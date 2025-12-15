SZIF už pozastavil dotace firmám z Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů


Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert. Stalo se tak 9. prosince, kdy prezident Petr Pavel jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem, informovala nyní mluvčí fondu Eva Češpiva. Nadále podle ní platí, že situace bude trvat do doby, než Babiš střet zájmů právně vyřeší. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský sdělil, že holding respektuje rozhodnutí správních orgánů.

Babiš oznámil, že se kvůli možnému střetu zájmů Agrofertu vzdá. S firmou už podle svých slov nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie má spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Opoziční politici i někteří odborníci však zpochybňují, zda takové řešení skutečně přeruší Babišovy ekonomické vazby na Agrofert.

Babiš by měl svůj střet zájmů vyřešit do třiceti dnů od svého jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.

Podle Češpivy není možné sdělit konkrétní částku, které se pozastavení dotací týká, neboť jsou to peníze napříč dotačními programy. Ředitel SZIF Petr Dlouhý už dříve uvedl, že by se krok vztahoval třeba na kompenzace za hospodaření v místech, kde je horší kvalita půdy, takzvané ANC. V první fázi by firmy z holdingu Agrofert podle něj nedostaly zhruba 100 milionů korun.

SZIF už dotace Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů pozastavil v roce 2019, kdy byl Babiš podruhé premiérem. Firmy z holdingu se proti rozhodnutí bránily u soudu. „Vždy postupujeme v souladu s legislativou a respektujeme rozhodnutí správních orgánů,“ řekl teď Heřmanský.

Pozastavení i u dalšího fondu

Server iROZHLAS. cz informoval o tom, že vyřizování žádostí o podporu pozastavil s jmenováním Babiše premiérem i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). „Po jmenování pana Babiše premiérem nebude možné v administraci žádostí společností z koncernu Agrofert pokračovat, a to až do doby předložení a vyhodnocení konkrétního řešení střetu zájmů,“ sdělila serveru mluvčí PGRLF Barbora Šenfeldová.

Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na začátku října informoval o tom, že SZIF začal podnikat první kroky k vymáhání dotací, které vyplatil Agrofertu v době, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Dlouhý koncem listopadu ČTK řekl, že vymáhání dotací je nadále v procesu. Heřmanský dlouhodobě uvádí, že Agrofert dotace čerpal v souladu se zákonem a že pro vymáhání není důvod.

