Ministerstvo zemědělství (MZe) začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník tohoto holdingu Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, napsal na síti X ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Upozornily na to také Seznam Zprávy. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský reagoval, že společnost pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod. Babiš pro ČTK sdělil, že Výborný od nástupu do vlády zneužívá svou funkci a úředníky k politickému boji a chce se zviditelnit před volbami.
Ministerstvo začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů
„Na základě našich aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna směřujeme k zahájení řízení o vrácení dotací společnostmi holdingu Agrofert. Jedná se o dotace poskytnuté v období, kde byl koncový vlastník Andrej Babiš ve střetu zájmů, tedy členem vlády,“ napsal Výborný.
Podle Seznam Zpráv největší objem peněz, o který jde, představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Mohlo by jít až o miliardy, tvrdí server. Podle Výborného jde rovněž o takzvané národní dotace, které šly z tuzemského rozpočtu.
Jde o období od roku 2017, kdy byla schválena novela zákona o střetu zájmů, do prosince roku 2021, kdy Babiš skončil jako premiér. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.
Agrofert nevidí pro vrácení dotací důvod
Agrofert pro vrácení dotací nevidí důvod ani právní opodstatnění. „Očividně se jedná o předvolební kampaň pana ministra Výborného, ve které se snaží zneužít naše jméno. Informaci máme pouze z médií, nevíme tedy, které dotace konkrétně má MZe na mysli,“ reagoval Heřmanský.
Babiš kromě výše zmíněné kritiky Výborného také prohlásil, že „celá koalice je posedlá Babišem a Agrofertem“. „Očekávám, že stejné metody tedy použije i v případě svého stranického kolegy (Mariana) Jurečky, který převedl firmu na manželku a dál pobírá dotace,“ dodal expremiér a předseda ANO.
Výborný nyní Seznam Zprávám řekl, že ve čtvrtek měl ve věci jednání s generálním ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Petrem Dlouhým a šéfem představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Josefem Kučerou. Agrofert bude ze čtvrtečního jednání požadovat zápis. „Vyzýváme pana ministra, aby nepřekračoval své pravomoce a nepřípustně nezasahoval do činnosti PGRLF a SZIF. Všechny dotace čerpáme v souladu se zákony a dotačními pravidly České republiky a EU,“ dodal Heřmanský.
Kdy ministerstvo začne s vymáháním a jakou roli v něm bude PGRLF a SZIF hrát, zatím není jasné, jejich vyjádření ČTK shání.
Soudy v Česku už několik let řeší žaloby dceřiných firem ze skupiny Agrofert, v níž se domáhají vyplacení dotací. Týkají se období vládního angažmá Babiše, který měl tehdy Agrofert vložený ve svěřenských fondech. Peníze jim české úřady nevyplatily kvůli obavě, že Evropská unie kvůli střetu zájmů dotace neproplatí. Řada sporů firem a SZIF dospěly až k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) v Brně.
První pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze, který řekl, že se zákaz střetu zájmů vztahuje i na zemědělské dotace, padl v roce 2022. Podle Výborného ale bylo správné s vymáháním počkat. „Chci však zdůraznit, že jsem ten poslední, kdo by bojoval za Agrofert Andreje Babiše. Ale každý ministr musí jednat v souladu se zákonem a právním řádem. A pokud tato věc byla napadena u Ústavního soudu, bylo správné vyčkat na jeho rozhodnutí,“ uvedl. K vymáhání dotací vyzval například už začátkem května Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).
Například v roce 2019 získal Agrofert podle svých výročních zpráv na dotacích skoro dvě miliardy korun. Převážná část z 1,6 miliardy vykázaných provozních dotací byla ale navázaná na zemědělskou prvovýrobu. Z evropských dotací určených pro zemědělce a na rozvoj venkova, které v ČR zprostředkovává SZIF, získaly firmy z holdingu Agrofert v roce 2020 víc než miliardu korun.