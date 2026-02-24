Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Po zasedání rady to oznámil její předseda Tomáš Dubský (STAN), podle něhož nikdo jiný než ředitel fondu vymáhání zahájit nemůže.
„Jako dozorčí rada jsme přijali usnesení, kde vyzýváme pana ředitele SZIF, aby neodkladně zahájil všechny kroky potřebné k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací mezi lety 2017 a 2021 od společnosti Agrofert,“ sdělil Dubský. Usnesení však pro Dlouhého není závazné a žádný příslib od ředitele, že s vymáháním začne, podle Dubského na úterním zasedání nezazněl.
Dlouhý podle Dubského na výzvu reagoval s tím, že SZIF připravuje k případu i další analýzy a čeká na jejich výsledky. Fond musí prověřit podle Dubského tisíce vyplacených dotací. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno avizoval, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. Úterního zasedání se ministr nezúčastnil, nechce zasahovat do činnosti fondu.
SZIF v úterý dopoledne v tiskové zprávě uvedl, že další historické dotace z národních a evropských zdrojů podrobuje detailním právním analýzám.
Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu sdělil, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samo správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil.
Výborný se při vymáhání odkazoval na právní analýzu, kterou si už dříve nechal podle něj vypracovat SZIF. Dubský v úterý řekl, že dozorčí radě analýza nebyla předložena. Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor.
„Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ říká mluvčí Agrofertu
Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský v úterý řekl, že nepadlo žádné rozhodnutí, podle kterého by měl Agrofert jakékoliv dotace vracet. „Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ zdůraznil Heřmanský.
Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše. Představitelé Pirátů v úterý ve sněmovně řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné. Trestní oznámení podpořil předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.
Babiš v prosinci oznámil nevratný převod akcií své skupiny Agrofert do fondu RSVP Trust. Počátkem února premiér ve sněmovně uvedl, že Agrofert nyní nečerpá žádné dotace. Veškeré akcie holdingu do soukromého svěřenského fondu vložil Babiš v pátek. Zda je vložení akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust v souladu s národní a evropskou legislativou, SZIF posuzuje. Kromě toho fond ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.
