Juchelkova poradkyně řeší dotace. A vlastní firmu, jež s nimi pomáhá, píší Seznam Zprávy

Poradkyně ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) Alexandra Semancová vystupuje podle serveru Seznam Zprávy ve dvojroli. Jako poradkyně řeší pravidla rozdělování dotací a úkoluje nejvyšší úředníky, kteří jsou za ně zodpovědní. Zároveň je ale majitelkou soukromé firmy Siptrade. Ta v minulosti vybrala statisíce na provizích za to, že zajišťuje žadatelům dotace. Semancová se tak ocitla v podezření ze střetu zájmů, píší Seznam Zprávy. Ohrozit to může i proplácení části peněz z Evropské unie.
Stamiliardy korun dotací z evropského rozpočtu může Česko čerpat díky Národnímu plánu obnovy. Správou dílčího balíku v hodnotě sedmnácti miliard korun pověřil Juchelka právě Semancovou. Firma Siptrade, kterou Semancová vlastní, aktuálně nárokuje pro své klienty víc než sto milionů korun od Evropské unie.
Smlouvu se společností uzavřel i místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO). Kvůli zamítnutí žádosti se ale v současné době městská část soudí s resortem práce, kde Semancová současně vystupuje jako Juchelkova poradkyně.
Semancová v minulosti pracovala jako dotační úřednice na pražském magistrátu. Ze záznamů v dotačním portálu Seznam Zprávy odhalily, že už jako jeho poradkyně pracovala zároveň ve prospěch klientů své soukromé firmy.
Semancová na ministerstvo nastoupila už v prosinci, tehdy na místo řadové referentky přes dotace. V době, kdy se Juchelka ujal funkce byla stále ve zkušební lhůtě. Takřka okamžitě se ale stala jeho poradkyní a své dřívější nadřízené začala úkolovat.
Po nástupu do funkce poradkyně na ministerstvu práce a sociálních věcí zřídil resort Semancové přístup do interního systému. V něm úředníci s žádostmi pracují. Semancová tak vidí, jaké kroky s jejími projekty dělají.
Řízením firmy pověřila Semancová devatenáctiletou dceru
Těsně před příchodem na ministerstvo přepsala Semancová post jednatelky na svou dospívající dceru, majitelkou ale zůstává. Její dcera je podle informací uvedených na sociálních sítích stále studentkou gymnázia.
Společnost navíc sídlí v rodinném domě, kde mají obě ženy nahlášené trvalé bydliště a jeho vlastníkem je Semancová.
Juchelka: Semancová zná Evropský sociální fond jako svoje boty
Šéf resortu práce vydal ve středu v reakci na dotazy novinářů video na sociálních sítích. O Semancové se v něm vyjadřuje jako o „normální ženské, uznávané projekťačce“ a „člověku na svém místě“.
Celá situace je podle Juchelky součástí spiknutí. Spolu se Semancovou totiž údajně odstřihli od dotací výzkumníky, kteří zkoumali trh práce v nepotřebných projektech, dodal. Video následně sdílel i premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Juchelka řekl, že radu, aby ze Semancové udělal svou poradkyni, dostal z městské části Prahy 8. V odpovědi na dotaz Seznam Zpráv uvedl, že mu byla doporučena jako expertka „s výhodou, že už na MPSV pracuje“.
Juchelka proto tvrdí, že případný střet zájmů se tak měl řešit už za jeho předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). „K nám do kabinetu jen přestoupila,“ konstatoval současný šéf resortu. Problémů u Evropské komise se kvůli možnému střetu neobává.
„Každý měsíc se v resortu otočí několik desítek lidí. Toto jsem nikdy neřešil a žádný ministr to podle mě řešit ani nemá,“ řekl Seznam Zprávám Jurečka s tím, že Semancovou nezná a do obsazení úřednických postů nemohl dle služebního zákona zasahovat.