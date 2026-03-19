Juchelkova poradkyně řeší dotace. A vlastní firmu, jež s nimi pomáhá, píší Seznam Zprávy


Zdroj: Seznam Zprávy

Poradkyně ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) Alexandra Semancová vystupuje podle serveru Seznam Zprávy ve dvojroli. Jako poradkyně řeší pravidla rozdělování dotací a úkoluje nejvyšší úředníky, kteří jsou za ně zodpovědní. Zároveň je ale majitelkou soukromé firmy Siptrade. Ta v minulosti vybrala statisíce na provizích za to, že zajišťuje žadatelům dotace. Semancová se tak ocitla v podezření ze střetu zájmů, píší Seznam Zprávy. Ohrozit to může i proplácení části peněz z Evropské unie.

Stamiliardy korun dotací z evropského rozpočtu může Česko čerpat díky Národnímu plánu obnovy. Správou dílčího balíku v hodnotě sedmnácti miliard korun pověřil Juchelka právě Semancovou. Firma Siptrade, kterou Semancová vlastní, aktuálně nárokuje pro své klienty víc než sto milionů korun od Evropské unie.

Smlouvu se společností uzavřel i místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO). Kvůli zamítnutí žádosti se ale v současné době městská část soudí s resortem práce, kde Semancová současně vystupuje jako Juchelkova poradkyně.

Semancová v minulosti pracovala jako dotační úřednice na pražském magistrátu. Ze záznamů v dotačním portálu Seznam Zprávy odhalily, že už jako jeho poradkyně pracovala zároveň ve prospěch klientů své soukromé firmy.

Semancová na ministerstvo nastoupila už v prosinci, tehdy na místo řadové referentky přes dotace. V době, kdy se Juchelka ujal funkce byla stále ve zkušební lhůtě. Takřka okamžitě se ale stala jeho poradkyní a své dřívější nadřízené začala úkolovat.

Po nástupu do funkce poradkyně na ministerstvu práce a sociálních věcí zřídil resort Semancové přístup do interního systému. V něm úředníci s žádostmi pracují. Semancová tak vidí, jaké kroky s jejími projekty dělají.

Řízením firmy pověřila Semancová devatenáctiletou dceru

Těsně před příchodem na ministerstvo přepsala Semancová post jednatelky na svou dospívající dceru, majitelkou ale zůstává. Její dcera je podle informací uvedených na sociálních sítích stále studentkou gymnázia.

Společnost navíc sídlí v rodinném domě, kde mají obě ženy nahlášené trvalé bydliště a jeho vlastníkem je Semancová.

Juchelka: Semancová zná Evropský sociální fond jako svoje boty

Šéf resortu práce vydal ve středu v reakci na dotazy novinářů video na sociálních sítích. O Semancové se v něm vyjadřuje jako o „normální ženské, uznávané projekťačce“ a „člověku na svém místě“.

Celá situace je podle Juchelky součástí spiknutí. Spolu se Semancovou totiž údajně odstřihli od dotací výzkumníky, kteří zkoumali trh práce v nepotřebných projektech, dodal. Video následně sdílel i premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Juchelka řekl, že radu, aby ze Semancové udělal svou poradkyni, dostal z městské části Prahy 8. V odpovědi na dotaz Seznam Zpráv uvedl, že mu byla doporučena jako expertka „s výhodou, že už na MPSV pracuje“.

Juchelka proto tvrdí, že případný střet zájmů se tak měl řešit už za jeho předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). „K nám do kabinetu jen přestoupila,“ konstatoval současný šéf resortu. Problémů u Evropské komise se kvůli možnému střetu neobává.

„Každý měsíc se v resortu otočí několik desítek lidí. Toto jsem nikdy neřešil a žádný ministr to podle mě řešit ani nemá,“ řekl Seznam Zprávám Jurečka s tím, že Semancovou nezná a do obsazení úřednických postů nemohl dle služebního zákona zasahovat.

Aktuálně z rubriky Domácí

Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal ve čtvrtek pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o zvířata. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal ročním podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti. Firmě Ekochov CMN uložil, aby zaplatila dva miliony korun. Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř sedmdesát zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.
před 6 mminutami

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Unijní prezidenti a premiéři se na summitu, který začal v Bruselu, zabývají posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), který chce prosazovat změny systému emisních povolenek ETS. Právě jejich podoba patří mezi sporné body jednání. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
07:12Aktualizovánopřed 59 mminutami

Juchelkova poradkyně řeší dotace. A vlastní firmu, jež s nimi pomáhá, píší Seznam Zprávy

Poradkyně ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) Alexandra Semancová vystupuje podle serveru Seznam Zprávy ve dvojroli. Jako poradkyně řeší pravidla rozdělování dotací a úkoluje nejvyšší úředníky, kteří jsou za ně zodpovědní. Zároveň je ale majitelkou soukromé firmy Siptrade. Ta v minulosti vybrala statisíce na provizích za to, že zajišťuje žadatelům dotace. Semancová se tak ocitla v podezření ze střetu zájmů, píší Seznam Zprávy. Ohrozit to může i proplácení části peněz z Evropské unie.
před 1 hhodinou

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Krátce před polednem cena opět klesla – ke 116 dolarům (asi 2470 korun). Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé). Velké projekty chce v následujících měsících přehodnotit a zkoordinovat mezi jednotlivými kraji, plánuje vytvoření nové národní strategie na následujících osm až dvanáct let. Česká unie sportu (ČUS), která centrum v Nymburce vlastní a provozuje, o pozastavení projektu zatím oficiální informace nemá.
před 1 hhodinou

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

„Už to, že do toho chceme jít a že budou probíhat hromadné kontroly, je určitým preventivním krokem,“ sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) o meziresortní spolupráci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání. Jejím cílem je mimo jiné zastavit daňové ztráty pro státní rozpočet. „Je to potřeba, ale srovnejte si informace a data,“ vyzval Schillerovou exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Debatovali spolu v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.
před 1 hhodinou

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel, který dosud zastupoval Česko na vrcholných setkáních Aliance. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté. Na úterním setkání tuto otázku nestihl s Pavlem projednat, řekl premiér.
před 5 hhodinami
Načítání...