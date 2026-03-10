Hasičům schází chemičtí odborníci. Pomoci má nový univerzitní obor

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (UPCE) otevřela nový bakalářský studijní program Chemie pro požární ochranu. Propojuje základní chemické obory a jejich aplikaci v požární ochraně s krizovým řízením a environmentální bezpečností. Nový program reaguje na poptávku Hasičského záchranného sboru a je v Česku unikátní.
Hasiči řeší například úniky nebezpečných látek nebo odebírají vzorky při mimořádných událostech. Chemických odborníků je proto v jejich řadách stále větší potřeba. „Je minimálně jedna nebo dvě události denně, kdy je potřeba specialista chemik,“ potvrdil ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský.
Připravit absolventy na tuto práci má nově obor Chemie pro požární ochranu na pardubické univerzitě. Studenti se naučí, jak postupovat při chemických haváriích, a cvičit budou i práci ve vodě nebo záchranu ve výškách.
Přihlášku si podal také maturant Střední průmyslové školy Pardubice Štěpán Skalický. „Od malička chci být hasič, naplňuje mě to a myslím si, že je to moje poslání,“ řekl. Na střední škole už požární ochranu studoval. „Doufám, že mě tento obor připraví na práci výjezdového hasiče a na zásahy při mimořádných událostech,“ dodal.
O nový obor si řekli sami hasiči
Nedílnou součástí studia je práce v moderně vybavených laboratořích fakulty, v chemických dílnách a laboratořích Hasičského záchranného sboru i ve firmách, které se zabývají nakládáním s nebezpečnými odpady. „Je to program vytvořený na míru na základě požadavků Hasičského záchranného sboru. Studenti proto absolvují i praktická cvičení při řešení krizových situací,“ vysvětlila proděkanka pro vnější vztahy Fakulty chemicko-technologické UPCE Alena Komersová.
Uplatnění najdou absolventi nejen v chemické službě Hasičského záchranného sboru, ale také v oblasti krizového řízení či v institucích a firmách zaměřených na požární a environmentální bezpečnost. Program je koncipován tak, aby absolventi byli připraveni působit jak v terénu, tak v laboratořích nebo v administrativní oblasti.
Obor má v současnosti kapacitu čtyřicet studentů a zájemci se na něj mohou hlásit do konce března. Studium je vhodné i pro hasiče a hasičky, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci o vysokoškolské vzdělání.
Požární specialisty připravují i na ostravské univerzitě
Nový obor otevřela loni také Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Nabízí profesní studijní program, který bude připravovat bezpečnostní a požární specialisty. „Studijní program má multidisciplinární charakter, díky čemuž přináší na trhu práce nové příležitosti,“ uvedl rektor Václav Snášel.
Jeho absolventi se během tříletého studia zaměří na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního prostředí. Budou schopni připravovat a vést odborná školení. Kromě teoretického základu program nabízí také praktické zkušenosti. Posluchači absolvují dvanáctitýdenní odbornou stáž ve firmách, kde mohou získat zkušenosti z reálného provozu. Uplatnění mohou najít v menších a středních firmách, v soukromém sektoru i ve státní správě.