Místopředseda sněmovny Jiří Barták (Motoristé) míní, že zvolení nominantky opozičního hnutí STAN Barbory Urbanové na místopředsedkyni dolní komory může pomoci celkové atmosféře a k uklidnění situace. S tím souhlasí i poslankyně Starostů Věra Kovářová. „Vnímám politiku jako soupeření, nikoliv jako nenávist. A ta nenávistná válka, která se vedla, skutečně nikomu nepomáhá,“ řekla v Duelu ČT24. Barták vyloučil, že by nezvolení šéfa Starostů Víta Rakušana na post místopředsedy sněmovny byla pomsta. „My jsme noví, rozhodujeme se, jak to vypadá teď, dodal. Podle Kovářové by skutečně poslanci měli přestat „fňukat“, kdo si kdy co udělal, a měli by začít pracovat. Změna jednacího řádu je podle obou potřebná. Barták a Kovářová se věnovali také rozpočtu na příští rok. Diskusí provázela Tereza Kručinská.
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VideoBarták a Kovářová debatovali o ochromené sněmovně i rozpočtu na příští rok
Místopředseda sněmovny Jiří Barták (Motoristé) míní, že zvolení nominantky opozičního hnutí STAN Barbory Urbanové na místopředsedkyni dolní komory může pomoci celkové atmosféře a k uklidnění situace. S tím souhlasí i poslankyně Starostů Věra Kovářová. „Vnímám politiku jako soupeření, nikoliv jako nenávist. A ta nenávistná válka, která se vedla, skutečně nikomu nepomáhá,“ řekla v Duelu ČT24. Barták vyloučil, že by nezvolení šéfa Starostů Víta Rakušana na post místopředsedy sněmovny byla pomsta. „My jsme noví, rozhodujeme se, jak to vypadá teď, dodal. Podle Kovářové by skutečně poslanci měli přestat „fňukat“, kdo si kdy co udělal, a měli by začít pracovat. Změna jednacího řádu je podle obou potřebná. Barták a Kovářová se věnovali také rozpočtu na příští rok. Diskusí provázela Tereza Kručinská.
Valorizace dle vlády zabrání kolapsu zdravotnictví. Problémy nevyřeší, zní z opozice
Celkem o 24 miliard korun více zaplatí v příštím roce stát za své pojištěnce, tedy děti nebo důchodce. O mimořádné valorizaci by v pondělí měla rozhodnout vláda. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by bez těchto peněz hrozil zdravotnictví kolaps. Opozice ale návrh kritizuje. Argumentuje tím, že navyšování plateb samo o sobě finanční problémy pojišťoven nevyřeší. A doporučuje zaměřit se na to, jak s penězi na péči nakládají.
Cena jednorázových rukavic roste. Dodavatelé zavádějí limity
Konflikt na Blízkém východě a krize v Hormuzském průlivu zdražují produkty vyráběné z ropy. Růst cen se dotkl i zdravotnického materiálu, zejména jednorázových rukavic. Některé typy podražily až o sto procent, nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity.
Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky
Soukromá Expediční základní ScioŠkola a síť škol Erazim podaly správní žalobu kvůli nedávnému rozhodnutí ministerstva školství o ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá on-line výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června, sdělil mluvčí ScioŠkol Tomáš Matoušek.
STAN podpoří změnu jednacího řádu, řekla Urbanová. Dle Vesecké zefektivní práci
Opoziční hnutí STAN podpoří novelizaci sněmovního jednacího řádu, pokud nedozná větších změn, řekla místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Podle předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renaty Vesecké (Motoristé) má jednací řád zrychlit a zefektivnit práci poslanců. Hosty Nedělní debaty byli také předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
Česko dle ministerstva vyhrálo stamilionovou arbitráž s JCDecaux
Česko podle ministerstva financí vyhrálo arbitráž s francouzskou společností JCDecaux a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Firma žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem (DPP) a svou dceřinou firmou Rencar.
Od července musí majitelé evidovat psy, jinak hrozí vysoká pokuta
Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové Centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři, chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště, vyplývá z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů ministerstva zemědělství.
Z reformy penzijního spoření vyjdou nejlépe mladí, říká ekonom
Byla by to asi největší změna dobrovolného spoření na důchod za třicet let. Ministerstvo financí chce mladé motivovat k zajištění na stáří, snížit poplatky penzijních společností a upřednostnit dynamické investice. V horizontu deseti let počítá také se zrušením starých transformovaných fondů. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali externí poradce ministerstva financí a ekonom ze společnosti CERGE-EI Lukáš Nádvorník a prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Debatou provázeli Vanda Kofroňová a Milan Brunclík.
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