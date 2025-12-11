Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem


11. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Střet zájmů Andreje Babiše (ANO) v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů. Plyne to z rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS).

Soud zamítl kasační stížnost Moravskoslezského kraje, který při budování školních dílen v Bruntále zadal zakázku firmě Navos Farm Technic z Agrofertu a ministerstvo pro místní rozvoj mu pak odmítlo proplatit část dotace. Babiš, nynější designovaný premiér, měl sice tehdy koncern vložený ve svěřenském fondu, podle auditu Evropské komise však Agrofert dál nepřímo ovládal.

Žalobu Moravskoslezského kraje loni zamítl Městský soud v Praze. „Správní orgány i městský soud dospěly ke správnému závěru, že dodavatel (Navos Farm Technic) byl ovládán Ing. Andrejem Babišem, který byl v době zadání i splnění zakázky veřejným funkcionářem. To pro stěžovatele (Moravskoslezský kraj) znamená, že nemohl dodavateli zadat zakázku malého rozsahu,“ stojí v novém rozsudku.

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu
Šéf ANO Andrej Babiš

Zdrženlivý přístup úřadů byl podle soudu správný

Firmy z Agrofertu v posledních měsících podaly sérii neúspěšných kasačních stížností ve sporech kvůli odepřeným dotacím. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dotace neposkytl kvůli obavě, že Evropská komise je následně neproplatí. Důvodem byl právě Babišův střet zájmů. Stejně zdrženlivě postupovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. NSS postup opakovaně označil za oprávněný, návazné stížnosti průběžně odmítá Ústavní soud.

Nedávno NSS zamítl také kasační stížnost Kosteleckých uzenin z Agrofertu. V tomto případě SZIF dotaci schválil, ale ministerstvo zemědělství ji následně zrušilo s odkazem na střet zájmů tehdejšího premiéra.

Jak vykládat pojem „ovládání“

Dosavadní rozsudky se týkaly paragrafu, který zakazuje poskytnout dotaci nebo investiční pobídku obchodní společnosti vlastněné či ovládané alespoň z 25 procent veřejným funkcionářem. Aktuální rozsudek NSS potvrzuje, že pojem „ovládání“ se musí stejným způsobem vykládat i v případě ustanovení, které upravuje zákaz veřejných zakázek. Zákon říká, že zadavatelé jsou povinni vyloučit ze zadávacího řízení obchodní společnost, ve které má veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba alespoň čtvrtinový podíl.

Kraj v kasační stížnosti argumentoval tím, že z veřejných registrů standardním způsobem prověřil vlastnickou strukturu dodavatele. Firma mu navíc odevzdala čestné prohlášení, podle kterého nebyla ve střetu zájmů. Výběr dodavatele není detektivní práce, uvedl kraj. Nelze prý požadovat, aby prověřoval existenci střetu zájmů ve stejném rozsahu, jak to později učinila Evropská komise.

Ministerstvo začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů
Sídlo holdingu Agrofert na pražském Chodově

NSS: Nejde o retroaktivitu

NSS připustil, že auditní rozhodnutí komise je pozdějšího data než zadání sporné zakázky. Skutkový stav i právní úprava však byly už tehdy stejné. Nejde tedy o nepřípustnou retroaktivitu. „Ačkoli tedy stěžovatel může dopad později přijatých závěrů na projednávanou věc vnímat subjektivně jako nespravedlivý, nedošlo tím k nezákonnému zásahu do jeho práv,“ uvedl.

Babiš byl předsedou vlády v letech 2017 až 2021. Nyní je znovu designovaným premiérem. Minulý týden oznámil, že se kvůli možnému střetu zájmů Agrofertu vzdá. Tvrdí, že s firmou už nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie má spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Opoziční politici i někteří odborníci však zpochybňují, zda takové řešení skutečně přeruší Babišovy ekonomické vazby na Agrofert.

