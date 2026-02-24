Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu


24. 2. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Po zasedání rady to oznámil její předseda Tomáš Dubský (STAN), podle něhož nikdo jiný než ředitel fondu vymáhání zahájit nemůže.

„Jako dozorčí rada jsme přijali usnesení, kde vyzýváme pana ředitele SZIF, aby neodkladně zahájil všechny kroky potřebné k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací mezi lety 2017 a 2021 od společnosti Agrofert,“ sdělil Dubský. Usnesení však pro Dlouhého není závazné a žádný příslib od ředitele, že s vymáháním začne, podle Dubského na úterním zasedání nezazněl.

Dlouhý podle Dubského na výzvu reagoval s tím, že SZIF připravuje k případu i další analýzy a čeká na jejich výsledky. Fond musí prověřit podle Dubského tisíce vyplacených dotací. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno avizoval, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. Úterního zasedání se ministr nezúčastnil, nechce zasahovat do činnosti fondu.

K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství
Logo Agrofertu

SZIF v úterý dopoledne v tiskové zprávě uvedl, že další historické dotace z národních a evropských zdrojů podrobuje detailním právním analýzám.

Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu sdělil, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samo správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil.

SZIF už pozastavil dotace firmám z Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů
Agrofert

Výborný se při vymáhání odkazoval na právní analýzu, kterou si už dříve nechal podle něj vypracovat SZIF. Dubský v úterý řekl, že dozorčí radě analýza nebyla předložena. Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor.

„Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ říká mluvčí Agrofertu

Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský v úterý řekl, že nepadlo žádné rozhodnutí, podle kterého by měl Agrofert jakékoliv dotace vracet. „Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ zdůraznil Heřmanský.

Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše. Představitelé Pirátů v úterý ve sněmovně řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné. Trestní oznámení podpořil předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.

Babiš v prosinci oznámil nevratný převod akcií své skupiny Agrofert do fondu RSVP Trust. Počátkem února premiér ve sněmovně uvedl, že Agrofert nyní nečerpá žádné dotace. Veškeré akcie holdingu do soukromého svěřenského fondu vložil Babiš v pátek. Zda je vložení akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust v souladu s národní a evropskou legislativou, SZIF posuzuje. Kromě toho fond ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.

Babiš oznámil, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust
Andrej Babiš (snímek ze 4. října)

Výběr redakce

Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters

Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters

13:40Aktualizovánopřed 8 mminutami
Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu

Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu

14:51Aktualizovánopřed 17 mminutami
Děláme maximum pro ukončení války, řekl k výročí velké ruské invaze Zelenskyj

Děláme maximum pro ukončení války, řekl k výročí velké ruské invaze Zelenskyj

09:27Aktualizovánopřed 24 mminutami
Bezpečnost je odpovědností nás všech, řekl Pavel k výročí ruské invaze

ŽivěBezpečnost je odpovědností nás všech, řekl Pavel k výročí ruské invaze

10:30Aktualizovánopřed 27 mminutami
Soud osvobodil tři dozorce z Rýnovic obviněné z napadení vězně

Soud osvobodil tři dozorce z Rýnovic obviněné z napadení vězně

před 49 mminutami
Záchranáři našli v Dalešické přehradě tělo hledaného potápěče

Záchranáři našli v Dalešické přehradě tělo hledaného potápěče

14:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

00:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Po zasedání rady to oznámil její předseda Tomáš Dubský (STAN), podle něhož nikdo jiný než ředitel fondu vymáhání zahájit nemůže.
14:51Aktualizovánopřed 17 mminutami

ŽivěBezpečnost je odpovědností nás všech, řekl Pavel k výročí ruské invaze

Zajištění bezpečnosti je primární funkcí státu, řekl český prezident Petr Pavel v Senátu k výročí ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu, ke které došlo přesně před čtyřmi roky, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost České republiky, Ukrajiny a celé Evropy jsou tématy veřejného slyšení, které se koná v horní komoře. Zatímco Pavel se rozhodl pozvání využít, členové vlády Andreje Babiše (ANO) se omluvili. Na Hradě se předtím prezident sešel s podporovateli napadené země.
10:30Aktualizovánopřed 27 mminutami

Soud osvobodil tři dozorce z Rýnovic obviněné z napadení vězně

Okresní soud v Jablonci nad Nisou zprostil žaloby tři dozorce z rýnovické věznice. Obžalobě čelili kvůli napadení vězně v listopadu 2018. Podle soudu nebylo prokázáno, že by se skutek stal tak, jak bylo uvedeno v obžalobě. V případě jednoho z nich, Davida Halamy, je rozhodnutí pravomocné. Případ je jedním ze šesti v rozsáhlé kauze, v níž bylo obžalováno patnáct dozorců z Rýnovic.
před 49 mminutami

Záchranáři našli v Dalešické přehradě tělo hledaného potápěče

V Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku našli odpoledne záchranáři tělo policejního potápěče. Hledali ho od pondělí, když se během výcviku nevynořil. V úterý pátrání pod hladinou pokračovalo. Pomáhali s ním hasiči i vodní a bánští záchranáři.
14:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

Vedení armády se v úterý sešlo na pravidelném velitelském shromáždění v Praze k vyhodnocení priorit rozvoje a hlavních úkolů loňského roku. Zahájili ho náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který se akce ve funkci účastní poprvé. Oba mluvili o problémech, se kterými se česká armáda potýká. Řehka zdůraznil důležitost spolehlivého financování a upozornil, že armáda zaostává za požadovanými schopnostmi o šest až deset let.
00:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na zhruba desítce míst platí povodňová bdělost

První povodňový stupeň platí na zhruba desítce míst v Česku. Týká se to například Tiché Orlice na Rychnovsku, kde voda ze vzedmuté řeky zaplavila cyklostezku mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí. Mírné vzestupy hladin meteorologové očekávají také na Moravské Dyji v Janově a na střední a dolní Nežárce. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

Dálnici D2 u Břeclavi od noci na úterý asi devět hodin blokovala ve směru na Brno nehoda kamionu. Nákladní vůz se převrátil na bok a ležel přes všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno. Objízdná trasa vedla přes Slovensko. Informovaly o tom Národní dopravní informační centrum a policie.
08:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoFinancování parků není ohroženo, říká Gregor. Hladík mluví o vyhladovění

Novým ministrem životního prostředí se stal Igor Červený (Motoristé). Hosté Událostí, komentářů probrali priority ministerstva a zaměřili se zejména na financování národních parků. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro životní prostředí Matěje Gregora (Motoristé) je státní rozpočet v dezolátním stavu, proto je potřeba šetřit na všech frontách. „Žádné škrty v rozpočtu národních parků nehrozí. Jen chceme využít jejich finanční rezervy do státního rozpočtu,“ vysvětluje Gregor. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se tohoto zásahu obává. Podle exministra by to parky krátkodobě bez finančních rezerv možná zvládly, ale problém dle něj je, že to vláda navrhuje i ve střednědobém horizontu. „Každý další rok navrhujete další snížení rozpočtu národních parků. To je vyhladovění. Je to reálné ohrožení fungování národních parků,“ varuje Hladík. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
před 6 hhodinami
Načítání...