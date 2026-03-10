Hasičům schází chemičtí odborníci. Pomoci má nový univerzitní obor


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, UPCE
Nahrávám video
Události v regionech: Nový obor pro hasiče na Univerzitě Pardubice
Zdroj: ČT24

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (UPCE) otevřela nový bakalářský studijní program Chemie pro požární ochranu. Propojuje základní chemické obory a jejich aplikaci v požární ochraně s krizovým řízením a environmentální bezpečností. Nový program reaguje na poptávku Hasičského záchranného sboru a je v Česku unikátní.

Hasiči řeší například úniky nebezpečných látek nebo odebírají vzorky při mimořádných událostech. Chemických odborníků je proto v jejich řadách stále větší potřeba. „Je minimálně jedna nebo dvě události denně, kdy je potřeba specialista chemik,“ potvrdil ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský.

Připravit absolventy na tuto práci má nově obor Chemie pro požární ochranu na pardubické univerzitě. Studenti se naučí, jak postupovat při chemických haváriích, a cvičit budou i práci ve vodě nebo záchranu ve výškách.

Přihlášku si podal také maturant Střední průmyslové školy Pardubice Štěpán Skalický. „Od malička chci být hasič, naplňuje mě to a myslím si, že je to moje poslání,“ řekl. Na střední škole už požární ochranu studoval. „Doufám, že mě tento obor připraví na práci výjezdového hasiče a na zásahy při mimořádných událostech,“ dodal.

Hasičům loni přibylo zásahů u požárů
Požár v Hostivici u Prahy

O nový obor si řekli sami hasiči

Nedílnou součástí studia je práce v moderně vybavených laboratořích fakulty, v chemických dílnách a laboratořích Hasičského záchranného sboru i ve firmách, které se zabývají nakládáním s nebezpečnými odpady. „Je to program vytvořený na míru na základě požadavků Hasičského záchranného sboru. Studenti proto absolvují i praktická cvičení při řešení krizových situací,“ vysvětlila proděkanka pro vnější vztahy Fakulty chemicko-technologické UPCE Alena Komersová.

Uplatnění najdou absolventi nejen v chemické službě Hasičského záchranného sboru, ale také v oblasti krizového řízení či v institucích a firmách zaměřených na požární a environmentální bezpečnost. Program je koncipován tak, aby absolventi byli připraveni působit jak v terénu, tak v laboratořích nebo v administrativní oblasti.

Obor má v současnosti kapacitu čtyřicet studentů a zájemci se na něj mohou hlásit do konce března. Studium je vhodné i pro hasiče a hasičky, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci o vysokoškolské vzdělání.

Počet požárů na skládkách roste. Hasiči plánují preventivní kontroly
Požár skládky u Rynholce

Požární specialisty připravují i na ostravské univerzitě

Nový obor otevřela loni také Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Nabízí profesní studijní program, který bude připravovat bezpečnostní a požární specialisty. „Studijní program má multidisciplinární charakter, díky čemuž přináší na trhu práce nové příležitosti,“ uvedl rektor Václav Snášel.

Jeho absolventi se během tříletého studia zaměří na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního prostředí. Budou schopni připravovat a vést odborná školení. Kromě teoretického základu program nabízí také praktické zkušenosti. Posluchači absolvují dvanáctitýdenní odbornou stáž ve firmách, kde mohou získat zkušenosti z reálného provozu. Uplatnění mohou najít v menších a středních firmách, v soukromém sektoru i ve státní správě.