Trust na správu Agrofertu bude snazší založit dle cizího práva, říká právnička
Andrej Babiš (ANO)

Výběr redakce

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

16:04Aktualizovánopřed 1 mminutou
Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

03:12Aktualizovánopřed 5 mminutami
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

08:36Aktualizovánopřed 9 mminutami
Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

15:51Aktualizovánopřed 18 mminutami
Rubio přikázal návrat k fontu Times New Roman, přechod na Calibri má za plýtvání

Rubio přikázal návrat k fontu Times New Roman, přechod na Calibri má za plýtvání

před 29 mminutami
Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

03:57Aktualizovánopřed 37 mminutami
Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

12:16Aktualizovánopřed 38 mminutami
Při útoku na nemocnici v Myanmaru zemřely desítky lidí, píše AFP

Při útoku na nemocnici v Myanmaru zemřely desítky lidí, píše AFP

05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

Střet zájmů Andreje Babiše (ANO) v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů. Plyne to z rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS).
16:04Aktualizovánopřed 1 mminutou

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání schválili návrh rozpočtu města na rok 2026. Čeká je také hlasování o personálních změnách v radě. Z té odcházejí náměstci primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) a Zdeněk Hřib (Piráti), který zůstává v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku a pražským zastupitelem. Na programu je také převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha či směna pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví.
03:12Aktualizovánopřed 5 mminutami

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou od svého současného jmenování do funkce. Šéfka EK ocenila Babišovu podporu posilování konkurenceschopnosti Evropy. Schůzku označila za dobrou a uvedla, že diskutovali také o posilování Kyjeva na cestě k míru v rusko-ukrajinské válce. O produktivní schůzce hovořil i předseda unijních summitů António Costa.
12:16Aktualizovánopřed 38 mminutami

Na D56 u Ostravy bouralo několik aut, jeden člověk je v kritickém stavu

Provoz na dálnici D56 u Ostravy od rána komplikuje vážná nehoda u Paskova. Zranilo se při ní pět lidí, jeden pacient je v kritickém stavu. Dálnice musela být kvůli vysypanému dřevu z nákladního auta obousměrně uzavřená, krátce před devátou hodinou ranní se provoz podařilo obnovit v jednom pruhu ve směru na Frýdek-Místek. Uzavírka na Ostravu trvá, tvoří se tam dlouhé kolony. Policie nehodu vyšetřuje jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.
09:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis

Vojenská policie zasahuje podle informací agentury ČTK ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala realizaci potvrdil a uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že policie nezahájila žádné stíhání. Sbírku na drony organizuje spolek Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. K zakladatelům spolku patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel a investor Jan Veverka.
před 3 hhodinami

Víkend má být chladný, zatažený a s trochou srážek

V Česku bude do konce týdne převážně zataženo a mlhavo, slunce a srážek bude pomálu. Teploty ve čtvrtek ještě vystoupají i přes deset stupňů Celsia, pak se začne ochlazovat a o víkendu může v noci i mrznout. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
08:23Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů probrali řešení Babišova střetu zájmů

Už v pondělí jmenuje prezident Petr Pavel novou vládu. Podle stran mířících do opozice bude klíčové sledovat mimo jiné, jak designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) naplní to, co slíbil, tedy že se vzdá Agrofertu. Některé důležité detaily Babišova plánu totiž doposud nejsou známy. „Nyní vnímáme, že stále hrozí, že bude zájem na tom, aby z polických rozhodnutí měla prospěch konkrétní rodina, případně dědicové,“ řekla v Událostech, komentářích předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Poslankyně Helena Válková (ANO) v debatě moderované Janou Peroutkovou uvedla, že ani ona neví, podle jakého právního režimu bude zřízena trustová struktura. Osobně se domnívá, že půjde o zahraniční model.
před 8 hhodinami

Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

S onemocněním ledvin žije v Česku až milion lidí, polovina o něm ale neví. Bolet totiž začne až v pokročilé fázi, když orgán začne selhávat. Každý rok tak musí začít docházet na dialýzu, která přirozenou funkci ledvin pomáhá nahradit, zhruba tisíc pacientů, kteří žádné potíže do té doby nepociťovali. Buď si krev čistí doma sami, nebo léčbu podstupují v nemocnici. Většina nemocných stále volí druhou možnost. I když nejlepším řešením je transplantace ledvin, každý ji podstoupit nemůže. Dialýzu proto vědci neustále vylepšují. Pravidelně tuto proceduru potřebuje v Česku zhruba šest tisíc lidí.
před 9 hhodinami
Načítání...