak na změny zákonů.

Kotzian: konzervativní neziskovky nejsou politické

Působení neziskových organizací ve výuce je terčem rozsáhlé kritiky především ze strany politiků SPD a Motoristů. Ti označují za politickou neziskovku třeba Člověka v tísni. Politici často citují knihu právníka a bývalého politika ODS a Trikolóry Roberta Kotziana „Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci“.

Kotzian v rozhovoru pro Bilanci uvedl, že podle něj je „politická neziskovka ta, která je orientovaná progresivisticky, levicově, prosazuje svůj vliv přímou akcí (například žalobami) a je radikální, tedy chce ve skutečnosti (skrytě) odstranit demokratický právní stát“.

Bývalý politik jako příklad uvedl organizace, které pomáhají uprchlíkům, prosazují rozšířená lidská práva, ekologii, nebo spolky antidiskriminační, které podle Kotziana prosazují „genderovou ideologii“. V rozhovoru zároveň dodal, že konzervativně orientované neziskovky nezmiňuje, protože si nemyslí, že jsou škodlivé pro západní civilizaci. Zároveň dodal, že podle něj by politické neziskovky měly být jasně označeny, ale nemělo by jim být bráněno na školách působit.

Vláda schválila programové prohlášení, jednala o služebním zákonu či zrušila stratkom
Zleva ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (všichni ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády

Program Babišova kabinetu nicméně zásah proti některým nevládním organizacím předpokládá. Je v něm uvedeno, že „vzdělávání musí zůstat prosté politických neziskových organizací. Úkolem školy je vzdělávat, rozvíjet znalosti a kritické myšlení, nikoli šířit politické či aktivistické postoje.“

Mezi dalšími opatřeními, které vláda avizuje, je označování neziskových organizací, které jsou placené ze zahraničí, povinnost zveřejňování finančních toků neziskovek nebo vznik chybějícího registru dotací pro nevládní subjekty.

Výběr redakce

Rodríguezová se oficiálně stala prozatímní prezidentkou Venezuely

Rodríguezová se oficiálně stala prozatímní prezidentkou Venezuely

20:56Aktualizovánopřed 45 mminutami
Maduro u soudu v New Yorku odmítl veškerá obvinění

Maduro u soudu v New Yorku odmítl veškerá obvinění

13:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána

Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána

18:09Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Venezuela má zřejmě obří zásoby vzácných kovů, neumí je ale těžit

Venezuela má zřejmě obří zásoby vzácných kovů, neumí je ale těžit

před 5 hhodinami
V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás

V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás

před 5 hhodinami
Politici vládní koalice řeší projev Okamury i výroky Radima Fialy o Vrběticích

Politici vládní koalice řeší projev Okamury i výroky Radima Fialy o Vrběticích

10:45Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Hudební MTV ve světě skončila. Zlatou éru videoklipů nahradily reality show

Hudební MTV ve světě skončila. Zlatou éru videoklipů nahradily reality show

před 5 hhodinami
Babiš ponese prezidentovi Turkovu nominaci. Pozice Hradu se nemění

Babiš ponese prezidentovi Turkovu nominaci. Pozice Hradu se nemění

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Kabinet chce přísnější dohled nad neziskovkami, prostor pro radikální škrty je ale malý

V pondělí schválený program vlády Andreje Babiše (ANO) slibuje přísnější dohled nad hospodařením neziskových organizací. Někteří politici hovoří dokonce o možnosti ušetřit v oblasti nevládních spolků desítky miliard korun. Podrobná analýza státních výdajů však ukazuje, že prostor pro radikální škrty je minimální, aniž by došlo k ohrožení sportu mládeže, školství, sociálních služeb nebo ochrany přírody. Vyplývá to z rozhovorů pro nový díl ekonomické publicistiky ČT Bilance.
před 32 mminutami

Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pondělí odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou podle něj dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil. Informovala o tom Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve v pondělí Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.
18:09Aktualizovánopřed 4 hhodinami

V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou až pod minus 12 stupňů. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Vizualizace ukazuje nejnovější předpověď pro jednotlivé stanice.
před 5 hhodinami

Politici vládní koalice řeší projev Okamury i výroky Radima Fialy o Vrběticích

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o odvolání Okamury z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii. Představitelé opozičních stran nesouhlasí ani s výroky předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy, podle něhož není prokázáno, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 bylo Rusko. S Fialou nesouhlasí ani někteří ministři ANO, včetně premiéra.
10:45Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Babiš ponese prezidentovi Turkovu nominaci. Pozice Hradu se nemění

Pozice prezidenta Petra Pavla ke jmenování čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se nijak nemění. Hrad to sdělil České televizi poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s Pavlem Turkovu nominaci.
před 6 hhodinami

Vláda schválila programové prohlášení, jednala o služebním zákonu či zrušila stratkom

Vláda ANO, SPD a Motoristů schválila své programové prohlášení. Za týden by s ním měla žádat sněmovnu o důvěru. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády sdělil, že kabinet schválil programové prohlášení v té podobě, v jaké ho zveřejnil na konci října loňského roku. Ministři jednali i o služebním zákonu. Ten chce vláda nahradit normou s flexibilnějšími prvky, jak navrhli koaliční poslanci. Babiš rovněž potvrdil, že ve středu ponese na jednání na Hradě nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí.
01:09Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Zemřel účastník bojů o Duklu Miloslav Masopust

Ve věku 101 let zemřel válečný veterán druhé světové války a generálporučík ve výslužbě Miloslav Masopust, oznámilo ministerstvo obrany. Bojoval na východní frontě, účastnil se osvobozování Slovenska i Slovenského národního povstání a v armádě sloužil i po válce. V roce 2020 obdržel Řád bílého lva.
před 8 hhodinami

ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

Herečka Jiřina Bohdalová neuspěla u Ústavního soudu (ÚS) se stížností na zajištění obrazu Emila Filly. ČT to zjistila z usnesení zveřejněného na úřední desce ÚS. Herečka si za 1,5 milionu korun koupila obraz, který se ukázal být padělkem. Kvůli pokračujícímu trestnímu řízení s obchodníky s uměním ale nadále zůstane v soudní úschově.
12:40Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...