Výběr redakce

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

před 5 mminutami
Reportéři ČT zmapovali problémy s přijímačkami na střední školy

VideoReportéři ČT zmapovali problémy s přijímačkami na střední školy

před 35 mminutami
O Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

VideoO Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

před 1 hhodinou
Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

před 3 hhodinami
Íránské gardy slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu Hormuzem

Íránské gardy slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu Hormuzem

02:05Aktualizovánopřed 4 hhodinami
NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ceny ropy prudce rostly. Po skončení obchodování ale začaly výrazně klesat

Ceny ropy prudce rostly. Po skončení obchodování ale začaly výrazně klesat

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Hasičům schází chemičtí odborníci. Pomoci má nový univerzitní obor

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (UPCE) otevřela nový bakalářský studijní program Chemie pro požární ochranu. Propojuje základní chemické obory a jejich aplikaci v požární ochraně s krizovým řízením a environmentální bezpečností. Nový program reaguje na poptávku Hasičského záchranného sboru a je v Česku unikátní.
před 1 hhodinou

Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robin Böhnisch končí. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedli zástupci Správy KRNAP a ministerstva. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Olomouc koupí od Výstaviště Flora skleníky

Olomoucká radnice koupí od společnosti Výstaviště Flora sbírkové skleníky ve Smetanových sadech. Prodej schválilo městské zastupitelstvo. Budovy jsou ve špatném technickém stavu a výstaviště, které patří městu, nemá peníze na jejich nákladnou opravu. Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun, opravu zajistí město. Kupní cenu za všechny skleníky stanovili znalci na 34 milionů korun, magistrát ji zaplatí postupně do roku 2035.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

VideoU vysílače na Klínovci plánují připomínku srpna 1968

Na Klínovci by mohla vzniknout připomínka událostí ze srpna 1968. Tamní vysílač teď získal ocenění Evropské dědictví. Dokumentaristé organizace Paměť národa přiblížili, že tam rozhlasové a televizní vysílání silou ukončila vojska Varšavské smlouvy. Klínovec je tak součástí sítě čtrnácti míst v Česku, kde lidé bojovali za svobodu projevu.
včera v 07:30

Je neposedné a vyrušuje. Možná jen nikdo neví, že je to nadané dítě

Nadané děti bývají často vystaveny dlouhodobému stresu plynoucímu z jejich odlišnosti. Podle psycholožky Šárky Portešové takové děti nepotřebují speciální zacházení, ale podmínky, které jim umožní zdravý rozvoj. Národní centrum podpory nadání Invenio otevřelo v Brně pracoviště, které bude mapovat stresové reakce a emoční obtíže nadaných dětí. Nese název Výzkumná stanice Jacoba Hansena podle chlapce, kterého duševní problémy související s nadáním dovedly k sebevraždě.
včera v 07:03

Více než polovina poslanců kumuluje funkce

Více než polovina poslanců působí vedle celostátní politiky i v té regionální. Většinou na pozicích zastupitelů. Sedmadvacet členů sněmovny ale radnice přímo vede. Další dva pak stojí v čele krajů. Řada stran a hnutí přitom kumulaci funkcí před volbami kritizovala.
včera v 06:00

VideoDokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

Lepší propojení mezi regiony, s evropskými zeměmi i kratší cestovní vzdálenosti – to vše přinese dokončení páteřní dálniční sítě. Právě to označil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Událostech, komentářích z ekonomiky za jednu z největších priorit. Nejdůležitější je podle něj dobudování páteřní sítě dálnic a silnic prvních tříd. „Když už nedokončit do konce volebního období, tak aspoň je připravit tak, aby se daly dokončit do roku 2035,“ klade si za cíl Bednárik. Senátor Ondřej Lochman (STAN) považuje za prioritní práci na dálnici D0 označované jako Pražský okruh a dálnici D52 a D3. Dokončená dálniční síť bude mít podle obou diskutujících pozitivní vliv na českou ekonomiku. „Investice do toho, že budeme mít novou dálniční síť, která nám přinese vyšší HDP, znamená, že stát bude mít reálně více peněz a potom se bude lépe žít občanům,“ uvedl Lochman. Debatou provázeli Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
8. 3. 2026

KVÍZ: Vyznáte se v nářečích češtiny?

Nářečí češtiny v sobě odrážejí tisíc let vývoje tohoto jazyka. Zachovaly se v nich dodnes některé středověké prvky, proto mohou být někdy nesnadno srozumitelná. Mizejícímu světu tuzemských nářečí se teď věnuje výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR na pražské Národní třídě.
8. 3. 2026
Načítání...